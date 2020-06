«Wegen einer einzigen Linie wird unser ganzes Unternehmen schlecht dargestellt» – der Leiter der VBSG kritisiert eine ÖV-Studie Die Verkehrsbetriebe St.Gallen schneiden gemäss dem Bund erneut ungenügend ab. Die VBSG liegen darin auf dem fünftletzten Rang. «Wegen falscher Kriterien», sagt Ralf Eigenmann, der VBSG-Leiter. Der Bericht verärgert ihn. Diana Hagmann-Bula 05.06.2020, 21.33 Uhr

Die VBSG kommen im Bericht des Bundes schlecht weg. Bild: Nik Roth

Man hört sofort, dass Ralf Eigenmann verärgert ist. «Jedes Jahr das Gleiche», sagt der Leiter der Verkehrsbetriebe St.Gallen. Der Grund für die negativen Emotionen: Der neuste Bericht zur Qualität im Regionalverkehr. Die VBSG liegen darin auf dem fünftletzten Rang. 68 Transportunternehmen hat das Bundesamt für Verkehr in der Sparte Bus untersucht und dafür Sauberkeit, Fahrgastinformation, Zustand der Haltestellen und Pünktlichkeit bewertet.

Die VBSG haben sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz verbessert. Doch das tröstet Eigenmann nicht:

«Wegen einer einzigen Linie wird unser ganzes Unternehmen schlecht dargestellt. Das demotiviert die Mitarbeitenden.»

Der Bund hat die Linie 3 (Heiligkreuz-Abtwil) analysiert. Das Ergebnis: ungenügend. Die Regiobus AG liegt, was die Busse betrifft, weiter vorne, in der Toleranzzone. Bei den Haltestellen schneidet sie ebenfalls ungenügend ab.

Sind ein paar Zigarettenstummel schon Dreck?

Ralf Eigenmann, Leiter VBSG Bild: Benjamin Manser

Dabei gehörte Eigenmann zur Pilotgruppe, welche das Vorgehen für die Erhebung getestet hatte, bevor sie 2016 erstmals durchgeführt wurde. Schon damals habe er bemängelt, dass die Kriterien regional gesetzt, die VBSG aber ein städtisches Unternehmen sind. «Das ist ungerecht.» Er und andere Kritiker seien mehrmals nach Bern gereist, um in Gesprächen um Verbesserungen zu bitten. «Vergeblich», sagt Eigenmann. Die VBSG zählen eigentlich zum Ortsverkehr. Weil sie mit einer Linie aber den Regionalverkehr bedienen, bezieht der Bund sie in den Bericht ein.

Berücksichtigt werden automatisierte Daten. Und Erfahrungen von Testkunden. Eben diese hinterfragt Eigenmann stark. Er sagt:

«Nur weil fünf oder sechs Zigarettenstummel verteilt auf die ganze Haltestelle am Boden liegen, ist sie doch nicht dreckig.»

Ein Testkunde habe sich genau darüber aufgeregt. Eigenmann verweist auf die Unterschiede zwischen Stadt und Land: Die VBSG würden täglich 70'000 bis 80'000 Fahrgäste transportieren, Unternehmen auf dem Land vielleicht einige Hundert. «Bei uns sammelt sich nun mal mehr Dreck an. Und unsere Haltestellen bestehen nicht wie auf dem Land nur aus Pfosten, Fahrplan und Kübel. Es gibt hier also mehr zu bemängeln.»

Alle vier Jahre

Eigenmann führt sein Unternehmen nicht nur, er nutzt es auch. Und fühlt sich wohl in den Fahrzeugen. «Wie die meisten Fahrgäste.» Alle vier Jahre befrage der Tarifverbund Ostwind Kunden, um herauszufinden, was sich verbessern lasse. «Sie pendeln stets zwischen zufrieden und sehr zufrieden.» Eigenmann hält die eigene Erhebung für bedeutender als jene des Bundes. «Weil sie mehr Leute repräsentiert als nur ein paar Testpersonen.»

Er verstärkt seine Aussage mit einem weiteren Beispiel, über das er nur den Kopf schütteln kann. Ein Testkunde habe ein Foto eingereicht, auf dem nasse Fussspuren auf dem Busboden zu sehen seien. «Als Beweis dafür, dass unsere Verkehrsmittel zu wenig sauber sind. Es war ein regnerischer Tag. Ich kann das nicht ernst nehmen.» Ob er denn nun jemanden mitfahren lassen solle, der bei schlechtem Wetter nach jedem Halt den Boden wische, fährt Eigenmann zynisch fort.

Michael Müller, Mediensprecher des Bundesamts für Verkehr, sagt:

«Trotz Kontrolle bleibt eine Restsubjektivität übrig. Fussspuren an Regentagen fallen wirklich nicht unter Schmutz.»

Abfall, der am Boden herumliegt, oder Fenster, die mit Stirnfettflecken übersäht sind, erachte hingegen jeder als unhygienisch.

An Haltestellen seien nicht die VBSG, sondern das Tief- und Hochbauamt oder die Standortgemeinde für die Sauberkeit zuständig, betont VBSG-Leier Ralf Eigenmann. Eine Rechtfertigung, die Müller nicht zulässt: «Dann muss das Transportunternehmen die Kritik weiterleiten.» Sagt es und schiebt nach: Es sei nicht so, dass der Bund den Zustand des Regionalverkehrs skandalisieren wolle. Im Gegenteil, insgesamt sei das Level hoch. Bund und Kanton würden zwei Milliarden Franken jährlich für den Regionalverkehr ausgeben. «Da dürfen sie etwas erwarten.»

Mehr Busspuren gegen Verspätungen

Die aufgestellte Chauffeurin, die ihre Fahrgäste persönlich begrüsst: für viele Fahrgäste wichtig. Einige Testkunden haben sich denn auch über eine fehlende Begrüssung beklagt. Das Unternehmen hat reagiert, den Bordcomputer umprogrammiert. Die Passagiere werden nun nicht mehr nur am Anfang der Linie per Ansage willkommen geheissen, sondern auch am Bahnhof. «Dort ist der Bus voll, an der ersten Station noch kaum jemand drin», sagt Eigenmann.

Vorwärtsbringen, das lässt er sich mit seinem Unternehmen gerne. «Aber wir brauchen dafür Tipps, die Hand und Fuss haben.» Die Hinweise des Bundes, die VBSG könne ihre Kunden noch besser informieren, nimmt er an. Und will sie umsetzen. Wie die Empfehlungen von letztem Jahr. Deshalb ist an der letzten Station vor der Stadtgrenze nun die Ortschaft vermerkt: St.Gallen, Altenwegen. Kaum drüber: Abtwil, Wiesenbach. «Auch wenn der Bildschirm fast zu klein für den langen Namen ist.»

Und, natürlich: Pünktlicher können die VBSG noch werden. Das finden Testkunden, aber auch jene Kunden, die ohne amtlichen Auftrag in die Agglomeration reisen. «Wir befinden uns in einer Stadt mit Staus», sagt Eigenmann. Und fordert: Busspuren, Busspuren, Busspuren. «Bitte solche, die wir für uns alleine haben.»