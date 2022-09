Noemi Graf ist Rorschacherbergs neue Gemeindeschreiberin

Wechsel «Ich muss dafür sorgen, dass der Laden läuft»: Rorschacherbergs neue Gemeindeschreiberin Noemi Graf will ihrem künftigen Chef den Rücken freihalten Rorschacherberg hat mit Noemi Graf eine neue Gemeindeschreiberin. Zuvor arbeitete sie auf der Verwaltung in Walzenhausen. Nun reizte sie eine grössere Gemeinde. Die 30-Jährige ist topmotiviert – und blickt dem anstehenden Wechsel im Gemeindepräsidium entspannt entgegen. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei ihr laufen alle Fäden zusammen: Gemeindeschreiberin Noemi Graf an ihrem neuen Arbeitsplatz im Gemeindehaus Rorschacherberg. Bild: Arthur Gamsa (7. September 2022)

Ein paar beige und graue Aktenschränke reihen sich aneinander, der Schreibtisch ist fein säuberlich aufgeräumt, bis auf ein paar Kugelschreiber liegt nichts neben dem Computer. In einer Ecke steht eine grosse Pflanze, sie ist derzeit der einzige Farbtupfer in Noemi Grafs nüchternem Büro. Noch. «Ich will unbedingt Bilder aufhängen», sagt sie und zeigt auf die Wand gegenüber ihrem Arbeitsplatz. «Aber das hat Zeit.»

Zeit hat sie tatsächlich. Noemi Graf hat ihr neues Büro im zweiten Stock im Rorschacherberger Gemeindehaus erst vor wenigen Tagen bezogen: Die 30-Jährige ist seit diesem Monat die neue Gemeindeschreiberin der 7500-Seelen-Gemeinde. «Ich bin gut gestartet und wurde von allen herzlich aufgenommen», sagt Graf und blickt aus einem der vielen Fenster direkt ins Grüne hinaus.

In vier Monaten schon ein neuer Chef

Schnell im Grünen zu sein – das ist auch einer der Gründe, weshalb es Graf in Rorschacherberg so gefällt. «Ich bin gerne in der Natur und geniesse die Ruhe», sagt sie. «In Rorschacherberg läuft aber auch einiges, was mir ebenfalls gefällt.» Sie arbeitete zuvor als Gemeindeschreiberin in Walzenhausen, wo sie auch die Finanzverwaltung leitete. Einerseits reizte sie eine grössere Gemeinde. In Walzenhausen leben rund 2000 Einwohnerinnen und Einwohner. Graf sagt:

«Eine grössere Gemeinde bringt spannende, vielseitige und auch mehr Projekte mit.»

Die 30-Jährige arbeitete zuvor zudem immer im Kanton St.Gallen. Dadurch sei sie mit der gesetzlichen Lage besser vertraut als mit jener im Kanton Appenzeller Ausserrhoden. «Mich reizte zudem der Wechsel, der in Rorschacherberg ansteht», sagt Graf. Sie spricht damit die Gemeindepräsidiumswahl vom 25. September an. Gemeindepräsident Beat Hirs (FDP) tritt Ende Jahr zurück. Für seine Nachfolge kandidieren Raphael Frei (FDP) und Patrick Trochsler (Mitte).

Raphael Frei (FDP) will der neue Gemeindepräsident werden. Bild: Ralph Ribi

Egal, wer das Rennen macht – Graf wird so oder so nach nur vier Monaten bereits einen neuen Chef haben. Sie habe die Kandidaten kurz kennen gelernt: «Ich kann mir mit beiden eine Zusammenarbeit vorstellen. Das kommt gut.» Der Wechsel bringe viel Verantwortung für sie als Gemeindeschreiberin mit, sagt Graf:

«Wenn der neue Gemeindepräsident anfängt, muss ich dafür sorgen, dass alles reibungslos funktioniert und der Laden läuft. Ich muss ihm den Rücken freihalten.»

