Deshalb kann auf dem Klosterplatz keine Tanne gepflanzt werden

Weihnachten Tanne auf dem St.Galler Klosterplatz pflanzen statt jedes Jahr einfliegen: Weshalb das leichter gesagt als getan ist Jedes Jahr steht ein neuer Christbaum auf dem Klosterplatz. Dies kostet den Kanton jährlich bis zu 25'000 Franken. Einige St.Gallerinnen und St.Galler fänden es sinnvoller, gleich eine Tanne vor der Kathedrale zu pflanzen. Staatssekretär, Stiftsbibliothekar und Archäologe erklären, weshalb das leichter gesagt als getan ist. Pascal Keel Jetzt kommentieren 18.11.2021, 12.00 Uhr

Neben Kosten von jährlich bis zu 25'000 Franken sind jeweils rund 20 Mitarbeiter der Stadt und des Kantons St.Gallen mit dem Christbaum auf dem Klosterplatz beschäftigt. Bild: Andrea Tina Stalder

O Tannenbaum, o Tannenbaum! Der St.Galler Christbaum 2021 steht. Am Dienstag vor einer Woche wurde die 16 Meter hohe und dreieinhalb Tonnen schwere Tanne per Helitaxi zum Klosterplatz geflogen. Dort wurde sie von Mitarbeitenden des Tiefbauamts in Empfang genommen und auf der Klosterwiese vor der Kathedrale fixiert. Alle Jahre wieder zieht das Spektakel zig Schaulustige an. Auch auf den sozialen Medien wurde der Tannenflug wieder hitzig diskutiert.

Ein Twitter-Nutzer hinterfragt etwa den Sinn der Grossaktion. Er denke sich Jahr für Jahr, dass man doch auch eine Tanne pflanzen könnte. In ein paar Jahren hätte man dazu noch im Sommer einen Schattenspender, findet er. Der Tweet ist mittlerweile gelöscht. Die noch so banale Frage bewegt St.Gallerinnen und St.Galler aber schon länger: Bereits vor sechs Jahren fragte ein Leser dieser Zeitung in einem Leserbrief, wieso der Kanton jedes Jahr einen neuen Baum einfliege, wenn man doch einfach einen pflanzen könnte.

«Kosten von jährlich 25'000 Franken gerechtfertigt»

Immerhin belaufen sich allein die Kosten des Fluges jeweils auf bis zu 12'000 Franken. Dies bestätigt Staatssekretär Benedikt van Spyk auf Anfrage dieser Zeitung. Er sagt:

Benedikt van Spyk ist Staatssekretär des Kantons St.Gallen. Bild: Anna Tina Eberhard



«Zusammen mit Schmuck, Beleuchtung und Vernissage kostet der Christbaum auf dem Klosterplatz insgesamt rund 25'000 Franken pro Jahr.»

Zusätzlich seien jedes Jahr im Schnitt 20 Personen seitens Stadt und Kanton St.Gallen an den Arbeiten beteiligt.

Laut van Spyk spricht dennoch einiges gegen einen festen Baum auf der Klosterwiese: «Ein gepflanzter Baum hätte nur wenige Jahre, in denen er die ideale Grösse als Christbaum auf dem Klosterplatz hätte.» Davor wäre er zu klein, anschliessend zu gross, so van Spyk. Darüber hinaus würde ein solcher Baum eine intensive Pflege benötigen. Und:

«Der Baum würde andere Veranstaltungen, welche ebenfalls auf dem Klosterplatz stattfinden, beeinträchtigen.»

Van Spyk stellt auch klar, dass die nun auf dem Klosterplatz verwendeten Bäume nicht extra für diesen Zweck gepflanzt werden: «Es handelt sich um Bäume, welche von der Bevölkerung gespendet werden und die sonst sowieso gefällt werden müssten.» Daher erachte es die Staatskanzlei des Kantons St.Gallen als sinnvoll und zweckmässig, den Baum jedes Jahr von neuem aufzustellen, so der Staatssekretär.

Martin Schindler ist Kantonsarchäologe.

Bild: Sabrina Stübi

Auch aus archäologischer Sicht ist die Pflanzung eines festen Baumes keine gute Idee. Martin Schindler ist Leiter Archäologie des Kantons St.Gallen. Aus der Sicht der Kantonsarchäologie sei die jetzige Situation mit einem fest installierten Ständer beizubehalten. Denn:

«Eine viel grössere Baumgrube würde archäologisches Kulturgut zerstören.»

Laut Schindler war das archäologische Kulturerbe des Klosterhofs einer der Gründe, wieso der Stiftsbezirk 1983 auf die Unesco-Welterbe-Liste gesetzt wurde. Dieses Kulturerbe soll so gut wie möglich geschützt und erhalten bleiben, sagt er.

Bäume kein Fremdkörper auf dem Klosterplatz

Cornel Dora ist Bibliothekar an der Stiftsbibliothek St.Gallen. Bild: Lisa Jenny

Bäume wären laut Cornel Dora nichts Neues auf dem Klosterplatz. Er ist Historiker und Stiftsbibliothekar und sagt:

«Es gab hier immer einige Bäume.»

So fand Gallus laut Dora am Ort des heutigen Klosters einen Wald zwischen zwei Bächen vor, der später gerodet wurde. Später berichtet der Theologe Johannes Kessler von einem «uralten welschen Nussbaum», der 1528 im Zug der Reformation auf dem Klosterhof gefällt wurde. Zudem zeige der Stadtplan von 1596 von Melchior Frank etwa 20 Bäume – wohl Hochstämmer. Dora vermutet, dass diese für den Eigenbedarf an Obst genutzt wurden.

Auf dem Frank-Plan aus dem Jahr 1596 sind rund um die Kathedrale (mit Buchstaben C gekennzeichnet) Bäume zu erkennen. Der alte Stadtplan ist im Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen zu finden. Bild: PD

«Aber dann kam um 1770 die barocke Neugestaltung des ganzen Areals», sagt Dora. Bäume und Gebäude mussten im Rahmen des grosszügigen Konzepts den Platz räumen. Der vorgeschlagene, feste Baum würde diese barocke Hofgestaltung beeinträchtigen, eine Pflanzung müsste deshalb sorgfältig geprüft werden, so Dora. Zudem findet der Stiftsbibliothekar, dass einem festen Baum «auf jeden Fall ein tieferer Sinn, eine Verbindung mit der Geschichte oder ein spiritueller Bezug gegeben werden müsste». Denn:

«Man soll sich bewusst sein, dass hier nichts einfach so gemacht werden sollte.»