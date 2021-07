Stiftsbibliothek: Stadtrat beteiligt sich nicht an Entschädigung

WELTKULTURERBE Ärger um Ausfallentschädigung für die Stiftsbibliothek: Der St.Galler Stadtrat will sich nicht beteiligen Die Coronapandemie hat 2020 ein Loch in die Kasse der St.Galler Stiftsbibliothek gerissen. Die St.Galler Kantonsregierung hat nun eine Sonderlösung zur Ausfallentschädigung erarbeitet. Darin ist vorgesehen, dass die Stadt sich zu einem Viertel beteiligt. Doch der Stadtrat blockt ab – und verärgert damit den Katholischen Konfessionsteil. Luca Ghiselli 07.07.2021, 16.45 Uhr

Die Stiftsbibliothek hat im Pandemiejahr 2020 deutlich weniger Eintrittstickets verkauft als in den Vorjahren. Stadt und Kanton sind sich uneins darüber, wer diese Ausfälle kompensieren soll. Bild: Benjamin Manser

Die Stiftsbibliothek St.Gallen hat 2020 pandemiebedingt Ertragsausfälle von knapp 635'000 Franken erlitten. Das Problem: Die Stiftsbibliothek kann unter der geltenden Covid-19-Kulturverordnung des Bundes keine Ausfallentschädigung erhalten. Dies, weil die Stiftsbibliothek als Verwaltungseinheit beziehungsweise als Betrieb des Katholischen Konfessionsteils keine juristische Person des Privatrechts ist. Aufgrund dieser Ausgangslage erklärte sich die Kantonsregierung bereit, eine Sonderregelung auszuarbeiten.

Diese Sonderregelung liegt nun in Form eines von der Kantonsregierung beantragten Nachtragskredits vor. Gemäss Botschaft der Regierung sollen die drei Hauptträgerinnen des Stiftsbezirks (Kanton, Stadt und Katholischer Konfessionsteil) bei 80 Prozent Schadensdeckung knapp 508'000 Franken an die Stiftsbibliothek zahlen. Davon trägt der Kanton die Hälfte, Stadt und Katholischer Konfessionsteil je einen Viertel (also etwa 127'000 Franken).

So weit, so unspektakulär. In der Botschaft der Kantonsregierung ist aber regelrechter Zündstoff enthalten. Daraus geht nämlich hervor, dass der St.Galler Stadtrat nicht bereit ist, diesen Beitrag gemäss vorgeschlagenem Kostenteiler auszurichten. Die St.Galler Regierung schreibt: «In ersten Abklärungsgesprächen mit Vertretungen der Stadt St.Gallen im Spätsommer 2020 war die Möglichkeit einer Beteiligung an einer Speziallösung für den Covid-19-bedingten finanziellen Schaden der Stiftsbibliothek noch offengeblieben.» Und weiter:

«Mittlerweile lehnt der Stadtrat eine Kostenbeteiligung der Stadt St.Gallen an den finanziellen Ausfällen der Stiftsbibliothek ab.»

Kanton will städtischen Beitrag nicht übernehmen

Die St.Galler Stadtregierung begründet die ablehnende Haltung mit der starken Belastung der Hauptstadt durch die Pandemie. Sie habe verschiedene Mehrausgaben und Mindererträge zu tragen. Deshalb, heisst es in der Botschaft der Kantonsregierung weiter, habe man vom Stadtrat die Antwort erhalten, er achte es als angemessen, wenn der Kanton die Ausfälle alleine beziehungsweise gemeinsam mit dem Katholischen Konfessionsteil trage.

Mit dieser Auffassung ist der Stadtrat allerdings ziemlich alleine. Die Kantonsregierung schreibt: «Die Stadt St.Gallen ist einer der drei Hauptträger und Standortgemeinde des Unesco-Weltkulturerbes Stiftsbezirk St.Gallen, ein Grossteil des Nutzens der Institution Stiftsbibliothek fällt in der Stadt an und der Betrag von rund 127'000 Franken, den die Stadt zu Gunsten der kulturell bedeutendsten Institution der Stadt St.Gallen leisten müsste, ist aus Sicht des Kantons verhältnismässig.»

