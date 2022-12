Walzenhausen verzichtet auf beleuchteten Weihnachtsbaum

Keine Weihnachtsbeleuchtung am Strassenrand und kein beleuchteter Christbaum vor der Kirche: Kurzerhand wurde in Walzenhausen ein Grabkreuz mit der Aufschrift «Weihnachtsbaum 2022» aufgestellt – von wem, weiss jedoch niemand so genau.

Cynthia Sieber/FM1Today 11.12.2022, 08.19 Uhr