Auch Patrick Trochsler (Mitte) kandidiert für das Präsidium. Bild: Ralph Ribi

So kam es schliesslich, dass Graf bereits nach einem Jahr in Walzenhausen zusammenpackte. «Ich habe das nicht geplant», sagt sie. «Ich ging davon aus, dass ich länger in Walzenhausen bleibe. Die Arbeit gefiel mir und ich verstand mich gut mit dem Gemeinderat.» Die neue Stelle habe sie dann aber zu sehr gereizt. Sie betont: «Rorschacherberg ist für mich definitiv etwas langfristiges.»

Bereut hat sie ihre Entscheidung nicht. «Ich habe schon während des Bewerbungsprozess festgestellt, dass Rorschacherberg sehr gut aufgestellt ist. Dieser Eindruck hat sich mir bestätigt.»

Von Gemeinde zu Gemeinde

Graf ist ein Verwaltungsmensch durch und durch. Aufgewachsen in St.Margrethen, wusste sie als Jugendliche zunächst nicht, wohin es beruflich für sie gehen sollte. «Mich reizte etwas Kreatives, beispielsweise eine Ausbildung als Grafikerin», sagt sie.

«Ich wollte dann aber nicht immer kreativ sein müssen und mein Hobby nicht zum Beruf machen.»

Zur Verwaltung kam sie dann mehr durch Zufall, als Grafs Eltern ihr eine Lehre auf der Gemeindeverwaltung vorschlugen. Nach der Ausbildung zog es Graf in verschiedene Gemeinden, wo sie unterschiedliche Funktionen inne hatte. Sie arbeitete auf dem Einwohner- und Betreibungsamt in Au sowie im Bau- und Liegenschaftsamt in Widnau. In Untereggen leitete sie verschiedene Ämter, unter anderem das Sozial- und das Einwohneramt sowie die Technischen Betriebe. Bevor sie als Gemeindeschreiberin nach Walzenhausen wechselte, leitete sie in Rheineck das Betreibungsamt.

Das Rorschacherberger Gemeindehaus. Bild: Michel Burtscher

Sie habe sich nie vorstellen können, immer genau das Gleiche zu machen, sagt Graf. Die Arbeit auf einer Gemeindeverwaltung sei enorm abwechslungsreich. «Man hat die Möglichkeit, sich in die verschiedensten Bereiche zu vertiefen.» In den nächsten Jahren sehe sie sich nun aber ganz klar als Gemeindeschreiberin.

Es sei spannend gewesen, verschiedene Gemeinden kennen zu lernen. «Ich empfinde das als Vorteil. Jede Gemeinde funktioniert anders. Dadurch erhielt ich die Chance, mein Fachwissen schrittweise aufzubauen», sagt Graf, die derzeit eine Weiterbildung zur Rechtsfachfrau absolviert.

Umzug nach Rorschacherberg nicht ausgeschlossen

Ihre Freizeit vertreibt sich Noemi Graf unter anderem beim Wandern. «Wenn es nicht gerade senkrecht hinauf geht», sagt sie und lacht. Bis vor einigen Monaten hatte sie zudem ein eigenes Pferd. Dieses musste sie aus gesundheitlichen Gründen jedoch einschläfern lassen. Ein neues Pferd sei derzeit kein Thema. Ihre kreative Seite lässt sie beim Singen («nur für mich») oder beim Zeichnen raus.

Sie wohnt zusammen mit ihrem Freund und zwei Katzen in Lutzenberg. Dort gefalle es ihnen gut. Einen Umzug nach Rorschacherberg schliesse sie nicht aus, sei derzeit aber nicht geplant. Zuerst wolle sie sich einleben als Gemeindeschreiberin. «Ich freue mich, loszulegen und mich in alle Projekte einzuarbeiten.» Sie sei topmotiviert und ihr sei wichtig, dass das auch die Rorschacherbergerinnen und Rorschacherberger spüren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen