Weil seine Kirschen zu klein sind für den Detailhandel: Dieser Lömmenschwiler Bauer will seine Früchte jetzt direkt verkaufen Der Detailhandel verkauft immer weniger Kirschen unter einem Durchmesser von 24 Millimeter. Davon ist auch Thomas Oeler betroffen. Der Landwirt fürchtet darum auch um die Zukunft der Hochstammchriesibäume. Er sagt: «Wenn das so weiter geht, führt die Blueschtfahrt irgendwann nur noch an Hagelnetzen und Folientunnels vorbei.» Perrine Woodtli 09.06.2020, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas Oeler pflückt die ersten Kirschen in dieser Saison. Die Hauptzeit der süssen Früchte kommt aber erst in gut drei Wochen. Bild: Ralph Ribi (3. Juni 2020)

Etwas abgelegen liegt der idyllische Hof von Thomas und Jacqueline Oeler im Weiler Hinterberg, einer Wittenbacher Enklave von Lömmenschwil. Die Sonne brennt an diesem Nachmittag auf die Köpfe hinunter. Hinter 13 Kirschbäumen verstecken sich der Hofladen und das Haus der Familie.

Bauer Thomas Oeler, gestreiftes Adidas-Shirt, braune Hose und Sandalen, steht unter einem Baum, um seine Hüfte hat er einen Korb gebunden. Er nimmt bereits die ersten Kirschen ab. «So früh wie dieses Jahr waren sie noch nie dran», sagt Oeler. Normalerweise beginnt die Chriesi-Zeit erst Mitte Juni.

«Die meisten Kirschen sind aber noch grün. Nur eine unserer Sorten ist bereits reif, die Magda. Richtig los geht's aber erst in gut drei Wochen.»

Die Sorte Magda ist die erste, die auf dem Hof der Oelers bereits reif ist. Bild: Ralph Ribi (3. Juni 2020)

Oeler betrachtet die noch grünen Steinfrüchte, die an den Ästen der anderen Bäume hängen. Heuer könnte die Ernte sehr gut werden, prophezeit der 50-Jährige. Bis zu einer Tonne Kirschen könnte es geben.

Niederstammkulturen sind einfacher zu pflegen als Hochstämme

Doch auch wenn die Saison gut sein wird, der Landwirt hat eine Sorge: Der Mindestdurchmesser für Kirschen im Detailhandel wurde von 22 auf 24 Millimeter erhöht. «Zwei Millimeter klingt nicht nach viel, aber es ist ein Riesensprung.»

Benno Neff, Geschäftsführer der Tobi Seeobst AG. Bild: Urs Bucher (10. August 2018)

Dass die Mindestgrösse erhöht wurde, dem stimmt Benno Neff, Geschäftsführer der Tobi Seeobst AG, nicht zu. Das Thurgauer Unternehmen fungiert als Zwischenhändler zwischen den Obstproduzenten und den Detailhändlern. Es sei nicht per se so, dass Kirschen unter 24 Millimeter nicht mehr angenommen würden, sagt Neff. Die Nachfrage sei aber mittlerweile so klein, das nur noch beschränkte Mengen vermarktet werden könnten.

«Auf längere Zeit werden Kirschen unter 24 Millimeter wohl nur noch in Nischenmärkten verkauft werden können.»

Kleinere Kirschen seien in den letzten Jahren immer schlechter verkauft worden, sagt Neff. Grundsätzlich bestimme der Konsument, was in den Regalen lande. «Wenn der Detailhändler merkt, dass etwas nicht mehr nachgefragt wird, kauft er dieses Produkt bei uns nicht mehr ein.» Folglich beziehe die Tobi Seeobst AG diese dann auch bei den Bauern nicht mehr. Dies sei aber ein längerer Prozess und passiere nicht von heute auf morgen. «Wichtig ist, dass wir unseren Produzenten früh genug solche Änderungen signalisieren.»

Viele der sieben Kirschensorten von Thomas Oeler erreichen die bevorzugte Grösse nicht. Er bewirtschaftet Hochstammkulturen. Diese älteren Bäume – der älteste ist 60 Jahre alt – bringen tendenziell kleinere Kirschen hervor.

Mit einer Schablone misst Thomas Oeler die Kirschen. Gewisse Früchte erreichen die neue Mindestgrösse von 24 Millimeter (Bild). Viele werden aber zu klein sein und nur 22 Millimeter oder etwas mehr messen. Bild: Ralph Ribi (3. Juni 2020)

Hochstämmer seien eine «Lotterie», viel könne jeweils schiefgehen. Zu den Feinden gehörten nicht nur die Kirschessigfliegen, sondern auch kalte Temperaturen, Pilzkrankheiten, Regen, Hagel und Vögel.

Niederstammkulturen hingegen seien einfacher zu pflegen. Sie werden von einem Dach vor der Witterung und von einem Netz vor Insekten geschützt. Die Ernte könne viel besser gesteuert werden, sagt Oeler. Immer mehr gehe es auf diesen Anlagen nur noch darum, möglichst grosse Früchte zu ernten. Verständlich:

«Schliesslich geben die grossen Kirschen am meisten Geld.»

Die Kirschensaison beginnt in der Regel Mitte Juni und endet im August. Bild: Ralph Ribi (3. Juni 2020)

Für eine 22 Millimeter grosse Kirsche erhält man laut Oeler vier Franken pro Kilo, für 24 Millimeter sechs Franken und für 28 Millimeter etwa 7.40 Franken. Gross heisse aber nicht, dass die Früchte auch gut schmeckten.

