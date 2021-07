Wechsel im interkulturellen Frauencafé in Goldach

Wechsel in der Leitung des interkulturellen Frauencafés in Goldach Der beliebte Treffpunkt für Migrantinnen erhält mit Sévérine Passaretti eine neue Projektleiterin. Die bisherige Leiterin Hülya Kilic tritt eine neue Stelle in der Privatwirtschaft an. 08.07.2021, 05.00 Uhr

Hülya Kilic übergibt an Sévérine Passaretti. Bild: PD

(pd/dh) Nach zweieinhalb Jahren Projektversuch führt die Gemeinde Goldach das interkulturelle Frauencafé seit diesem Jahr als Regelbetrieb. Hülya Kilic übernahm im Sommer 2018 die Leitung dieses Projektes. Jetzt gibt sie diese an Sévérine Passaretti weiter, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. «Dank ihres grossen Engagement wurde das Café innert kürzester Zeit zu einem wichtigen Termin und Treffpunkt für viele Migrantinnen», heisst es darin. Ziel des Frauencafés ist es, dass Migrantinnen Routine in der deutschen Sprache erhalten.

Hütedienst und zweiter Termin

In lockerer Atmosphäre können die Frauen in Deutsch über Alltagsprobleme diskutieren und so allfällige Hemmschwellen abbauen. Um der grossen Nachfrage gerecht zu werden, ergänzte die Gemeinde den wöchentlichen Termin am Mittwochvormittag mit einem zweiten am Donnerstagnachmittag. Für einen ungestörten Austausch stellte sie zusätzlich einen Kinderhütedienst bereit.

Hülya Kilic tritt eine neue Stelle in der Privatwirtschaft an und muss die Leitung des Frauencafés schweren Herzens auf Ende Juli abgeben. «Mit Sévérine Passaretti, die ebenfalls seit dem Start im Frauencafé mit dabei ist, konnte eine fähige Nachfolgerin gefunden werden», heisst es weiter. Sie freue sich, mit der Leitung einen wertvollen Beitrag zur besseren Integration von fremdsprachigen Frauen leisten zu können.