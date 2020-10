Weil die Aufträge in der Krise knapp sind: Goldacher Schauspieler gründet Netflix für Kurzfilme Der schweizerisch-englische Doppelbürger Philip Andrew hat erste internationale Erfolge als Schauspieler gefeiert. Die Krise aber forderte ihn, weshalb er eigene Ideen umsetzt - als Produzent und Programmierer. Ralf Rüthemann 11.10.2020, 19.00 Uhr

Philip Andrew Trümpi ist in Goldach aufgewachsen und lebt heute in London. Bild: Ralf Rüthemann (April 2018)

Langweilig ist es dem Goldacher Schauspieler Philip Andrew trotz Corona-Lockdown und fehlender Casting-Anfragen nicht geworden. Zum einen setzte er zusammen mit einem Geschäftspartner das neue Online-Shopping-Portal für Sport- und Outdoorartikel Loxoshop.ch auf, zum anderen programmierte er eine Streaming Plattform, die jetzt mit Kurzfilmen gefüttert werden soll. Der 29-Jährige sagt:

«Es gibt so viele geniale Kurzfilme, die nach dem Erscheinen an irgendwelchen Filmfestivals einfach verschwinden. Das finde ich schade, da musste ich etwas dagegen tun.»

Seit Donnerstag steht nun Klipist.com der Welt zur Verfügung – ein «Netflix für Kurzfilme», wie Andrew sagt. Allerdings hat es noch kein Filmmaterial darauf. «Es gibt jetzt eine 30-tägige Frist, in der ich Filmmaterial entgegennehme und beurteile, welche Clips auf die Streaming Plattform kommen.» Der Rahmen für den ersten Anlauf: 20 Kurzfilme, zehn Kurzdokumentationen und zehn Kurzserien. Danach soll die Webseite regelmässig mit neuem Material ergänzt werden und eine Community entstehen.

Unter anderem im Film Bohemian Rhapsody war Philip Andrew zu sehen (rechts im Bild). Bild: PD

Sein erster Job als Produzent

Auch Andrew hat in seiner bisherigen Karriere einige Kurzfilme gedreht – vor allem, als er noch in New York an der Schauspielschule war. Diese Kurzfilme seien aber nicht für die neue Webseite vorgesehen: «Die sind einfach zu wenig gut», erklärt der in London wohnhafte Goldacher. Und wie lange geht eigentlich ein solcher Kurzfilm? «Maximal 40 Minuten», sagt Andrew. «Die meisten dauern so 10 bis 15 Minuten.»

Ein neuer Kurzfilm Andrews, der sich noch im Dreh befindet, könnte aber auf die Webseite kommen. Er heisst «Kompromat» und ist die erste professionelle Eigenproduktion des schweizerisch-englischen Doppelbürgers. «Zusammen mit einer Kollegin mache ich die Produktion dieses Kurzfilms», sagt Andrew. Es war das erste Mal, dass er selbst einen professionellen Film mit einem Drehbuchautor, Regisseur, Kamera- und Beleuchtungsteam in einem Londoner Fernsehstudio organisierte. «Es hat mir wirklich sehr viel Spass gemacht, das Ganze aufzugleisen», sagt er. «Zum Glück hat alles gut funktioniert.»

Er spielt den Bösewicht

Andrew lässt sich in «Kompromat» aber selbstverständlich auch vor der Kamera blicken. Im Film geht es um einen jungen rechtsextremen Politiker in Deutschland, der sieht, wie sein Wiederwahlkampf unter dem prüfenden Blick der Massenmedien ins Stocken gerät. Er wendet sich an einen russischen Agenten, um einen Wahlschub zu erhalten. Andrew spielt im Film diesen deutschen Politiker. «Es ist wie im Film Joker», sagt Andrew. Und:

«Man sieht die Sicht des Bösewichts und lernt, diese zu verstehen.»

«Kompromat» wird nicht nur auf Klipist.com landen, sondern auch als Pitch für eine Serien-Produktion verwendet. «Wenn es den Leuten gefällt, dann würden wir gerne eine Serie daraus machen!», sagt Andrew.

Nicht alles ist ungewiss

Philip Andrew hat seine Filmkarriere nun also vermehrt selbst in die Hand genommen. «Castings für Filme bleiben wegen des Coronavirus nach wie vor aus», sagt er. Wie es für Andrew in der Filmbranche weitergeht, ist zwar ungewiss – doch eines weiss er:

«Ich möchte die Schauspielerei nicht aufgeben. Und mit dem Produzieren von Filmen habe ich jetzt nochmals etwas Neues entdeckt, das mir Spass macht.»

Noch etwas ist gewiss: Weihnachten wird Andrew in Goldach verbringen. «Ich vermisse meine Familie.»