Lohn für die Pflücker liegt nicht drin

Oeler steigt auf die Leiter und pflückt ein paar Kirschen. Ab und zu steckt er sich eine in den Mund, um wenige Sekunden später den Stein auszuspucken. Einige Meter weiter oben kreist ein Mäusebussard. In der Baumkrone raschelt es. Hans Alder ist ebenfalls mit Ablesen beschäftigt. Der 83-Jährige hat sein Land den Oelers verpachtet. Er hilft auch heute noch immer beim Pflücken mit.

Hans Alder hilft auch noch mit seinen 83 Jahren noch auf dem Hof mit. Bild: Ralph Ribi (3. Juni 2020)

Auch das sei ein Punkt, weshalb die Hochstammkulturen verschwinden und die Niederstammanlagen immer gefragter seien, sagt Oeler. Wer auf hohen Bäumen Kirschen pflückt, muss geübt darin sein, die Arbeit ist nicht ungefährlich. In einer Niederstammanlage kann man mit weniger Arbeitskräften mehr und schneller Obst produzieren als in einem Obstgarten mit Hochstämmen. Dadurch könne man den Pflückern auch einen Lohn zahlen, so Oeler. «Das ist bei uns nicht möglich. Die Ernteleistung ist viel kleiner.»

Blueschtfahrt durch Hagelnetze und Folientunnels

Oelers Fazit: Die Hochstämme fallen immer mehr den Niederstämmen zum Opfer. Einige Bauern würden die Kirschen ihrer Hochstammbäume gar nicht mehr abnehmen oder die Bäume gar fällen – zu gross sei der Aufwand, zu gering der Ertrag. Stattdessen sattelten sie auf Niederstammkulturen um.

Dabei hätten Hochstammkulturen zahlreiche Vorteile und es wäre schade, wenn diese verschwinden würden. «Das sind stolze, alte Bäume und ihre Chriesi sind gut. Sie prägen unsere Landschaft und erfreuen die Leute mit ihrer schönen Blütenpracht», sagt Oeler. Sein Hof liegt an einem Veloweg. Auch in dieser Stunde radeln alle paar Minuten Velofahrer vorbei.

«Wenn das so weiter geht, führt die Blueschtfahrt irgendwann nur noch an Hagelnetzen und Folientunnels vorbei.»

Der Hof der Familie Oeler liegt an einem beliebten Veloweg. Wer will, kann sich im Selbstbedienungsladen derzeit mir Kirschen versorgen. Bild: Ralph Ribi (3. Juni 2020)

Die Ostschweiz ist kein Hochstamm-Kirschen-Anbaugebiet

Diese Aussage relativiert Richard Hollenstein von der kantonalen Fachstelle Obstbau. Die Ostschweiz sei anders als bei Äpfeln noch nie ein traditionelles Hochstamm-Kirschen-Anbaugebiet gewesen, sagt er. Es stimme zwar, dass die Hochstammbäume abnehmen und diese Kultur unter Druck sei, dies falle aber hierzulande nicht allzu stark auf. «Viele Kirschenproduzenten setzen auf Niederstammanlagen.»

Richard Hollenstein, Fachstelle Obstbau Kanton St.Gallen Bild: PD

Hollenstein ist es wichtig, zu betonen, dass die Hochstammkulturen im Kirschenanbau nicht einfach verschwinden, weil die Früchte immer grösser sein müssen. «Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Bei Hochstammkirschen gibt es mehrere Probleme», sagt der Obstbauberater und zählt die gleichen wie Thomas Oeler auf.

Es sei Fakt, dass die Kunden in den Läden eher zu den «grossen, saftigen Kirschen mit viel Fruchtfleisch» greifen, sagt Hollenstein. Dass man die Früchte mit kleinerem Kaliber dann aus den Regalen weglasse, sei die Konsequenz.

Kunden sollen mehr in den Hofladen

Er wolle, betont Thomas Oeler mehrmals, niemanden an den Pranger stellen oder die Niederstammkulturen schlecht reden. Und dass die Kirschen im Detailhandel immer grösser sein sollen, sei eben die Entwicklung, sagt auch er. «Das ist einfach so.»

Viel mehr geht es ihm darum, die Konsumenten zu sensibilisieren. Er wünscht sich, dass die Kunden vermehrt in den Hofläden ihre Kirschen und auch anderen Produkte kaufen. Somit würden auch die Bauern berücksichtigt, die mit ihren Hochstämmen einen Mehraufwand betrieben und ihre Früchte nicht an den Detailhandel verkaufen können. So würden die Bauern ihre Bäume auch nicht fällen.

«Die Kunden haben es in der Hand. Aber sie nutzen die Möglichkeiten, die sie haben, leider oft nicht.»

Oelers besitzen 13 Kirschbäume. Der älteste Baum ist 60 Jahre alt. Bild: Ralph Ribi (3. Juni 2020)

Der singende Bauer

Thomas Oelers Ziel ist es, seine Kirschen nun grösstenteils direkt ab Hof zu verkaufen. Dafür würde er sogar ein Ständchen singen. Oeler ist nämlich nicht nur Bauer, sondern auch Sänger aus Leidenschaft. Er singt im Männerchor Häggenschwil-Waldkirch – und draussen bei der Arbeit.

Singen habe für ihn einen hohen Stellenwert. «Manchmal hören mich Velofahrer oder Spaziergänger beim Singen und freuen sich darüber», sagt er und ergänzt lachend:

«Wenn die Stimmung passt, würde ich auch ein, zwei Lieder singen, wenn jemand Kirschen kaufen kommt.»