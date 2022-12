St.Galler Hebammen über ihren Dienst an Weihnachten

Weihnachten Sie bringen Christkinder zur Welt: Zwei St.Galler Hebammen erzählen vom Wunder der Geburt – nicht nur an Heiligabend Wenn alle unter dem Christbaum feiern, müssen sie arbeiten. Denn auch an Weihnachten werden Kinder geboren. Zwei St.Galler Hebammen über das Wunder der Geburt, Weihnachtsstimmung im Gebärsaal und traurige Notfälle – auch die gibt es an Heiligabend. Diana Hagmann-Bula, Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Tut sich da was? Tanja Zgraggen arbeitet als Hebamme im Geburtshaus St.Gallen. Bild: Michel Canonica

An den Fenstern der Geburtenstation hängt Weihnachtsschmuck. Sonst erinnert wenig daran, dass Weihnachten ist. Kantonsspital, Haus 6, zweiter Stock: Hier kommen Kinder zur Welt. 2160 waren es in diesem Jahr, sagt Hebamme Rahel Mazenauer. Es ist der Morgen des 22. Dezember, bis Weihnachten werden also noch ein paar Babys das Licht der Welt hier erblicken. Wie viele, lässt sich natürlich nicht vorhersagen.

Rahel Mazenauer ist seit 30 Jahren Hebamme, ihr ganzes Berufsleben. Seit diesem Jahr hat sie die Co-Leitung der Hebammen inne. Es wird das erste Jahr sein, dass sie über die Festtage nicht arbeiten muss. Die Dienstplanung für Heiligabend werde schwieriger, denn viele möchten Weihnachten mit der Familie verbringen und nicht im Gebärsaal.

Es werden am 24. nicht nur gesunde Christkinder geboren

Auf der Geburtenstation wird an jedem Tag in Vollbesetzung gearbeitet. Das Einzige, was über die Feiertage wegfällt, sind geplante Kaiserschnitte. Aber für natürliche Geburten, für Notfälle, für Kontrolluntersuchungen, auch für traurige Notfälle ist das Team immer parat. Es werden auch an einem 24. Dezember nicht immer nur gesunde Kinder geboren, sagt Rahel Mazenauer.

Rahel Mazenauer, leitende Hebamme Kantonsspital St.Gallen. Bild: PD

Auch an Heiligabend kann es zu einer Totgeburt kommen oder das Neugeborene kann nicht überleben, weil es viel zu früh auf die Welt kam. Auch dann sind die Hebammen da, um der Familie beizustehen. Um der Mutter und dem Vater zu helfen, dass sie zwar Eltern geworden sind, das Kind aber nun an einem anderen Ort ist.

Auch wenn es manchmal tragische Situationen gibt, Mazenauer liebt ihren Beruf. «Jede Geburt ist ein Wunder», sagt sie. Nicht nur an Weihnachten. Obwohl dann schon eine besondere Stimmung auf der Geburtenstation sei. Jede Hebamme bringe etwas zu essen mit, der Tisch im Stationszimmer werde gedeckt und geschmückt, Musik laufe. Doch oft komme man gar nicht dazu, etwas zu essen, geschweige denn sich hinzusetzen – manchmal wollen alle Kinder gleichzeitig auf die Welt kommen.

Neun Geburten an Heiligabend

Im vergangenen Jahr kamen im Kantonsspital am 24. Dezember neun Kinder zur Welt. Am ersten Weihnachtsfeiertag vier, am zweiten Weihnachtsfeiertag drei. Obwohl Rahel Mazenauer schon seit 30 Jahren als Hebamme arbeitet und viele Dienste an Weihnachten absolvierte – ein spezielles Christkind ist ihr nicht in Erinnerung geblieben. Jede Geburt sei speziell, sagt sie.

Manche Geburt ist dann aber doch ein bisschen spezieller. So wie das «Carglass-Baby», der Mann hatte verzweifelt das erste Fahrzeug angehalten, um seine Frau in den Wehen ins Spital bringen zu lassen. Ein Carglass-Transporter nahm sie mit, das Baby kam unterwegs auf die Welt. Eine Weihnachtsgeschichte fällt Mazenauer dann doch ein: Einmal musste eine Kollegin an einem Weihnachtsfeiertag zu einer Hausgeburt, es hatte einen Meter geschneit, die Familie wohnte abgelegen, die Ambulanz blieb im Schnee stecken, die Hebamme kämpfte sich zu Fuss durch den Schnee. Das Weihnachtsbaby kam gesund auf die Welt.

