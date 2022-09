Kein Licht im Schaufenster: Das hält das St.Galler Gewerbe davon

Drohende Energiemangellage Leuchtende Weihnachtssterne, dunkle Schaufenster? St.Galler Gewerbe äussert sich kritisch zum Appell des Stadtrats In St.Gallen soll die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt werden – trotz drohender Energiekrise. Im Gegenzug erwartet der Stadtrat von den Detailhändlerinnen und -händlern, dass sie auf die Beleuchtung der Schaufenster verzichten. Damit sind nicht alle einverstanden. Christina Weder 1 Kommentar 27.09.2022, 18.30 Uhr

Wie dunkel wird es in der Adventszeit in der Altstadt von St.Gallen? Geht es nach dem Stadtrat, sollen die Sterne funkeln, aber die Schaufenster dunkel bleiben. Bild: Michel Canonica

Es ist ein Entscheid, der polarisiert: Während Städte wie Zürich, Luzern oder Thun wegen der drohenden Energiekrise ihre Weihnachtsbeleuchtung reduzieren, hält St.Gallen in gewohntem Umfang daran fest. Auch dieses Jahr sollen 700 Sterne im Advent die Altstadt beleuchten. Das hat der Stadtrat vergangene Woche mitgeteilt.

Seinen Entscheid knüpft der Stadtrat an die Erwartung, dass Detailhändler im Gegenzug nach Ladenschluss auf die Beleuchtung ihrer Schaufenster verzichten. Doch nicht alle Gewerblerinnen und Gewerbler sind von dieser Idee begeistert.

Pro City will nicht «Polizist spielen»

Ralph Bleuer, Präsident Pro City St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Ralph Bleuer, Geschäftsführer der Papeterie Markwalder, begrüsst, dass der Stadtrat trotz möglicher Stromknappheit an der Weihnachtsbeleuchtung festhält. Als Präsident von Pro City, der Vereinigung der Geschäfte in der Innenstadt, habe er sich klar dafür ausgesprochen. Allenfalls hätte er in Kauf genommen, die Betriebszeiten zu reduzieren.

«Aber ganz ohne Weihnachtsstimmung? – Das wäre doch trist für alle.»

Der emotionale Faktor sei in den vergangenen zwei Jahren wegen der Pandemie ohnehin zu kurz gekommen. Zudem verbrauche die St.Galler Weihnachtsbeleuchtung nicht viel Strom. Genaugenommen sind es rund 12'000 Kilowattstunden. Das entspricht dem Stromverbrauch von drei Vier-Personen-Haushalten im Jahr.

Doch was hält Bleuer von der Erwartung des Stadtrats, ausserhalb der Öffnungszeiten auf die Schaufensterbeleuchtung zu verzichten? Der Pro-City-Präsident sagt, er wisse noch nicht, wie er das im eigenen Geschäft handhaben werde. Die Massnahme sei augenfällig und trügerisch zugleich. «Jener Geschäftsinhaber, der seinen Stromverbrauch optimiert, aber das Licht brennen lässt, gilt schnell als der Böse.»

Für Bleuer ist klar: Ein dunkles Schaufenster sei noch längst keine Garantie dafür, wie ernst es ein Ladeninhaber mit dem Energiesparen meine. Als Präsident von Pro City werde er die Mitglieder bitten, ihren Teil zum Stromsparen beizutragen.

«Aber wir werden keine Vorschriften machen. Und wir wollen schon gar nicht Polizist spielen.»

Ein Gewerbler, der sich an der Erwartungshaltung des Stadtrats stört

Rico Baettig, Präsident der Multergass-Gesellschaft und Mitinhaber der Parfumerie und Intercoiffure Baettig. Bild: Urs Bucher

Rico Baettig, Präsident der Multergass-Gesellschaft und Mitinhaber der Parfumerie und Intercoiffure Baettig, hat die Mitteilung des Stadtrats mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Er freut sich, dass «Aller Stern» in diesem Advent leuchten wird. «Das ist wichtig für die Stimmung und das Weihnachtsgeschäft. Wir haben schon genug Negativschlagzeilen.» Gleichzeitig stört sich Baettig aber an der Erwartungshaltung des Stadtrats.

Er werde dieser nicht nachkommen, kündigt er an. In seinem Geschäft werden die vier LED-Schaufensterlampen auch künftig nach Ladenschluss weiterleuchten. Um 22 Uhr werden sie automatisch ausgeschaltet. «Das finde ich vertretbar. Sollte sich die Energiekrise tatsächlich so zuspitzen, schalten wir sie ab.»

Bättig will sich nicht vom Stadtrat vorschreiben lassen, wie er Strom zu sparen habe. «Stromsparen ist für uns Detailhändler nicht erst jetzt ein Thema. Wir haben ein Interesse daran, dass unsere Stromkosten nicht explodieren.» Er habe sein Geschäft schon vor Jahren auf LED umgerüstet und die Beleuchtung während der Nacht reduziert.

Auf eine eigene Weihnachtsbeleuchtung will er dagegen auch dieses Jahr nicht verzichten. Im Advent sollen ein paar LED-Lichterketten weihnächtliche Stimmung ins Geschäft zaubern. Er sagt: «Natürlich ist es nicht angebracht, in der derzeitigen Situation mit Beleuchtung zu protzen. Es kommt aufs Augenmass an.»

Die Shopping-Arena in der Weihnachtszeit. Bild: Arthur Gamsa

Im Zentrum und am Stadtrand: Verzicht auf Aussen- und Fassadenbeleuchtungen

Ein wenig dunkler als sonst wird in diesem Advent das Warenhaus Manor bleiben. Geschäftsführer Stefan Steiner sagt, die Warenhauskette habe schweizweit entschieden, dieses Jahr auf die weihnächtliche Fassadenbeleuchtung zu verzichten. Auch im Innern werde die weihnächtliche Beleuchtung auf ein Minimum beschränkt. Er sagt:

«Normalerweise dekorieren wir den ganzen Laden üppig mit Engelshaar, den feinen Lichterketten. Dieses Jahr wird anders.»

Das Geschäft werde zwar weihnächtlich geschmückt – aber möglichst ohne Lichtlein. «Wir werden alles daransetzen, dass trotzdem eine schöne Weihnachtsstimmung aufkommt.»

Wenn die Weihnachtsbeleuchtung Strom spart

Auch ausserhalb der Innenstadt ist der Stromverbrauch ein Thema. Die Läden in der Shopping-Arena im Westen der Stadt müssen ohne Tageslicht auskommen. «Wir brauchen deshalb immer elektrisches Licht», sagt Centerleiter Marc Schäfer. Schon vor Jahren ist die Beleuchtung auf LED umgestellt worden. Derzeit mache man sich Gedanken, wie der Stromverbrauch weiter reduziert werden könne. Die Shopping-Arena werde dieses Jahr im Aussenbereich nicht weihnächtlich beleuchtet.

Kein Thema ist dagegen der Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung im Innenbereich. Denn ausgerechnet sie wirkt sich laut Schäfer positiv auf die Stromrechnung aus: «Sobald wir die Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb nehmen und die Grundbeleuchtung dimmen, brauchen wir weniger Strom.» Ein guter Grund, die Weihnachtsbeleuchtung sogar etwas länger in Betrieb zu lassen.

