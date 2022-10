Wittenbach: Reiche Weinlese für guten 2022er

Weinbau Frühreife Früchte: Am Hang unter Schloss Dottenwil in Wittenbach hat das Wimmen reiche Ernte für gute Tropfen eingebracht Die «Reblüt» sind zufrieden. Seit Anfang des Jahrhunderts bewirtschaften sie den 3300 Quadratmeter grossen Weinberg. Gabriela Hagen 13.10.2022, 05.00 Uhr

Reiche Lese bei Schloss Dottenwil Ende September. Auch die Oechslegrad passen. Urs Tobler

Wittenbach hat seinen eigenen Rebberg. Und das auf 600 m über Meer. Am Südhang des prächtigen Schlosses Dottenwil sonnen sich knapp 1700 Rebstöcke auf 3300 Quadratmeter. Im September wurden die Trauben von den «Reblüt» abgelesen. Die «Reblüt» sind eine Interessengemeinschaft von 25 Personen, die den Rebberg seit Anfang des Jahrhunderts mit Hingabe pflegen. Mit der Lese allein ist es nicht getan, die Rebstöcke müssen Anfang Jahr zurückgeschnitten und während des Jahres bewirtschaftet werden. Urs Tobler, Präsident der «Reblüt», sagt, wie es um die diesjährige Ernte steht.

1,4 Tonnen Trauben sind im September geerntet worden. Zufrieden ist Urs Tobler nicht nur mit der Menge, sondern auch mit den Oechslegraden, dem Zuckergehalt der Trauben. Es war ein guter Sommer. Von den weissen Johanniter-Trauben konnten 687 Kilogramm abgelesen werden, von den blauen Gamaret-Trauben, aus denen ein Rosé hergestellt wird, sogar 715 Kilogramm. Die beiden Traubensorten sind relativ krankheitsresistent und frühreif, ideal für die Lage am Schlosshang.

Ein Ausweis für die Trauben

Nach der Lese werden die Trauben in sogenannte Standen gefüllt, nach Berneck zu «Wetli Weine» transportiert und gewogen. Ein Kontrolleur misst die Oechslegrade und kontrolliert die maximale Traubenmenge nach Traubenpass, welcher vom Kanton ausgestellt wird. Die Trauben werden gepresst, der Saft (resp. die Traubenmaische beim Rotwein) vergoren und in Stahltanks und Barriques ausgebaut. Nach der Abfüllung auf die Flaschen dürfen die Weine kredenzt werden. Etwas gemächlicher geht’s beim Likörwein (Methode Portwein) zu. Der darf vier bis sechs Jahre in Eichenfässern ruhen.

Der Marc, ein Tresterbrand, ist mit 40 bis 50 Prozent Alkoholgehalt ebenfalls ein Nebenprodukt der Kelterei, vergleichbar mit einem Grappa – nur kommt er vom Schlosshang Dottenwil und nicht aus Italien.

Der Wein wird hauptsächlich im Schlossrestaurant und zwei weiteren Gourmetrestaurants der Region ausgeschenkt. Die Entstehung des Rebberges wurde durch die politische Gemeinde Wittenbach ermöglicht, die den Boden der IG Schloss Dottenwil, also den «Reblüt», überlassen hat. Ein Zehntel des gekelterten Weines geht an die Gemeinde Wittenbach und wird gerne bei Neuzuzüger-Apéros oder anderen Veranstaltungen der Gemeinde bereitgestellt.

Beliebtes Schlossfest

Traditionell findet ein paar Tage nach der Weinlese gegen Ende September das «Reblüt-Schlossfest» im Dottenwil statt. Bei dem zweitägigen Anlass werden natürlich die edlen Tropfen degustiert. Die Führungen durch den Rebberg erfreuen sich grosser Beliebtheit, ebenso die Besichtigung des «Reblüt»-Kellers, dem alten Wasserreservoir direkt neben dem Schloss. Auch kulinarisch kommen die Gäste auf ihre Kosten. Verschiedene Verpflegungsstände inklusive Grill laden zum Verweilen ein, Livemusik sorgt zudem für Stimmung.

Für die kleinen Gäste wird jeweils ein Unterhaltungsprogramm angeboten. Somit können die Grossen auch mal in Ruhe degustieren.