Wasserversorgung Manchmal ist es wie Detektivarbeit: 44 Jahre lang hat Beat Eigenmann dafür gesorgt, dass in Muolen niemand auf dem Trockenen sitzt Seit 1976 engagiert sich Beat Eigenmann bei der Wasserkorporation Muolen. Zuerst als Wasserchef, danach als Präsident. Nun gibt er sein Amt ab. Manchmal habe seine Arbeit jener eines Detektivs geglichen, sagt er, der bei einem Alarm manchmal auch nachts aus dem Bett musste. Michel Burtscher 21.12.2020, 05.00 Uhr

Beat Eigenmann in der Leitwarte der Wasserkorporation Muolen. Bild: Michel Canonica (17. Dezember 2020)

Das Hirn der Muoler Wasserversorgung steht am Strassenrand im Sonnental. In einem kleinen, unscheinbaren Häuschen befindet sich die Leitwarte, in der alle Fäden zusammenlaufen. 750 Meter westlich davon sitzt Beat Eigenmann in seinem Büro und zeigt auf den Bildschirm vor ihm. Darauf ist ein schematischer Anlageplan mit blauen Linien zu sehen, die zu Quellen, Pumpwerken und Reservoirs führen. Eigenmann sagt:

«Hier habe ich den Überblick.»

Von seinem Computer aus kann er das Muoler Wassernetz überwachen und steuern. Mehrmals täglich schaut der 73-Jährige dort, ob alles in Ordnung ist, die Wasserversorgung noch so funktioniert wie sie sollte – das erste Mal schon am Morgen, nachdem er aufgestanden ist.

Von seiner Wahl hat er nichts mitbekommen

Als Präsident der Wasserkorporation Muolen ist Eigenmann so etwas wie das Herz der Wasserversorgung. Ende Jahr tritt er nun nach 44 Jahren ab. Im Oktober 1976 war es, als der damals 29-Jährige zuerst zum Wasserchef gewählt wurde – ohne es überhaupt mitzubekommen.

Die Leitwarte der Wasserkorporation Muolen. Bild: Michel Canonica (18. Dezember 2020)

Zur Wahl gestellt hatte er sich nicht. Das hinderte den damaligen Verwaltungsrat der Wasserkorporation aber nicht, Eigenmann zu ernennen. «Ein Kunde hat mir am nächsten Tag gratuliert – dabei wusste ich noch gar nichts davon», erzählt der gelernte Elektriker und lacht. Im Jahr 1985 wurde er dann für das Präsidium vorgeschlagen.

Ohne Wasser konnte die Feuerwehr den Brand nicht löschen

Anfangs hatte er Bedenken, das Amt zu übernehmen – wagte es trotzdem. Es war eine andere Zeit, die Fernüberwachung des Wassernetzes noch in weiter Ferne. «Dass es ein Problem gab, erfuhr ich erst, wenn mich jemand anrief und sich darüber beschwerte, das Wasser laufe nicht mehr», erzählt Eigenmann.

Ihm war klar: Es muss etwas gehen in Muolen. Er erzählt eine Geschichte, die sich Mitte der 1970er-Jahre zugetragen hat. Ein Einfamilienhaus sei damals abgebrannt, obwohl die Feuerwehr gerufen worden war. Eigenmann sagt:

«Es hatte kein fliessendes Wasser, die Feuerwehrmänner konnten nichts tun.»

Gleich nach seinem Amtsantritt machte Eigenmann sich deshalb daran, eine Wasserversorgungsplanung zu erstellen und das ganze Einzugsgebiet zu erschliessen.

Wenn das System in der Nacht Alarm schlägt

Vielen Menschen sei gar nicht bewusst, was für eine Arbeit dahinter stecke, sicherzustellen, dass sie jeden Tag genug frisches Wasser haben, sagt der vierfache Familienvater, der viele Jahre eine eigene Elektrofirma führte, die er mittlerweile seinem Sohn übergeben hat. Für das Präsidium der Wasserkorporation habe er unzählige Stunden aufgewendet, so Eigenmann.

In den letzten Jahrzehnten wurden in Muolen Millionen von Franken in das Wassernetz investiert. Das durchschnittliche Alter der Hausanschlüsse beträgt heute 26 Jahre, jenes der Hauptanschlüsse 30 Jahre. Im Vergleich mit anderen Gemeinden sei dies wenig, so Eigenmann. Trotzdem kommt es immer wieder zu Problemen. Manchmal schlägt das System mitten in der Nacht Alarm und Eigenmann muss ausrücken.

