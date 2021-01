Weisse Pracht Menschen mit Behinderung im Schnee: Der Winter sperrt sie ein Während andere gerade den Winter feiern, erschwert er ihnen den Alltag: Wie ältere Personen, Menschen mit Behinderung und Blinde durch den Schnee kommen. Diana Hagmann-Bula 16.01.2021, 05.00 Uhr

Wie weiter? Schneebedeckte Trottoirs sind vor allem für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung problematisch. Bild: Arthur Gamsa

Es hat geschneit, viel geschneit. Und nun ist der getaktete Alltag vieler gerade etwas durcheinander. Man kann das als Chaos sehen. Oder als Chance. Endlich mal mit dem Schlitten zur Arbeit fahren! Eine Viertelstunde zu spät am Termin? Nicht so schlimm, geht gerade fast allen so. So gesehen gibt es wenig Gründe, sich über die mächtige weisse Pracht aufzuregen. Es sei denn, man wohnt in einem Lawinenhochrisikogebiet, befürchtet, dass jeden Moment ein überladener Baum aufs Hausdach fällt. Richtig schwer haben es nun auch ältere Personen, die nicht mehr gut zu Fuss sind, Menschen im Rollstuhl oder mit Sehbehinderung.

Für sie ist jeder Ausflug vor die Haustüre und in den tiefen Winter eine Herausforderung. Manchmal sogar mehr, eine Mutprobe. Virgil Desax aus Abtwil mag den Winter und dennoch geht er momentan nur raus, wenn nötig. Desax ist blind. Der 33-Jährige sagt:

«Mir fehlt die Orientierung. Randsteine, Mauern, Bänke, all diese Anhaltspunkte sind unter dem Schnee begraben.»

Der Blindenstock bleibt im Schnee stecken, Unebenheiten im Boden spürt er damit kaum noch, auch rund um die Blindenampel an Kreuzungen türmt sich oft Schnee. Auf dem Weg an seinen Arbeitsplatz in der Stadt hat er am Freitag deshalb dreimal Hilfe angenommen. Er, der sonst am liebsten selbständig unterwegs ist. Ein Winterspaziergang nur so zum Spass? «Definitiv nicht», sagt Desax. Wohl ist ihm erst wieder, wenn die Trottoirs frei sind.

Der Schnee lässt die Kontraste verblassen

Schnee blendet, auch Menschen mit Sehbehinderung. Sie schützen sich mit Brille und Schiebermütze dagegen, dennoch bleiben die Kontraste, an denen sie sich sonst orientieren können, schwach. «Wenn alles nur noch hell und weiss ist, fällt dieses Hilfsmittel weg», sagt Nina Hug vom Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen (SZBlind) mit Sitz in St.Gallen.

Blinde Menschen benutzen meist dieselben Wege. Sie haben sie mit einem Fachmann trainiert, finden so alleine durch den Alltag. «Sind diese Wege mit Schnee versperrt, fühlen sich blinde Menschen hilflos», sagt Hug. Hilfe holen, in Zeiten von Corona – nicht so einfach wie sonst. «Natürlich wird der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten, wenn man jemanden am Arm führt. Mit Maske darf man sehbehinderten Menschen aber helfen», sagt Hug. Freiwillige, die zur Risikogruppe zählen, ziehen sich zurück.

Schmale Trampelpfade im Schnee: Für Menschen mit Behinderung ist jeder Ausflug in den tiefen Winter eine Herausforderung. Bild: Arthur Gamsa

Der SZBlind gibt Menschen mit Sehbehinderung für schneereiche Tage Tipps, die auch an ältere Personen gerichtet sind: gute Schuhe anziehen, sie mit Spezialsohlen oder Spikes ausrüsten, nur raus, wenn nötig. Von Stadt und Gemeinden wünscht sich der SZBlind, dass sie Trottoirs so rasch wie möglich freiräumen und darauf achten, auch die Leitlinien offenzulegen. Blinde Menschen folgen ihnen mit dem Stock, können sich so etwa alleine im und rund um den Bahnhof orientieren. Immerhin ein Gutes habe der Schnee auch für Menschen mit Sehbehinderung, sagt Hug:

«Man kann ihn nicht nur sehen, sondern auch spüren.»

Wie er knarrt unter den Schuhen, wie weich er in den Händen liegt, wie fein die Flocken das Gesicht streifen.

Zugeschaufelte Parkplätze

«Man muss ein bisschen improvisieren», antwortet Roland Dürr auf die Frage, wie er durch die Schneestadt St.Gallen kommt. Er sitzt nach einem Badeunfall seit 33 Jahren im Rollstuhl, seit Anfang Jahr leitet er die Geschäftsstelle Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell. Mit dem öffentlichen Verkehr sei es momentan schwierig. Menschen im Rollstuhl würden es nicht einmal zur Bushaltestelle schaffen, auf dem schneebedeckten Trottoir sofort spulen.

«Spikes gibt es für uns leider noch nicht.»

Dürr nimmt das Auto, um von Amriswil nach St.Gallen zu gelangen. Unangenehm nur, wenn der Rollstuhlparkplatz mit Schnee zugeschaufelt ist. Er habe sich dann gewagt, das Auto vor dem Ladenfenster einer Apotheke abzustellen. «Verständlicherweise lag ein Reklamationszettel unter dem Scheibenwischer, als ich zurückgekehrt bin. Immerhin war der Inhaber besänftigt, als er gesehen hat, dass ich auf den Rollstuhl angewiesen bin», erzählt Dürr weiter. Wintertage wie diese verlangen viel von ihm ab:

«Ich muss noch mehr Zeit einberechnen als ohnehin noch besser planen.»

Natürlich sei der Winterdienst arg gefordert, er habe Verständnis dafür, dass bei diesen Mengen auch mal etwas Schnee liegen bleibe. «Aber nur ein paar Tage lang. Dann dürfen Rollstuhlparkplätze nicht mehr als Schneelager genutzt werden, sondern müssen frei sein, ebenso die Zugänge.» Warum parkiert er nicht in einer Tiefgarage? Zu lange Wege, sagt Dürr. Er freue sich zwar stets über Schnee, verliere die Lust daran aber rasch wieder. «Weil er mein Leben zusätzlich verkompliziert.»

Wintertage verlangen Senioren und Menschen mit Behinderung viel ab. Bild: Arthur Gamsa

Die Spitex rät von Spaziergängen ab

In den vergangenen Tagen waren Beweglichkeit, Geschick und auch ein bisschen Akrobatik gefragt. An manchen Orten gelangte man nur mit einem Spagatsprung über eine breite Schneemauer auf den Fussgängerstreifen, andernorts schaffte man es nur so aus dem Bus. Nichts für ältere Personen, die nicht mehr so trittsicher sind. Und hoffen, ohne Sturz durch den Winter zu kommen. «Wir raten unseren Klienten, daheim zu bleiben, jetzt erst recht», sagt Michael Zellweger, Leiter der Spitex St.Gallen. Seit Monaten seien sie schon isoliert wegen Covid-19. Auf einem kurzen Spaziergang frische Luft schnappen, immerhin das konnten sie noch tun ohne Risiko. Zellweger sagt:

«Die Natur, die Landschaft, das einzige, was sie noch hatten, haben sie nun vorerst auch nicht mehr.»

Deshalb setzen er und sein Team alles daran, es doch zu den Pensionären zu schaffen. Egal, wie viele Schneehaufen sie trennen. Ein paar nette Worte sind nun fast wie Medizin. Notfalls geht die Spitex zu Fuss. Der Winter, er verzaubert die einen. Die anderen sperrt er ein.