Reportage Fleissige Bienchen und emsige Elfen: Die Postangestellten der Distributionsbasis St.Gallen erleben die arbeitsintensivste Zeit des Jahres Die Rabattschlacht rund um den Black Friday hat das Weihnachtsgeschäft längst übertrumpft. Für die Angestellten der Distributionsbasis St. Gallen bringt dies zusätzliche Päckli, die es zu sortieren und verteilen gilt. Anfang dieses Dezembers wurde gar ein Tagesrekord gebrochen. Janine Bollhalder 14.12.2020, 05.00 Uhr

Zalando, Ochsner Sport, La Redoute - die Pakete sind ohne Geschenkpapier und Schleife unterwegs.

Bild: Arthur Gamsa

«Es geht hier zu und her wie in einem Bienenstock.» Treffender hätte Thomas Schifferle, Kommunikationsverantwortlicher der Schweizerischen Post, das Gewusel in der Distributionsbasis St. Gallen nicht beschreiben können. Es ist halb sieben Uhr morgens. Während andere erst langsam aufwachen, herrscht hier Hochbetrieb.

«Um vier Uhr morgens trifft der Zug des Verteilzentrums Frauenfeld mit den auszuteilenden Paketen ein», sagt Urs Del Torchio, Leiter der St. Galler Distributionsbasis. Wenn er die Bienenkönigin ist, sind seine fleissigen Bienchen die Postangestellten und Paketboten.

Der Vergleich mit einem Bienenstock zeichnet zwar ein geeignetes Bild, ist aufgrund der Jahreszeit aber unglücklich. Pünktlich zum Dezemberbeginn dieses Jahres tänzeln die ersten Schneeflocken vom Himmel und verwandeln die Ostschweiz in ein Winterwunderland.

Flocken tanzen - frühmorgens auf dem Parkplatz der Distributionsbasis St. Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Mit der aufkeimenden Feststimmung nimmt auch der Paketstrom zu. Die Postangestellten verwandeln sich von fleissigen Bienchen in emsige Weihnachtselfen, sortieren potenzielle Geschenke und teilen sie aus.

In der Distributionsbasis ist allerdings noch nicht viel von Feststimmung zu spüren. Es sind hektische Tage, so kurz vor Weihnachten. Gitterwägelchen mit Tausenden von Päckchen werden umhergeschoben, Dutzende gelbe offene Paketlastwagen werden beladen. Was für den unerfahrenen Betrachter wie ein heilloses Chaos aussieht, ist präzise Ordnung. Del Torchio erklärt:

«Die Pakete werden mit den Gitterwägelchen aus den Zugwaggons gerollt und in einem der drei Schenkel an die jeweiligen Paketboten weitergegeben.»

Urs Del Torchio leitet die Distributionsbasis St. Gallen. Hier steht er vor dem Güterzug aus Frauenfeld, der die Päckli bringt. Bild: Arthur Gamsa

Schenkel – das sind drei längliche Hallen mit Anfahrtsgelegenheiten für die gelben Paketwagen der Post sowie die grossen Lastwagen, welche ebenfalls Päckli aus Frauenfeld bringen. Am ersten Schenkel werden die Päckli für die beiden Appenzeller Kantone eingeladen. Der zweite Schenkel beherbergt die Päckli für die Stadtbewohner St. Gallens und der dritte jene für Empfänger im Thurgau, entlang des Bodensees sowie Gossau und Herisau. Die drei Hallen sind durch einen Gang verbunden.

Die Postangestellten, welche die Gitterwägelchen gezielt durch die Hallen fahren, müssen Stahlkappenschuhe tragen. Das gilt auch für Besucher. Die Gefahr geht in diesem Jahr aber nicht nur von den Rädern der Gitterwägelchen aus, sondern liegt in der Luft: Wegen des Coronavirus herrscht Maskenpflicht bei der Post.

Zunahme an Paketen von über 20 Prozent

Pandemie, Lockdown, Geschäfte geschlossen. Was bleibt? Onlineshopping. Die Menge an Paketen, welche die Schweizer Post in diesem Zeitraum verteilt, ist im Vergleich zum Vorjahr über 20 Prozent gestiegen. Kommunikationsverantwortlicher Thomas Schifferle präzisiert die Zunahme des Paketflusses:

«Wenn man die seit Jahren – quasi traditionelle – Zunahme an Paketen von diesen über 20 Prozent abzieht, verbleibt noch immer ein Plus von rund 15 Prozent, welches wir dem Coronavirus verdanken.»

Thomas Schifferle ist Kommunikationsbeauftragter der Schweizerischen Post. Hier steht der inmitten der Gitterwägelchen voller Pakete in den Hallen der Distributionsbasis St. Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Urs Del Torchio würde die Post trotzdem nicht direkt als Gewinnerin der Coronakrise bezeichnen:

«Natürlich haben wir aufgrund der Pandemie mehr Arbeit. Das ist selbstverständlich ein Glücksfall, wenn man bedenkt, dass gewisse Personen und andere Unternehmen derzeit keine Arbeit haben.»

