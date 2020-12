Weihnachten 30'000 Tannen auf vier Hektaren: Familie verkauft in St.Gallen, Häggenschwil und Steinach Christbäume Familie Angehrn bewirtschaftet in Häggenschwil eine Christbaumkultur mit etwa 30'000 Bäumen: Der Verkauf in St.Gallen startet am Montag auf dem Gallusplatz. Rita Bolt 12.12.2020, 05.00 Uhr

Philipp Angehrn mit seinen Eltern Andrea und Rolf Angehrn. Bild: Arthur Gamsa

«Eine Nordmannstanne braucht etwa acht bis zehn Jahre, bis sie zwei Meter gross ist», sagt Rolf Angehrn. Seit den 1980er-Jahren wachsen in den Christbaumkulturen von Angehrns verschieden alte und demnach verschieden grosse Nordmannstannen.

Sie sind heute die beliebtesten Christbäume. «Sie sind dicht und voll, haben eine schöne Form, sind lange haltbar und verlieren kaum Nadeln», ergänzt Andrea Angehrn. 90 Prozent der verkauften Christbäume seien Nordmannstannen. Die bevorzugten Grössen lägen bei 1,75 bis 2 Meter.

30'000 Tannen angepflanzt

Rolf, Andrea und Sohn Philipp Angehrn bewirtschaften auf vier Hektaren eigenem Land in Häggenschwil und Lömmeschwil Christbaumkulturen. Pro Hektare wachsen zwischen 6'000 und 7'000 Bäume, gesamthaft seien es gegen 30'000 Tannen. Vor Weihnachten werden ungefähr 1'500 Christbäume verkauft. «Es sind jedes Jahr etwa gleich viele», sagt Rolf Angehrn.

Circa 750 Tannen wurden bereits geschlagen. Bild: Arthur Gamsa

Etwa 750 Stück wurden bereits geschlagen. «Drei Tage vor dem elften Vollmond», sagt der Junior. Diesen geschnittenen Bäumen werden laut Volksweisheiten besondere Kräfte zugesprochen. Sie sollen ihre Nadeln erst spät oder gar nicht verlieren. Einen wissenschaftlichen Beweis für die Mond-Christbäume haben Angehrns nicht. Aber:

«Es gibt einige Kunden, die nachfragen, wann der Baum geschlagen wurde.»

Was aber bewiesen ist: «Die Bäume sollen, nachdem sie geschnitten wurden, drei Tage liegen gelassen werden, denn in dieser Zeit ziehen sie ihren Saft zurück», erklärt Andrea Angehrn.

So bleibt der Christbaum in der Stube frisch Den Christbaum am Stammfuss nicht anspitzen. So können die Leitgefässe unter der Rinde mehr Wasser aufnehmen und der Baum bleibt länger frisch. In beheizten Räumen verdunstet ein mittlerer Christbaum bis zu einem Liter Wasser pro Tag. Deshalb wird er idealerweise in einen Christbaumständer mit Wasserreservoir gestellt und regelmässig nachgegossen. So bleiben die Bäume länger frisch und die Brandgefahr ist geringer.

Einer der ersten, der Rot- und Weisstannen anpflanzte

Rolf Angehrns Vater war in den 1970er-Jahren einer der ersten in der Region, der Rot- und Weisstannen angepflanzt hatte. Auf Flächen, die landwirtschaftlich nicht genutzt werden konnten. Die Kultur wurde in den Folgejahren kontinuierlich ausgedehnt und mit Nordmannstannen erweitert. Soll in Zukunft noch vergrössert werden? «Mit einer Vergrösserung müsste mehr Personal eingestellt werden. Unsere Philosophie ist es aber, ein Familienbetrieb zu bleiben», antwortet Andrea Angehrn.

Die Familie Angehrn zieht auf vier Hektaren gegen 30'000 Tannen. Bild: Arthur Gamsa

Und ab nächster Woche ist die Familie wieder im Einsatz: Am Montag, 14. Dezember, startet der Christbaumverkauf auf dem Gallusplatz in St.Gallen; verkauft werden die Bäume von Rolf Angehrns Schwager Berny. In Steinach steht ab 15. Dezember die Schwester von Rolf Angehrn mit Ehemann am Stand. Für den Verkauf ab Hof in Häggenschwil ab dem 17. Dezember ist Andrea Angehrn zuständig. Sohn Philipp hilft in Steinach aus und macht Hauslieferungen. Vater Rolf liefert Christbaum-Nachschub. Es sei eine strenge, aber schöne Zeit.

Das Christbaumgeschäft ist zu einem wichtigen Geschäftszweig geworden und bringt etwa einen Viertel des Betriebsumsatzes. Angehrns sind Mitglied bei der IG Suisse Christbaum, die sich für den Kauf von einheimischen Bäumen einsetzt. Seit gut fünf Jahren können die Häggenschwiler den Grossverteiler Coop beliefern, der nur noch Schweizer Christbäume verkaufe, sagt Philipp Angehrn. Er hoffe, dass weitere Grossverteiler in den kommenden Jahren nachziehen werden.

«Bauer, ledig, sucht…»

Nebst den Christbaumkulturen führen Angehrns eine Schweinezucht mit 120 Muttersauen. Angebaut werden auf dem Betrieb zudem neun Hektaren Obst. Äpfel, Birnen und Zwetschgen. Das Obst gehe zur Tobi Seeobst AG und werde von dort aus an die Grossverteiler geliefert. Pro Saison produziert die Familie zirka 50 Tonnen St.Galler Zwetschgen für die Migros Ostschweiz.

Philipp Angehrn wurde dieses Jahr angefragt, ob er sich als Zwetschgen-Lieferant für ein Video zur Verfügung stelle, das in den Migros-Filialen gezeigt werde.

«Es war eine coole Erfahrung. Fünfeinhalb Stunden Drehzeit für 15 Sekunden Sendezeit.»

Er lacht und erzählt, dass ihn nach diesem Video die Redaktion von «Bauer, ledig, sucht…» kontaktiert habe. Er habe dankend abgelehnt.

Hofübergabe auf 1. Januar

Wie der Vater so der Sohn: Mit 30 Jahren hat Rolf Angehrn den Betrieb von seinem 60-jährigen Vater übernommen: Auf den 1. Januar 2021 wird Philipp Angehrn den Betrieb 30-Jährig von seinem 60-jährigen Vater Rolf übernehmen. Rolf und Andrea Angehrn werden in ein Haus neben dem landwirtschaftlichen Anwesen ziehen. Die Eltern von vier Kindern sagen:

«Wir freuen uns sehr über die Veränderung.»

Es sei ein Glücksfall, dass die Hofnachfolge so problemlos geregelt werden könne. Philipp Angehrn ist gelernter Landwirt und hat eine Weiterbildung zum Agrotechniker HF absolviert. Er wird den Betrieb mit einem Angestellten führen und seine Eltern sind angestellt.