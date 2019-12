Weihnachten, das Fest der Gemeinschaft, der Tradition – und des Kommerzes? Passantinnen und Passanten in der St.Galler Altstadt haben uns verraten, was Sie von Weihnachten halten. Rafael Hug 24.12.2019, 05.00 Uhr

Fasten vor Weihnachten

Mirjana Peric, 63, Pensionärin aus Bühler. Bilder: Rafael Hug

Weihnachten ist ein sehr schönes Fest, das mit vielen Traditionen verbunden ist. Ich bin orthodoxe Christin, darum haben wir etwas andere Daten und Arten zu feiern. Vor Weihnachten fasten wir. Die Geburt Jesu wird in unserer Religion erst am 7. Januar gefeiert, da das orthodoxe Christentum einen anderen Kalender hat. An Heiligabend gehen wir in die orthodoxe Kirche. Neben den religiösen Traditionen wird aber auch viel mit der Familie gefeiert und gegessen. Dann gibt es ein ganzes Schwein am Spiess – ein Festessen für die ganze Familie. Für mich ist Weihnachten das wichtigste Fest im Jahr. Es gibt nichts, was ich daran nicht mag.

Essen und Familie stehen im Mittelpunkt

Gregor Specker, 32, Primarschullehrer aus St.Gallen.

Auch wenn ich nicht sehr religiös bin, ist Weihnachten für mich ein wichtiges Fest. Ich verbringe an Weihnachten möglichst viel Zeit mit meinen Nächsten. An Heiligabend stehen das Essen und die Familie im Mittelpunkt. Wir geniessen die gute Gesellschaft; essen und tauschen uns aus. Geschenke haben keinen hohen Stellenwert, eher die Aufmerksamkeit dahinter. Es ist extrem, mit wie viel Materialismus das Fest heute verbunden ist und wie viel Geld fliesst. Das fängt schon bei den Kindern an. Am 26. Dezember gehe ich dann mit meinem Verein Fussball spielen. Traditionsgemäss werden dann die Weihnachtskalorien verbrannt.

Das Fest der Gemeinschaft

Eliane Wildhaber, 27, Sozialarbeiterin aus St.Gallen.

In der Weihnachtszeit tun Leute mehr Gutes. Das ist schön, aber eigentlich sollte dem das ganze Jahr über so sein. Das Weihnachtsfest feiern wir klassisch im familiären Rahmen. Das Fest ist eine der guten Gelegenheiten, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Geschenke sind bei uns dabei immer weniger wichtig. Wir haben eine Art «Wichtel-System», bei dem man jeweils nur einer Person etwas schenkt. Es ist schade, dass das Weihnachtsfest zunehmend materialistischer wird. Das überdeckt so leicht den Wert des Zusammenseins. Das sollte nicht so sein. Denn das eigentlich Schöne an Weihnachten ist die Gemeinschaft.

Krankhafter Kommerz

Dani Bartelt, 61, Kaufmann aus Wittenbach.

Mir ist Weihnachten ziemlich egal. Mehr noch: Ich mache eher einen Bogen darum herum. In meinen Augen steht die Adventszeit heute für krankhaften Kommerz. Das ist schlecht für unsere Umwelt und Gesellschaft. Vieles ist mir an Weihnachten zu extrem. Und ich kann nicht ganz nachvollziehen, wieso da alle mitmachen.

Darum habe ich für mich herausgefunden, dass ich diese Tradition nicht brauche. Gewisse Dinge gefallen mir zwar schon – ich gehe beispielsweise in die Kirche –, doch mehr von diesem Brauch praktiziere ich nicht. So ist Heiligabend für mich ein Abend wie jeder andere auch.

Die Ruhe und Freiheit geniessen

Hamdi Ismail Khalil, 57, Betreiber Nil-Imbiss, Romanshorn.

An Weihnachten sind Menschen glücklich. Sie erleben Freude. Das macht auch mich glücklich. Ich bin Moslem; bei uns gibt es das Weihnachtsfest in dieser Form nicht. Doch ich habe ein grosses Herz und gar kein Problem mit schönen Festen anderer Religionen. Ich versuche, beide Traditionen zu leben: diejenige meiner Religion und die hiesigen. So feiere, esse und geniesse ich an Heiligabend mit meiner Frau. Was mir aber nicht gefällt, ist, wenn Menschen an Weihnachten zu viel Alkohol trinken. Das passt nicht zum schönen Fest. Doch ansonsten ist Weihnachten für mich wunderschön, und ich geniesse die Ruhe und die Freiheit.