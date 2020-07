Wegen mehr und komplexeren Fällen: Fünf St.Galler Stadtparlamentarier fordern mehr Schulsozialarbeit Eine Interpellation verlangt vom St.Galler Stadtrat, die Stellenpensen bei der Schulsozialarbeit zu erhöhen. Zwar reichen die Stellenprozent, um bei Krisen zu intervenieren – doch nicht, um präventiv zu arbeiten. Daniel Wirth 21.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Interpellation fordert mehr Schulsozialarbeit: Klassenbesuch zum Thema «Gewaltfreie Kommunikation». Bild: Colin Frei (9. März 2020)

Die Schulsozialarbeit könne auf der Primarstufe ihren Aufgaben und Zielen in keiner Weise gerecht werden. Das sagte Stadtparlamentarierin Andrea Hornstein von der Politischen Frauengruppe (PFG) Ende Juni an der Sitzung des Stadtparlaments, als dieses sich über die Rechnung 2019 beugte.

Hornstein störte sich daran, dass das pfannenfertige Konzept «Schulsozialarbeit in der Stadt St.Gallen», das zusammen mit der Fachhochschule St.Gallen (FHS) erarbeitet wurde, lediglich dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt und nicht dem Parlament unterbreitet wird.

Andrea Hornstein, St.Gallen

Stadtparlamentarierin PFG.

Bild: Regina Kühne (19. Februar 2018)

«Viel Arbeit und auch Geld wurde ins Konzept gesteckt, ein partizipatives Verfahren vorgenommen, der Bedarf ausgewiesen und nun, wo es um die Umsetzung der Massnahmen geht, wird das Ganze auf Eis gelegt.»

Denn das Fazit des Konzepts habe gelautet, das Stellenpensum der Schulsozialarbeit sei zu erhöhen, sagte die PFG-Politikerin.

Die Gründe für den Ausbau seien die steigende Zahl der Fälle und deren zunehmende Komplexität. In der Rechnungssitzung ging Schuldirektor Markus Buschor nicht auf Hornsteins Votum ein. Im Bericht zur Rechnung 2019 heisst es zum Schulsozialarbeitskonzept, das Ziel sei erreicht, in dem das Papier dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt worden sei.

Mit Interpellation nachgehakt

Das ist Andrea Hornstein zu wenig. Sie reichte noch an der gleichen Sitzung eine Interpellation ein mit dem Titel «Ausbau Schulsozialarbeit in der Stadt St.Gallen». Der bildungspolitische Vorstoss wurde von Gabriela Eberhard Anliker (SP), Andreas Hobi (Grüne), Gisela Keller (CVP) und Nadine Niederhauser (Grünliberale) mit unterzeichnet; die ersten beiden Mitunterzeichner sind bei der Direktion Bildung und Freizeit als Lehrkräfte angestellt.

Im Vorstoss heisst es, die Schulsozialarbeit sei gegenwärtig in der Lage, in Krisen zu intervenieren, doch um eine unbedingt notwendige präventive Arbeit zu leisten, reichten die momentanen Stellenprozente nicht aus.

Das Homeschooling und die nun erfolgte schrittweise Öffnung des durch die Coronapandemie bedingten Lockdowns verdeutlichten die Probleme, schreiben die Interpellanten. Generell bestehe die Gefahr, dass sich Ungleichheiten verschärfen und häusliche Gewalt zunehme. Die Familiensysteme seien stark gefordert und Problemsituationen akzentuierten sich. Mittendrin befänden sich die Kinder und die Jugendlichen in der Stadt St.Gallen. Nach zwei Monate dauerndem Homeschooling zeige sich, dass einzelne Schülerinnen und Schüler von ihren Eltern nicht hätten unterstützt werden können und zu wenige Ressourcen zur Verfügung gestanden hätten, um diese Kinder und Jugendlichen angemessen zu unterstützen.

Nun sollen sich gemäss den Interpellanten die Kinder und Jugendlichen wieder auf das Lernen konzentrieren können. Das sei in belastenden Situationen sehr schwierig. Die Lehrer seien auf Unterstützung angewiesen, wenn sich soziale und familiäre Schwierigkeiten zeigten. Dafür brauche es eine effektive Schulsozialarbeit.

Das Konzept soll auch dem Parlament vorgelegt werden

Die Interpellanten bitten den Stadtrat, das Konzept «Schulsozialarbeit in der Stadt St.Gallen» der Bildungskommission (Biko) des Stadtparlaments vorzustellen. Gleichzeitig werden dem Stadtrat konkrete Fragen gestellt. So wollen Hornstein und ihre Mitunterzeichner wissen, welches die wesentlichen Inhalte des Konzepts und die daraus resultierenden Erkenntnisse seien.

Sie erkundigen sich auch nach einer Ist-Analyse und nach einem Umsetzungsplan. Die Interpellanten fragen den Stadtrat in ihrem Vorstoss, was er unternehme, damit die Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter in Anbetracht steigender Schülerzahlen, der rasanten Zunahme von sozialen und psychischen Problemen, aber auch angesichts der Steigerung der Komplexität der Fälle ihren Berufsauftrag professionell und bedarfsgerecht erfüllen können.

Andrea Hornstein sagte an der Sitzung des Stadtparlaments, im Verhältnis zu den Schülerzahlen auf der Primarstufe sei die Schulsozialarbeit in der Stadt St.Gallen mit ihren Stellenprozenten im Vergleich der Schweizer Städte auf dem letzten Platz. Entsprechend erkundigen sich die Interpellanten in ihrem Vorstoss danach.

Zum Schluss wollen Andrea Hornstein und ihre Mitunterzeichner vom Stadtrat wissen, ob dieser die Notwendigkeit erkenne, die Kosten für die Erhöhung des Stellenpensums der Schulsozialarbeit auf der Primarstufe im Budget 2021 einzustellen. Die Antwort des Stadtrats steht aus. Das Budget kommt im Dezember ins Parlament.