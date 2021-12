Mit den Grossen in Rorschach konzertieren

Weihnachtsoratorium Mit den Grossen konzertieren: Am Sonntag treten junge Musikerinnen und Musiker in Rorschach auf Kinder und Jugendliche mit Streichinstrumenten spielen zusammen mit dem Collegium Musicum Ostschweiz in Rorschach. Rita Bolt 18.12.2021, 05.00 Uhr

Die jungen Streicherinnen und Streicher mit Simone Bachmann (sitzend) und Eckart Manke (stehend rechts). Bild: Rita Bolt

Eckart Manke, musikalischer Leiter des Collegium Musicum Ostschweiz (CMO), weiss nicht, wie viele Kinder und Jugendliche mit Streichinstrumenten an der Probe im Musiksaal an der Rorschacherstrasse in St.Gallen teilnehmen werden. Die meisten der jungen Streicherinnen und Streicher wissen im Gegenzug nicht, wer Eckart Manke ist. Aber sie wissen, dass sie am kommenden Sonntag auf der Bühne stehen werden und zusammen mit dem Orchester und dem Chor des CMO einige Stücke des Kinder-Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach mitspielen dürfen.

Zur Probe gekommen sind zehn Geigerinnen und Geiger, sieben Cellistinnen und Cellisten und Lara, ein siebenjähriges Mädchen, die einzige mit einer Bratsche. Es sei nicht ihr erstes Konzert, sagt sie. Sie habe schon in der Aula in Goldach gespielt. Auch die acht- und neunjährigen Cellisten sagen, dass es nicht ihr erstes Konzert ist. Begleitet und betreut werden die Kinder und Jugendlichen von Simone Bachmann, einer Geigenlehrerin aus Goldach. «Ich bin froh, dass sie mich unterstützt», sagt Manke und schaut in die Runde. Die Probe beginnt. Manke dirigiert.

Oratorium auf alten Instrumenten

Bereits zum vierten Mal lädt das Collegium Musicum Ostschweiz junge Streicherinnen und Streicher ein, in Bachs Weihnachtsoratorium für Kinder mitzuwirken. Am ersten Konzert 2017 hat sich eine Cellistin getraut; ihre Mutter ist Simone Bachmann. Durch Mund-zu-Mund-Werbung sei diese grosse Gruppe entstanden.

Das Jugendkonzert findet am Sonntag um 16 Uhr statt. Als Erzähler wirkt Schauspieler Thomas Fuhrer mit. Um 18 Uhr konzertieren dann das Orchester und der Chor des CMO sowie die Solisten Muriel Schwarz (Sopran), Roswitha Müller (Alt), Nik Kevin Koch (Tenor) und Matthias Horn (Bass). Das Weihnachtsoratorium BWV 248 ist ein sechsteiliges Oratorium für Soli, gemischten Chor und Orchester. Die einzelnen Teile wurden erstmals in den sechs Gottesdiensten zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag 1734 und dem Epiphaniasfest 1735 in der Nikolaikirche und der Thomaskirche in Leipzig aufgeführt.

Wichtig ist dem musikalischen Leiter, dass das Oratorium auf alten Instrumenten gespielt wird. «Das heisst, die Trompeten haben keine Ventile, die Saiten der Geigen sind aus Naturdarm und sind keine Stahlsaiten, die Oboen sind anders gebaut», erklärt Manke, der seit 2019 auch musikalischer Leiter der Rathausoper Konstanz ist. «Die Musik auf alten Instrumenten ist viel farbenreicher.»

2017 von Mario Schwarz übernommen

Der Konstanzer Eckart Manke hat das Orchester und den Chor des Collegium Musicum Ostschweiz mit Sitz in St.Gallen am 1. Juni 2017 von CMO-Gründer Mario Schwarz übernommen. Das Orchester mit Streichern und Bläsern spiele auf einem sehr guten Niveau, sagt Manke. Der Chor, bestehend aus etwa 30 Sängerinnen und Sängern, sei ein guter Kammerchor.

Neue Mitglieder dürften gerne vorsingen. Das Bachoratorium ist erst das zweite Konzertprogramm, das in diesem Jahr coronabedingt durchgeführt werden kann.

Sonntag, 19. Dezember, evangelische Kirche Rorschach, 16 Uhr Jugendkonzert, 18 Uhr Konzert CMO, Kollekte.