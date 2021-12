Der zweite Sonntagsverkauf in St.Gallen lief besser als der erste

Weihnachtsshopping «Es war doppelt so viel los»: Zweiter Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen lief besser als der erste – aber nicht überall Der erste Sonntagsverkauf ist meist schwächer als der zweite, so die Erfahrung der Detaillisten. Kommt Weihnachten näher, zieht es mehr Leute für das Weihnachtsshopping in die Stadt. Das bestätigen einige Geschäfte. Für andere aber lief der Sonntagsverkauf früher besser. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 20.12.2021, 15.40 Uhr

Gewerbler sind mit dem zweiten Sonntagsverkauf grossmehrheitlich zufrieden. Bild: Ralph Ribi (2. Dezember 2020)

Weihnachten rückt näher, Geschenke müssen her. Am vergangenen Sonntag war in der Stadt St.Gallen der zweite Sonntagsverkauf. Nachdem am ersten Sonntagsverkauf, am 12. Dezember, die Gassen eher leer schienen, waren am zweiten Sonntag mehr Leute unterwegs, wie auch die Erfahrung der Detaillisten und des Gewerbes besagt. Der zweite Sonntagsverkauf läuft meist besser als der erste.

Rico Baettig, Präsident der Multergass-Gesellschaft. Bild: Urs Bucher

«Der zweite Sonntagsverkauf lief doppelt so gut», bestätigt Rico Baettig, Präsident der Multergass-Gesellschaft und Inhaber der Parfumerie-Intercoiffure Baettig. Die Stadt sei nicht überfüllt gewesen, aber man sei mit dem Geschäft zufrieden. Zudem seien die Ferien in diesem Jahr früh.

«Einige werden noch in den Tagen vor Heiligabend ins Geschäft kommen.»

Man sei zuversichtlich. Zudem spiele es St.Galler Detaillisten in die Karten, wenn der Einkaufstourismus in Konstanz wegen Corona wieder abnehme.

Auch beim Grossverteiler Manor ist man mit dem zweiten Sonntagsverkauf zufrieden. «Wir hatten eine gute Frequenz», sagt Geschäftsleiter Stefan Steiner. Es seien viel mehr Leute in der Stadt unterwegs gewesen. Man habe sich mit Kollegen ausgetauscht, auch diese ziehen ein positives Fazit, sagt Steiner. Die Kundschaft habe bereits vor den Eingängen gewartet.

Ein veraltetes Modell

Etwas anders sieht es die Geschäftsleitung der Kaffeerösterei Baumgartner. «Am Samstag lief das Geschäft, am Sonntag jedoch weniger», sagt die Geschäftsleiterin Kathrin Baumgartner. Rentabel seien die Sonntagsverkäufe weniger, aber es sei ein Kundendienst. «Vor sechs Jahren ist an einem Sonntagsverkauf viel mehr gelaufen.» Gründe dafür seien das veränderte Freizeit- und Kaufverhalten sowie die florierenden Onlineshops. Ebenso habe das Wetter, das am Sonntag in der Höhe sonnig war, einen Einfluss gehabt.

«Man stellt sich die Frage, ob das Modell bereits veraltet ist.»

Für Jeanswerk an der Spisergasse lief der erste Sonntag sogar besser als der zweite, sagt der stellvertretende Filialleiter Thomas Heller. Auch wenn es normalerweise anders sei. «Wir sind mit dem Geschäft zufrieden, obwohl wir höhere Erwartungen hatten.» Dennoch sei man auf die Sonntagsverkäufe angewiesen.

«Man müsste als Stadt aber eine grössere Attraktion daraus machen.»

Die Boutique Notabene habe ebenfalls keinen riesen Andrang gehabt, sagt Vreni Güntzel. «Wir sind zufrieden, was wir daraus machen konnten.» Sie hätten einzelne Kundinnen persönlich eingeladen. «Früher zog der Sonntagsverkauf noch viel mehr Leute an.» Aus Solidarität und wegen der Stimmung in der Gasse mache man dennoch seit ein paar Jahren wieder mit.

Aus Sicht der Polizei verlief der Sonntag ruhig. Es seien nur mässig Leute in der Stadt gewesen, zudem habe man kaum Parkbussen ausgestellt, heisst es auf Anfrage bei der Stadtpolizei St.Gallen.