Aber die Coronakrise bringe auch ihre Herausforderungen mit sich – etwa das Arbeiten unter den geltenden Sicherheitsmassnahmen sowie ein erhöhter Bedarf an helfenden Händen. «Bereits im Sommer beginnen wir jeweils damit, neue Arbeitskräfte für das anstehende Festtagsgeschäft zu rekrutieren. In diesem Jahr haben wir auch aufgrund des Coronavirus einen zusätzlichen Bedarf an Personal.»

Unter Leiter Del Torchio arbeiten 160 fleissige Weihnachtselfen, der Frauenanteil ist vergleichsweise gering. National gesehen hat die Post aufgrund der Weihnachtszeit und der Pandemie 800 temporäre Angestellte rekrutiert und 400 Personen fest angestellt.

Die Angestellten der Distributionsbasis St. Gallen arbeiten im Schichtbetrieb. Von 4 Uhr nachts bis 14 Uhr und von 6 Uhr bis 16 Uhr – aufgrund des Weihnachtsstresses oftmals auch länger – sowie von 15 Uhr bis 20 Uhr. Dazu kommt ein Mitarbeiter, der ab Mitternacht bis in den Morgen hinein Pakete sortiert.

In den Hallen der Distributionsbasis St. Gallen liegt eine enorme Menge an Zalando-, H&M- und Sportcheck-Paketen. Schleifen oder Geschenkpapier sind nicht zu sehen – bloss schwarze, weisse und braune Kartonkisten. Alles noch unverpackte Geschenke oder vielmehr Corona-Frustkäufe? Urs Del Torchio sagt:

«In den letzten drei Jahren hat das Geschäft rund um den Black Friday das Weihnachtsgeschäft übertrumpft.»

Die Rabattschlacht verführt zum Einkaufen, der Tagesrekord im Dezember liegt bei 32'000 Paketen pro Tag. Zum Vergleich: normalerweise sind es 21'000 Päckli.

Pakete über Pakete - sie alle müssen sortiert und verteilt werden. Bild: Arthur Gamsa

Seinen Paketboten kennt und grüsst man

Von der Distributionsbasis St. Gallen starten 70 Paketboten. Sie fahren jeden Tag die gleiche Route, kennen die Paketempfänger, es ist ein Beruf mit viel Kundenkontakt. Del Torchio erzählt:

«Viele Leute kennen ihren Paketboten gut. Sie grüssen ihn auf der Strasse, fragen ihn auch dort, ob er ein Päckli für sie habe.»

Er vermutet, dass die Beliebtheit des Paketboten dem entstamme, dass er einen gewünschten Artikel bequem bis vor die Haustür bringt, ohne im Gegenzug Geld dafür zu verlangen.

Das Einräumen der Päckli erfordert eines bestimmten Ordnungssystems. Bild: Arthur Gamsa

Besonders anspruchsvoll am Beruf ist der Arbeitsbeginn: Das Einräumen der vielen Päckli in den Kleinlaster erfordere viel Übung:

«Das muss nach einem bestimmten System gemacht werden, ansonsten findet der Paketbote unterwegs ja das Päckli nicht mehr.»

Die Route wird entgegen der Fahrtrichtung aufgerollt, die Päckli entgegen dem Ablauf des Austeilens eingeräumt. Und das in einer ganz spezifischen Ordnung, eben so, dass der Paketbote jederzeit die Übersicht hat, wo er welches Päckli findet.

Doch im Zuge der Pandemie ist dem Beruf des Paketboten die Nähe zu den Kunden abhandengekommen. «Abstand halten, lautet die Devise», sagt Del Torchio. Auch das Unterschreiben müssen die Empfänger der Pakete dem Paketboten überlassen. Ob vom Päckli selbst eine Gefahr ausgeht? «Nein», sagt Thomas Schifferle,

«Nach dem jetzigen Wissensstand verbreitet sich das Virus nicht über die Oberfläche eines Paketes.»



















































































Die Arbeit in der Distributionsbasis führt Urs Del Torchio täglich – und besonders in Zeiten wie Weihnachten und Black Friday – die Kauflust der Leute vor Augen. Eine gewisse Habgier. Dennoch verteufelt er das Onlineshoppen nicht.

«Ich ordere auch Dinge online.

Das ist halt heute so.»

Insbesondere auch aufgrund der Pandemie, welche die Angst vor einem persönlichen Besuch in den Geschäften schürt. Bestellt werde alles Mögliche – Del Torchio und Schifferle berichten, dass sie während des Lockdowns im Frühjahr ganze Gartenhäuschen, säckeweise Blumenerde, Velos sowie Ruderboote in den Paketzentren gesehen haben.

Thomas Schifferle geht davon aus, dass dieses Online-Einkaufsverhalten beibehalten wird – auch nach Corona. Man habe ja gemerkt, wie einfach es ist, vom Sofa aus zu ordern, anstatt ins Geschäft zu gehen und den gewünschten Artikel nach Hause zu tragen. «Die Post bekennt sich zu einer Wachstumsstrategie», sagt er. «Wir müssen uns diesem neuen Einkaufsverhalten anpassen.»