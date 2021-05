Weibliche Strassennamen Mehr Strassen sollen Frauennamen tragen: Der St.Galler Stadtrat stemmt sich gegen Forderungen von Feministinnen Die Frau, das unsichtbare Wesen? Fünf Stadtparlamentarierinnen fordern mehr weibliche Strassennamen, damit Frauen im öffentlichen Raum sichtbarer werden. Der St.Galler Stadtrat lehnt ein entsprechendes Postulat ab. Am Dienstag wird im Stadtparlament darüber debattiert. Das könnte hitzig werden. Melissa Müller 21.05.2021, 05.00 Uhr

Die Politikerinnen Andrea Scheck und Andrea Hornstein setzen alles daran, dass mehr Plätze und Strassen in St.Gallen nach Frauen benannt werden. Sie finden, dass auch dem namenlosen Bahnhofspärkli zwischen Bahnhofs- und Poststrasse ein Frauenname gut anstehen würde. Bild: Tobias Garcia

Die Feministinnen Andrea Scheck und Andrea Hornstein treffen zum Fototermin am Bahnhofspärkli zwischen Post- und Bahnhofstrasse ein. Sie posieren vor der Bronzeskulptur, einer nackten Schönheit mit ausgebreiteten Armen. «So viele Statuen von Frauen sind namenlos und nackt – ganz im Gegensatz zu Statuen von Männern», sagt Andrea Hornstein von der Politischen Frauengruppe.

«Warum nur?»

Ungleich behandelt werden die Geschlechter auch, wenn es um die Benennung von öffentlichen Plätzen geht. Während 179 Strassen in St.Gallen nach Männern benannt sind, tragen gerade mal 20 einen weiblichen Namen. Die beiden Politikerinnen fänden es angebracht, dass das namenlose Pärkli beim Bahnhof einen Frauennamen bekommt, der eine prominente St.Gallerin ehrt. «Wie wäre es mit der Sozialistin und Frauenrechtskämpferin Marie Huber-Blumberg?», schlägt Andrea Scheck von der Juso vor.

1881 in Weissrussland geboren, studierte Marie Huber-Blumberg Medizin, doktorierte 1906 in Zürich und zog mit ihrer Familie nach St.Gallen. Ihr Mann, ein SPler und Anwalt, lancierte 1912 im Kantonsrat den ersten kantonalen Vorstoss der Schweiz fürs Frauenstimmrecht. «Man geht davon aus, dass seine Frau ihn dazu veranlasste», sagt Andrea Hornstein.

«Auch die 1931 in St.Gallen geborene Kabarettistin Ines Torelli hätte einen Platz verdient.»

Die Geschichte der Diskriminierung der Frauen ist lang. Was dabei lange vergessen ging, ist der Missstand, der jahrhundertelang mithalf, die Diskriminierungen aufrechtzuerhalten: die Unsichtbarkeit der Frau im öffentlichen Raum. Hier hat vor wenigen Jahren eine Gegenbewegung eingesetzt, sie ist derzeit eine der machtvollsten Entwicklungen in der Gleichstellungspolitik. Auch in St.Gallen.

Andrea Scheck (Juso), Andrea Hornstein (PFG), Jacqueline Gasser-Beck (GLP), Elisabeth Zwicky Mosimann (FDP) und Rebekka Schmid (Junge Grüne) haben dem Stadtrat ein Postulat mit dem Titel «Frauen auch in Strassennamen sichtbar machen» übergeben.

Das fordern die Politikerinnen: Bei neu zu benennenden Strassen oder Plätzen in St.Gallen sollen die Namen von historisch bedeutenden Frauen bevorzugt werden. Nicht nur gegenüber Männernamen, sondern auch gegenüber Orts- und Flurnamen sollen die Frauen Vorrang haben.

Der Stadtrat soll bei Fachgruppen wie der Frauenzentrale und dem Archiv für Frauen, Geschlechter- und Sozialgeschichte eine Liste von möglichen Frauennamen einholen und die zur Benennung anstehenden Strassen, Brücken oder Pärke dem Stadtparlament vorlegen.

