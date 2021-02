Wasserversorgung Damit Gossau nicht austrocknet: Unterhalb der Mooswies könnte schon bald wieder Wasser gewonnen werden Die Stadtwerke Gossau wollen abklären, ob sie einen seit Jahren stillgelegten Tiefenbrunnen auf der Mooswies reaktivieren wollen. Bereits nächste Woche sollen die Bohrungen beginnen. Perrine Woodtli 04.02.2021, 05.00 Uhr

Der Tiefenbrunnen Mooswies befindet sich unterhalb der Erde vor dem Baum ganz rechts im Bild. Dort befindet sich auch das Grundwasserpumpwerk. Ralph Ribi (11. Dezember 2020)

Knapp acht Hektare gross ist die Mooswies mitten in Gossau. Auf der Wiese, welche die Stadt ursprünglich zu einem Naherholungsgebiet aufwerten wollte, befindet sich eines der drei grossen Grundwasserpumpwerke der Stadtwerke Gossau.

Einige Meter unter der Erde versteckt liegt zudem ein Tiefenbrunnen. Bei diesem handelt es sich aber nicht um einen eigentlichen Brunnen, sondern um eine sogenannte Wasserfassung. Diese ist bereits seit über 15 Jahren stillgelegt. Nun wollen die Stadtwerke sie vielleicht wieder in Betrieb nehmen.

Zunächst soll die Tiefenbohrung aber im Rahmen einer hydrogeologischen Vorabklärung geprüft werden. Im Januar lag ein entsprechendes Baugesuch der Stadtwerke auf. Die Einsprachefrist lief ungenutzt ab.

Schwankungen sollen besser ausgeglichen werden

Doch warum genau wollen die Stadtwerke diese Wasserfassung reaktivieren? Es gehe um Abklärungen zur langfristigen Sicherstellung der Wasserversorgung aus eigenem Grundwasser, sagt Patrik Schönenberger, Geschäftsführer der Stadtwerke Gossau. Abhängig von den Niederschlagsmengen könne die Ergiebigkeit des Grundwassers schwanken.

Patrik Schönenberger, Geschäftsführer der Stadtwerke Gossau. PD

In der Regel seien die Stadtwerke in der Lage, 85 bis 90 Prozent des Wasserbedarfs in Gossau aus eigenem Grund- und Quellwasser zu decken.

2020 stellten die Stadtwerke beispielsweise insgesamt rund 1,5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser bereit. Nur knapp 179'000 Kubikmeter davon war sogenanntes Fremdwasser. Der Rest war eigenes Quellwasser (219'000 Kubikmeter) und Grundwasser (1,1 Millionen Kubikmeter).

Es kann aber auch anders kommen. 2018 waren sowohl der Frühling als auch der Sommer sehr trocken. Das hatte Folgen. «Im Extremjahr 2018 sank der Wert auf 68 Prozent eigenes Wasser», sagt Schönenberger.«Mit den Vorabklärungen wollen die Stadtwerke nun feststellen, welches Potenzial aus der Reaktivierung dieser Wasserfassung geschöpft werden könnte, um solche Schwankungen besser auszugleichen.»

Vorsorgen für Jahre mit Durststrecke

Ziel sei ein hoher Selbstversorgungsgrad – auch in Jahren mit einer längeren Durststrecke. Das lokale Wasservorkommen sollte ausgenutzt werden, sagt Schönenberger.

«Es ist nicht die Idee, dass das Wasser von hier zuerst in den Bodensee fliesst und dann wieder nach Gossau gepumpt wird.»

Er betont, dass kein Ausbau nötig sei. Vielmehr gehe es darum, den Status quo zu sichern, für Jahre wie 2018 vorzusorgen und somit die Abhängigkeit von Dritten zu vermindern.

50 Meter tief unter die Erde

Die Abklärungen, die zeigen sollen, ob die Wasserfassung überhaupt geeignet ist, um sie zu reaktivieren, werden ein paar Tage dauern. Warum sie damals überhaupt stillgelegt wurde, weiss Schönenberger nicht. Bei der hydrogeologischen Vorabklärung wird der Aufbau der Bodenschichten analysiert und die Ergiebigkeit des Grundwassers ermittelt. Zudem wird im Zusammenhang mit einem Pumpversuch die Wasserqualität geprüft.

Eine Besichtigung des Geländes am Mittwoch habe gezeigt, dass die Bodenverhältnisse eine Tiefenbohrung zulassen, sagt Schönenberger.

«Wir beabsichtigen daher, nächste Woche mit den Untersuchungen zu beginnen.»

Der Bohrkran werde vermutlich bereits an diesem Donnerstag dort parkiert. Geplant sei, 50 Meter tief zu bohren.

Die Stadtwerke Gossau besitzen neben dem Grundwasserpumpwerk Mooswies noch sechs weitere sogenannte Grund- und Quellwasserfassungen. Davon sind drei nicht in Betrieb und dienen der Notwasserversorgung.