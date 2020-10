Weil er in Gossau Feuerwerkskörper aus einem fahrenden Auto geworfen und fast einen Polizisten getroffen hat: 23-Jähriger erhält 800 Franken Busse

Ein 23-Jähriger hatte am 2. August in Gossau zwei Feuerwerkskörper in einem fahrenden Auto angezündet. Als er aufgrund einer Polizeipatrouille in Panik geriet, liess er einen Feuerwerkskörper fallen, den anderen hielt er unkontrolliert aus dem Fenster. Beide detonierten in der Nähe des Polizisten sowie eines Lenker eines Pannenfahrzeuges. Der Vorfall hat nun Konsequenzen.

01.10.2020, 15.44 Uhr