Deshalb und «im Sinn der Gleichbehandlung mit anderen Institutionen, die ausserordentliche Unterstützungen beantragt haben», halte der Kanton an einer Beteiligung durch die Standortgemeinde, also die Stadt, sowie am Kostenteiler fest und verzichte darauf, den Anteil der Stadt am Schaden zu übernehmen. Sollte die Stadt tatsächlich keinen Beitrag leisten, muss also der Katholische Konfessionsteil den städtischen Anteil übernehmen. Ohne Beitrag der Stadt St.Gallen verbleiben somit beim Katholischen Konfessionsteil rund 381'000 Franken (60 Prozent des Gesamtschadens beziehungsweise 20 Prozent Selbstbehalt zuzüglich 50 Prozent des gedeckten Schadens).

Stadt verärgert die Katholiken

Die ablehnende Haltung des Stadtrats hätte also unschöne Konsequenzen für den Katholischen Konfessionsteil, am Beitrag des Kantons ändert sie nichts. «Das freut uns gar nicht», sagt Raphael Kühne, Administrationsratspräsident des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen, auf Anfrage.

Raphael Kühne, Administrationsratspräsident des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Die Stiftsbibliothek sei so etwas wie das «Matterhorn von St.Gallen», ein Magnet für den internationalen Tourismus, ein Leuchtturm mit grosser Ausstrahlung. Wenn die Stadt nicht bereit sei, die durch die Pandemie entstandenen Schäden mitzutragen und dadurch der Aufwand für den Katholischen Konfessionsteil erheblich wachse, könne das auch langfristig Folgen haben, mahnt Kühne.

«Das könnte in allerletzter Konsequenz bedeuten, dass wir weniger Mittel in das touristische Angebot im Stiftsbezirk stecken können.»

Noch haben die Katholiken die Hoffnung aber nicht ganz aufgegeben. Nachdem sie vom Kanton von der ablehnenden Haltung des Stadtrats erfuhren, haben sie bei der Stadt ein separates Gesuch um Ausfallentschädigung eingereicht. «Dieses ist aktuell noch hängig», sagt Kühne. Sollte auch dieses Gesuch abschlägig beurteilt werden, hätte man dafür laut Kühne überhaupt kein Verständnis. «Das wäre konsternierend.»

Stadtrat sieht den Kanton in der Pflicht

Stadtpräsidentin Maria Pappa bestätigt auf Anfrage, dass der Stadtrat sich nicht bereit erklärt hat, den finanziellen Beitrag an die Stiftsbibliothek zu leisten. «Bei einer Institution mit dieser Strahlkraft ist für uns klar, dass der Kanton in der Pflicht ist.» Dass die Standortgemeinde sich an der Ausfallentschädigung beteiligen muss, findet die Stadtpräsidentin «nicht fair».

Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: Tobias Garcia

Denn: «Würde die Stiftsbibliothek in einer anderen, kleineren Gemeinde stehen, wäre diese Diskussion gar nie aufgekommen. Es wäre klar gewesen, dass der Kanton zahlt.»

Die Stadt habe während der Pandemie stärker gelitten als andere Gemeinden, gibt Pappa zu bedenken. Sei es wegen des Mietzins- und Gebührenerlasses für Gastrobetriebe und Gewerbetreibende, wegen der Mehrausgaben bei Subventionen für Kulturschaffende oder wegen der Erhöhung des Genossenschaftsbeitrags für die Olma-Messen. Deshalb sei es nur gerecht, wenn bei einer Institution von nationaler und internationaler Ausstrahlung der Kanton seine Verantwortung wahrnehme.