Ergänzend soll mit Strassentafeln auf die Biografie der jeweiligen Frau eingegangen werden.

Am Dienstag wird im Stadtparlament darüber entschieden. Der Stadtrat will keinen Postulatsbericht schreiben, es könnte also zu einer hitzigen Debatte kommen.

Die Benennung von Strassen ist vom Zeitgeist geprägt. Erst in den 1990er-Jahren begann der St.Galler Stadtrat, Frauen die Ehre zu erweisen. So würdigte er die Malerin Martha Cunz und die Ärztin Frida Imboden-Kaiserer mit je einer Strasse in der Siedlung Remishueb. Im ersten Jahrzehnt der 2000er-Jahre wurden drei Strassen nach Frauen getauft, zwölf nach Männern.

Der Stadtrat schreibt in seiner Antwort auf das Postulat, er sei sich der Untervertretung bewusst. Er verpflichte sich, Frauen bei Neubenennungen bevorzugt zu behandeln. Man komme dem Anliegen der Postulantinnen also bereits nach.

Andrea Scheck sagt:

«Ich bin enttäuscht von der Antwort des Stadtrats.»

Sie sei typisch: «Man findet unsere Idee zwar gut, hält einen zwingenden Auftrag aber nicht für nötig. So kommen wir keinen Millimeter weiter.» Sie bleibt dabei: «Frauen müssen im öffentlichen Raum sichtbarer gemacht werden.»

«Beim ‹Bahnhof Nord› waren die Namensgeber unkreativ»

Andrea Hornstein findet etwa die Bezeichnung «Bahnhof Nord» für den Platz vor der Fachhochschule «unkreativ». Ihrer Ansicht nach würde der Name Bärbel Inhelder besser hinpassen, eine namhafte St.Galler Entwicklungspsychologin und Pädagogin. Man könne zudem auch den Pausenplatz des Schulhauses Hof in Winkeln, der kürzlich durch den WWF für seine Biodiversität ausgezeichnet wurde, mit einem weiblichen Namen krönen.

Auch beim Bau des HSG-Campus am Platztor biete es sich an, mit Frauennamen für Wege und Plätze Akzente zu setzen, meint Hornstein. «Der Stadtrat hätte einen so grossen kreativen Spielraum, den er nicht ausschöpft», pflichtet ihr Scheck bei.

Namen ändern ist ein ­bürokratischer Aufwand

Der Stadtrat betont, dass historische Flurnamen wie Bohl, Dreilindenweg, Mülenenschluchtweg, Sternacker oder Oberer Graben bei der Namensgebung seit jeher Priorität geniessen. Bestehen keine, werden neben thematischen Benennungen auch Namen von verstorbenen Persönlichkeiten berücksichtigt, die einen Bezug zur Stadt aufweisen. Die Geehrten müssen seit mindestens fünf Jahren tot sein. Änderungen von Namen werden nur in Ausnahmen vorgenommen. «Umbenennen ist ein grosser Aufwand, weil jede Strasse eine Adresse ist», sagt Benjamin Hartmann, Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Direktion Planung und Bau.

Historiker Benjamin Hartmann. Bild: PD

Die damit verbundenen Kosten, die über das Auswechseln der Strassen- und Hausschilder hinausgehen, wie für neue Visitenkarten und die Meldung an Dritte, müssten die Bewohnerinnen und Bewohner bezahlen. Viele Namen von Strassen und Plätzen seien historisch gewachsen. Hartmann sagt:

«Ein Flurname, der schon 300 Jahre da ist, wird nicht einfach getilgt. Er ist ein wertvoller Teil der Stadtgeschichte.»