In drei Jahren 300 Kinder zur Welt gebracht

Tanja Zgraggen hat vergangenes Jahr ein Christkind auf die Welt gebracht. Gerade studiert die Hebamme des Geburtshauses St.Gallen mit einer Berufskollegin die Planung für die nächsten Tage. Eigentlich habe sie am Abend des 24. Dezembers nach Dienstende noch mit der Hebamme vom Wochenbett im Büro essen wollen, sagt Zgraggen. «Das wird nichts. Es gibt wohl viel zu tun», sagt sie. Und freut sich.

Sie hat 2019 die Ausbildung zur Hebamme abgeschlossen. Zgraggen ist 28 Jahre alt und hat bisher rund 300 Kinder zur Welt gebracht. «Ich zähle sie noch immer», sagt sie.

Die Hebammen im Geburtshaus teilen sich die Dienste an Weihnachten und Silvester untereinander auf. Berufskolleginnen mit kleinen Kindern möchten an Weihnachten zu Hause sein. Die Jüngeren bevorzugen freie Tage an Silvester. Auch Zgraggen arbeitete bisher lieber an Weihnachten. Nächstes Jahr schon könnte es anders sein. Sie erwartet ihr erstes Kind.

Immer wieder klingelt das Telefon, das an Zgraggens Hosenbund steckt. Viele Austritte, die frischgebackenen Mütter wollen ihr Kind vor Weihnachten nach Hause bringen. Sie habe das schönste Geschenk schon erhalten, habe eine frischgebackene Mutter gesagt, erzählt die Hebamme. Und dann habe sie glücklich ihr gesundes Kind im Arm angeschaut.

Karten von Neugeborenen im Geburtshaus. Bild: Michel Canonica

Adventskinder als Schneeflocke

Festliche Sets und Kerzen auf dem Tisch, Nüsse und Guetzli auf dem Wochenbett, so sehen Weihnachten hier aus. Beim Eingang hängen Schneeflocken. Wer genau hinsieht, bemerkt, dass es Tortenböden sind. Beschriftet mit den Namen der Kinder, die in der Adventszeit zur Welt gekommen sind. Tomy, 19.12. Lenya, 13.12., Naëlle Gloria, 5.12.

Neben dem senfgelben Sofa beim Empfang, auf dem sich werdende Eltern und andere Gäste niederlassen, steht ein roter Weihnachtsstern. Auf der Teetheke eine Schale mit Kerze, Kugeln, Glitzerästen. Die grosse Wand im Geburtszimmer 2 ist dunkelgrün gestrichen, in der Farbe des Christbaums. Wenig Weiss, dafür Farben aus der Natur, die beruhigen.

Immer Kerze und Duft

Bei der Arbeit vergesse sie, dass Weihnachten sei. «Geht die Türe zum Geburtszimmer zu und kommt das Kind zur Welt, geniesse ich es wie immer, bei der Geburt dabei zu sein», sagt Zgraggen. Und:

«Die Stimmung hier ist das ganze Jahr über romantisch.»

Es brenne stets eine Kerze, das Licht sei immer gedimmt, dazu Duftöl. Den Hebammen sei wichtig, dass sich jede Gebärende wohlfühle, unabhängig von der Jahreszeit. «Wir sind da und haben Zeit», sagt sie.

Manchmal entwickelt sich eine Geburt dennoch zum Notfall. Wenn zum Beispiel die Herztöne des Kindes sinken oder die Mutter nach der Geburt stark blutet. Sie hätten wenig Notfälle, aber sie könnten immer eintreten, auch an Weihnachten, sagt Zgraggen.

Acht Gebärende – mehrere Christkinder?

2019 und 2020 kamen im Geburtshaus einige Kinder in den Tagen rund um Weihnachten zur Welt, nur keines exakt am 24. An Weihnachten vor ein paar Jahren kann sich Zgraggen gut erinnern. «Es waren Festtage mit drei Sternguckerli, das kommt selten vor», sagt sie. Die Babys kamen zwar mit dem Köpfchen voraus aus dem Bauch, lagen aber mit dem Gesicht nach oben und blickten direkt zu den Sternen.

Dieses Jahr erwartet das Geburtshaus bis am 26. Dezember noch acht Gebärende. Gute Chancen für Tanja Zgraggen, dass unter ihrer Obhut wieder ein Christkind das Licht der Welt erblickt.