Es ist ein bisschen wie Detektivarbeit

Derzeit beschäftigt ihn jedoch etwas anders. Die Statistik zeigt, dass nachts zu viel Wasser verbraucht wird. Das deutet auf ein Leck hin. Zusammen mit einer darauf spezialisierten Firma macht sich Eigenmann nun auf die Suche danach. «Das Wasser wird über eine Messeinrichtung sektorenweise von Hydrant zu Hydrant geleitet, um so das Leck mit einer präzisen Messung zu lokalisieren», sagt Eigenmann. «Es ist ein bisschen wie Detektivarbeit.»

In diesem Monat beträgt der durchschnittliche tägliche Wasserverbrauch rund 730 Kubikmeter. Der grosse Teil davon kommt aus Fassungen, in denen Regenwasser gesammelt wird, das durch den Boden gesickert ist. Diese Menge würde jedoch nicht ausreichen. Darum kauft die Wasserkorporation Muolen seit einigen Jahren Bodenseewasser aus Romanshorn hinzu. Eigenmann sagt:

«Ohne dieses zusätzliche Wasser wären wir vor zwei Jahren auf dem Trockenen gesessen.»

Fusion abgelehnt: Zu viel Widerstand im Westen

Dieses Jahr, so war es jedenfalls geplant, hätte die Wasserkorporation Muolen mit der zweiten grossen Wasserversorgergung in der Gemeinde, der Wasserkorporation Oberegg-Rotzenwil-Blidegg (ORB), fusionieren sollen. Alles war schon aufgegleist, die beiden Verwaltungsräte waren sich einig, der Präsident der ORB wäre Chef der neuen Korporation geworden. Doch dazu sei es «leider» nicht gekommen, sagt Eigenmann.

Denn das Vorhaben war umstritten. Die Mitglieder der Wasserkorporation Muolen hätten der Inkorporation zwar einstimmig zugestimmt, doch im Westen sei der Widerstand zu gross gewesen. Vor der Abstimmung hätten die Gegner gar Flugblätter verteilt. Das Ergebnis: 45 Ja zu 45 Nein – was eine Ablehnung bedeutet. «Sie vertrauten uns nicht und hatten wohl Angst vor steigenden Preisen», kommentiert Eigenmann. Das habe ihn enttäuscht. «Aber jetzt ist es halt so.»

Das Amt ist nicht immer einfach

Trotzdem gibt Eigenmann sein Amt Ende Jahr ab. Seine Nachfolge tritt Jasmin Oosthuysen-Buschor an, die bisher in der Geschäftsprüfungskommission der Wasserkorporation amtete und kürzlich zur Schulratspräsidentin der Gemeinde gewählt wurde. Dass sie in dieser Funktion auch Mitglied des Gemeinderats ist, sei sicher ein Vorteil, sagt Eigenmann.

Beat Eigenmann mit seiner Nachfolgerin Jasmin Buschor. Bild: Michel Canonica (17. Dezember 2020)

Er weiss das aus eigener Erfahrung, sass er doch bis 2008 selber zwölf Jahre für die CVP in der Muoler Exekutive. Er sagt:

«Das hält einem den Rücken frei.»

Denn einfach sei das Amt des Wasserpräsidenten nicht immer. Eigenmann erinnert sich an die 1990er-Jahre, als die Grundwasserschutzzonen ausgeschieden wurden. Davon waren auch Wiesen betroffen, auf denen Bauern danach keine Gülle mehr ausbringen durften. Da sei er heftig angefeindet worden.

Trotzdem wird er das Amt, das er Jahrzehnte ausgeführt hat, vermissen. Es habe ihm Spass gemacht, sagt Eigenmann, ihn habe immer interessiert, «was da im Untergrund los ist». Nun sei es aber an der Zeit, loszulassen. Er freue sich, dass er die Anlagen in einem «tadellosen Zustand» übergeben könne. Um die tägliche Überwachung des Wassernetzes wird sich künftig sein Sohn kümmern. Diese Verantwortung liegt also auch künftig in den Händen der Familie Eigenmann.