Andrea Hornstein entgegnet: «Wir wollen ja gar nicht an Bezeichnungen wie Marktplatz oder Bahnhofsplatz rütteln.» Die Postulantinnen wollen am Dienstag aber einen weiteren Vorstoss einreichen. Darin schlagen sie vor, dass auch Verkehrsinseln, Spielplätze, Pärke, Stadien oder Brücken mit weiblichen Namen getauft werden könnten. Dies müsste laut Benjamin Hartmann politisch geklärt werden, da bislang nur die Namensgebung von Strassen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen gesetzlich geregelt sei. Diese Kompetenz liegt beim Stadtrat.

Eine interne Arbeitsgruppe unterbreitet ihm Vorschläge, wenn eine Strasse zu benennen ist. Sie besteht aus drei Männern: Historiker Benjamin Hartmann, Stadtarchivar Thomas Ryser und Geomatiker Marco Nold. Wie der Stadtrat in der Antwort auf den Vorstoss mitteilt, will er prüfen, wie die Arbeitsgruppe «fach- und gendergerecht» erweitert werden könnte. Das ist Hornstein und Scheck zu wenig. «Solche Absichtserklärungen versanden schnell», sagt Scheck. Es sei zwingend, dass mindestens eine Frau in dieser Arbeitsgruppe mitbestimme.

Benjamin Hartmann ist seit drei Jahren in der Arbeitsgruppe, seither gab es nur eine Handvoll Strassen und Plätze zu benennen. Das hänge vom Umfang der Bautätigkeit ab. Es werden immer weniger Benennungen.

«Die Stadt St.Gallen ist gebaut.»

Zu den Benennungen, bei denen er mitwirkte, gehört der Scherrerplatz an der Kreuzung Spital-, Kugel- und Brühlgasse. Er ehrt den FDP-Mann Eduard Scherrer, der 1918 zum ersten Stadtammann der vereinigten Stadt St.Gallen wurde. Drei weitere St.Galler mit Nachnamen Scherrer sind beim Scherrerplatz mitgemeint: der Anwalt Heinrich, die Malerin Hedwig und der Physiker Paul.

Der Scherrerplatz ehrt drei Männer und eine Frau auf einen Schlag. Bild: Michel Canonica

Bei einer neuen Überbauung im Gebiet Altenwegen wurde 2020 der St.Galler Louis Kürsteiner (1862–1922) mit der Kürsteinerstrasse geehrt. Sie gesellt sich im Gebiet zu den nach Pionieren und Unternehmern benannten Strassen: Tesla, Edison, Piccard, Bion. Also alles Menschen mit Penis. «Wir schauen, welche Namen in den jeweiligen städtischen Kontext passen», sagt Hartmann.

Ergänzende Strassentafeln mit biografischen Daten der Patinnen hält der Stadtrat nicht für nötig: «Über die bisherige Praxis der Nennung der Minimalbiografie soll nicht hinausgegangen werden.» Hornstein findet hingegen: «Eine diskrete Tafel an einer Hauswand ist nicht zu viel verlangt.» Darauf könnte stehen: «Dora Fanny Rittmeyer, 1892–1966, St.Galler Kunsthistorikerin. Erforschte sakrale Gold- und Silberschmiedekunst.»

An Ostschweizer Pionierinnen, die ein Namensschild verdient hätten, mangle es nicht. Einige würden in der aktuellen Ausstellung «Klug und Kühn, Frauen schreiben Geschichte» im Historischen und Völkerkundemuseum bis am 19. September vorgestellt.

Andrea Scheck und Andrea Hornstein sind zuversichtlich, dass ihr Postulat am 25. Mai trotz Ablehnung des Stadtrats für erheblich erklärt wird. Denn ihr Anliegen werde durch alle Parteien hindurch unterstützt. Und wenn es bachab geschickt wird? «Wir bleiben dran», sagt Scheck und gibt sich zuversichtlich:

«In 100 Jahren wird es in St.Gallen einige Plätze geben, die nach Frauen benannt sind. Dann ist das so normal, dass man nicht mehr darüber diskutieren muss.»