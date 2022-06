Wittenbach: Heidi Riklin gibt Präsidium des Gewerbevereins ab

Wechsel Nach 18 Jahren ist Schluss: Heidi Riklin gibt Leitung des Gewerbevereins Wittenbach-Häggenschwil ab Heidi Riklin hat den Gewerbeverein Wittenbach-Häggenschwil 18 Jahre lang präsidiert. Für sie war es eine lehrreiche Zeit. Rita Bolt 03.06.2022, 05.00 Uhr

Heidi Riklin war die erste Frau, die den Gewerbeverein Wittenbach-Häggenschwil präsidierte. Bild: Andrea Stalder

«Hammer, Hammer, Hammer», sagt Heidi Riklin, wenn sie auf ihre Verabschiedung als Präsidentin des Gewerbevereins Wittenbach-Häggenschwil angesprochen wird. «Es war ein mehr als würdiger Abschluss nach 18 Jahren Präsidialzeit», sagt sie und verrät, dass sie zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Es mache sie stolz.

Sehr gefreut hat sie sich zudem über die grosse Teilnahme an ihrer Verabschiedung: 90 der 146 Gewerbetreibenden hätten an der Hauptversammlung, die im «Bären» Häggenschwil abgehalten wurde, teilgenommen. Walter Sutter, Gastgeber im «Bären», schenkte Heidi Riklin die musikalische Unterhaltung; sie wünschte sich die Familienkapelle Tüüfner Gruess, welche die Sendung Stadt-Land-Talent des Schweizer Fernsehens im vergangenen Jahr gewonnen hatte. «Gute Musik und gutes Essen, es war wirklich ein stimmiger Abend.»

Frauen könnten voneinander profitieren

Heidi Riklin hat in den 18 Jahren als Präsidentin 17 Hauptversammlungen geleitet und an etwa 80 Anlässen der KMU-Frauen St.Gallen teilgenommen. Sie wie alle anderen Frauen könnten vom Netzwerk untereinander profitieren, sagt sie. Sie wünsche sich, dass noch viel mehr Frauen den Mut aufbringen, in Gremien Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn es Männergremien seien.

Heidi Riklin war die erste Frau, die das Präsidium des Gewerbevereins Wittenbach-Häggenschwil innehatte. Ihr Nachfolger ist Dominik Meli. «Auf diese Nachfolge dürfen wir sehr stolz sein», sagt die Gewerblerin. Damals, vor 18 Jahren, habe sie die Herausforderung gereizt, einen Verein zu führen.

Sie sei kein Neuling in der Vereinsarbeit gewesen. Aber dem Gewerbeverein mit nur Männern im Vorstand vorzustehen, sei eine besondere Aufgabe gewesen. «Ich bin dankbar für das Vertrauen, dass mir die Männer entgegengebracht haben», sagt Heidi Riklin. «Bei uns herrschten immer eine gute Stimmung und eine gute Atmosphäre.» Das habe sich auch auf die Gewerbetreibenden übertragen, die jeweils zahlreich an den jährlich stattfindenden Maibummeln und Adventsanlässen teilgenommen haben.

In den vergangenen Jahren hat sich einiges getan im Gewerbeverein: 2006 zählte er 103 Mitglieder, heute sind es 146. Ein wichtiger Entscheid stand 2011 an: die Fusion mit Häggenschwil und die Namensänderung in Gewerbeverein Wittenbach-Häggenschwil. Denn der Gewerbeverein Häggenschwil löste sich nach 26 Jahren auf. Die Wittenbacher empfingen die Häggenschwiler mit offenen Armen.

Drei Gemeindepräsidenten erlebt

Heidi Riklin hat in ihrer Zeit als Gewerbepräsidentin drei Gemeindepräsidenten erlebt. War der Gewerbeverein politisch aktiv? «Der Gewerbeverein ist politisch nicht aktiv, bringt seine Meinung aber auf Stufe Gemeinde auch in politischen Themen ein», sagt sie.

Der Gewerbeverein sei in ihrer Amtszeit immer gut von der Gemeinde unterstützt worden. Einmal im Jahr gebe eine Aussprache und einen Apéro mit dem Gemeinderat. Insgesamt habe sie etwa 68 Anlässe im Namen des Gewerbevereins besucht, beispielsweise die Präsidentenkonferenzen. «Ich habe es gerne getan und dabei viel gelernt», sagt die Geschäftsfrau. Sie habe auch gelernt, Mehrheitsentscheide mitzutragen und nach aussen zu vertreten. «Mir hat immer eine Gewerbeausstellung vorgeschwebt», sagt die ehemalige Präsidentin. Dafür habe sie aber keine Mehrheit gefunden. Einige Gründe dagegen seien: nicht mehr zeitgemäss, zu teuer, zu arbeitsintensiv.

Arbeitet im Familienbetrieb mit

Seit 20 Jahren arbeitet Heidi Riklin im Familienunternehmen Riklin AG. Die Tanklager stehen in St.Gallen. Das Brennstoffgeschäft wurde 1945 gegründet; 2006 übernahmen Heidi Riklin und ihr Sohn Philipp Riklin das Geschäft, nachdem Markus Riklin verstorben war. «Meine Stärken liegen im Verkauf», sagt Heidi Riklin.

Vor fünf Jahren hat das Unternehmen an der Walenbüchelstrasse einen Neubau bezogen. Die vierfache Grossmutter wird auch weiterhin im Familienbetrieb arbeiten. Und sie wird auch ihre Vereinsarbeit weiterführen, allerdings nicht mehr im Gewerbeverein: Sie ist Mitglied der Schlossbetriebsgruppe im Schloss Dottenwil.

Sie ist eine Wirtin; an den Wochenenden sind diese verantwortlich für die Gastronomie und den Schlossbetrieb, das Engagement ist ehrenamtlich. Riklin ist ausserdem Vorstandsmitglied im Hauseigentümerverband der Stadt St.Gallen. Zudem engagiert sie sich beim SV-Fides-Schülerturnier, das dieses Jahr am 11. und 12. Juni stattfinden wird.