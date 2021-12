Nachtschicht vor Weihnachten bei den Metzgereien in Rorschach

Weihnachtsmenü «Chinoise ist Trumpf»: Viele Metzgereien in der Region Rorschach müssen vor Weihnachten eine Nachtschicht einlegen Bei vielen Familien kommt an Heiligabend Fondue Chinoise auf den Tisch. Das spüren die Metzgereien. In diesem Jahr müssen sie zusätzlich flexibel sein, denn Bestellungen ändern sich oft kurzfristig. Aber nicht nur Fleischgerichte sind an den Festtagen beliebt. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 23.12.2021, 12.00 Uhr

Metzgereien sind vor den Festtagen gefordert: Marcel Herzog bereitet in der Metzgerei Breitenmoser in Rorschacherberg eine Bestellung vor. Bild: Tobias Garcia

Auch in diesem Jahr findet Weihnachten im kleinen Kreis und meist zu Hause statt. An Heiligabend kommt für viele nur ein Menuklassiker in Frage: Fondue Chinoise. Für Metzgereien in der Region Rorschach bedeutet das Nachtschicht schieben.

«Das Geschäft läuft sehr gut», sagt Marcel Herzog, Filialleiter des Breitenmoser Fachgeschäfts in Rorschacherberg. Derzeit sei die strengste Zeit vom Jahr. Kurz vor Heiligabend vervielfachen sich die Bestellungen. Am Montag etwa seien so viele Aufträge eingegangen, dass das Team kaum hinterherkam, diese zu bearbeiten. Fondue Chinoise und Bourguignon seien besonders beliebt. Herzog sagt: «Vor Weihnachten zeigt sich, was wir unter dem Jahr richtig gemacht haben.»

Man spüre in diesem Jahr aber auch etwas Unsicherheit bei der Kundschaft. Herzog sagt: «Einige Kundinnen und Kunden haben eher kurzfristig bestellt oder mussten Bestellungen wieder annullieren, weil sie sich in Quarantäne begeben mussten oder eine Umorganisation des Weihnachtsfestes notwendig wurde.» Auch Änderungen bei den Bestellungen seien momentan häufig.

Frühe Vorbereitung

Bereits Ende Oktober beginnt für die Metzgerei die Planung für die Festtage. Dann geben die vier Filialen der Breitenmoser Fleischspezialitäten die Bestellmenge für Fleisch an die eigene Produktion in Appenzell-Steinegg bekannt. Dort wird unter anderem das Fleisch für die Bestellungen von Fondue Chinoise und Bourguignon vorbereitet, geschnitten und angerichtet. Dennoch muss das Team der Filiale in Rorschacherberg am 23. Dezember bis spät in die Nacht hinein arbeiten. An diesem Tag werden unter anderem Filet und Schinken im Teig sowie Weihnachtsbraten vorbereitet. Herzog sagt:

«Wir machen dann Feierabend, wenn alles vorbereitet ist.»

Am 24. Dezember heisst es dann: die vorbereiteten Produkte herausgeben. «Wir haben dieses Jahr sogar eine zweite Ausgabestelle neben der Filiale aufgestellt.» Im Fachgeschäft sei die Personenanzahl coronabedingt und platzmässig beschränkt.

Vor Weihnachten sind laufend Bestellungen eingetrudelt, in der Nacht auf den 24. Dezember bereitet die Metzgerei Breitenmoser alles für Heiligabend vor. Bild: Tobias Garcia

Auch Exklusives ist gefragt

Ebenso sei in der Hinterhofmetzgerei in Staad sehr viel los, sagt Besitzer Michael Vogt. Normalerweise ist die Metzgerei am Samstag offen, vor Weihnachten und Silvester gelten aber erweiterte Öffnungszeiten. Vor Weihnachten sei es nicht strenger als in anderen Jahreszeiten, aber es sei eine andere Zeit, sagt Vogt. Im Sommer müssen Steaks her, für Heiligabend vor allem Fondue Chinoise und Bourguignon. Auch Weihnachtsbraten oder Wagyu, Fleisch von einem japanischen Rind, sind gefragt.

«Neben Klassikern laufen auch exklusive Angebote.»

Auch Vogt kommt nicht um Nachtschichten herum. Es seien 120 Bestellungen eingegangen, zum Teil auch kurzfristig. «Ich habe zum Glück genug vorbereitet.» Vom 22. auf den 23. sowie vom 23. auf den 24. Dezember bereitet Vogt alles bis in die späten Stunden vor. «Auch vor Silvester wird es nochmals anziehen, da sind aber eher Steaks gefragt», sagt Vogt.

Winterzeit ist Käsezeit Fleisch muss nicht immer sein. Raclette und Fondue sind ebenso beliebte Weihnachts- und Silvestermenus. Bei der Kündig Feinkost in Rorschach sind die Lager voll. Für Raclette- und Fonduekäse seien viele Bestellungen eingegangen, sagt Inhaber David Vincze. «Weihnachten und Silvester sind unsere Spitzentage im Jahr.» Doch nicht nur von den Festtagen ist der Käsefachhändler abhängig, auch vom Wetter. «Wenn es kalt ist und schneit, läuft es bei uns umso besser», sagt Vincze. Dieses Jahr hat das Feinkostgeschäft mit dem Wetter Glück. Jedoch sei wegen der Pandemie die Nachfrage für den Cateringbereich eingebrochen. «Viele Firmen haben ihre Weihnachtsanlässe abgesagt.» Nun seien dafür Geschenkkörbe als Ersatz sehr gefragt.

Alle Jahre wieder

«Fondue Chinoise ist noch immer der Haupttrend, das hat sich in den letzten Jahren nicht geändert», sagt Bruni Forster. Sie betreibt mit ihrem Mann, Roman Forster, die Metzgerei Forster in Rorschach. Die Metzgerei ist ein Kleinbetrieb, aber sie könne sich nicht über das Geschäft beklagen. «Wir haben eine sehr dankbare Kundschaft.» Auch die Metzgerei Forster macht in diesem Jahr die Erfahrung, dass Bestellungen zum Teil kurzfristig aufgegeben werden. Dennoch sagt Forster:

«Der 24. Dezember wird ein schöner Tag.»

Dann werde das Fleisch für den Weihnachtsabend abgeholt. Die Tage davor seien zwar streng, man werde teilweise über den Feierabend hinaus arbeiten.

«Die Weihnachtszeit ist alle Jahre ein Erfolg», sagt auch Franz Jung von der Metzgerei Jung in Goldach. «In diesem Jahr will man sich und seinen Mitmenschen ein feines Essen gönnen.» Er sei sehr zufrieden, wie es derzeit laufe. Jung sagt:

«Chinoise ist Trumpf.»

Auch Bourguignon und Filetstücke seien gefragt. Ebenfalls die Metzgerei in Goldach kommt um die Nachtschicht nicht herum. Ebenso würden Bestellungen manchmal noch angepasst oder Kundinnen und Kunden würden Weihnachten zweimal feiern, dann brauche es zwei Platten. Jung sagt: «In diesem Jahr müssen wir flexibel sein.»

