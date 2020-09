Was, wenn plötzlich der Pfleger fehlt?: Der Zivilschutz übt in den Altersheimen der Region St.Gallen für die zweite Coronawelle Heimbewohnern beim Essen helfen, mit ihnen Spaziergänge unternehmen oder einen Jass klopfen: Der Zivilschutz probt den Corona-Ernstfall. 40 Männer sind Anfang Woche zu einem speziellen Kurs eingeladen worden. Daniel Wirth 02.09.2020, 05.00 Uhr

Ein Zivilschützer hilft einem« Lindenhof»-Bewohner beim Essen. Benjamin Manser

Die Luft ist alkoholgeschwängert. Der Grund: Desinfektionsmittel. «Ob sie in einer zweiten Welle wieder zum Einsatz kommen, ist ungewiss. Wir hoffen es nicht», sagt Felix Keller, Stabschef des Regionalen Führungsstabs, vor rund 20 Angehörigen der Zivilschutzorganisation im Kommandoposten Waldau im Westen St.Gallens.

Felix Keller ist Stabschef des Regionalen Führungsstabs St.Gallen-Bodensee. Ralph Ribi

In der ersten Coronawelle hatten die Angehörigen der Zivilschutzregion St.Gallen-Bodensee, die zwischen Gaiserwald und Rheineck 16 Gemeinden umfasst, rund 1500 Manntage Einsatz geleistet. Anfang dieser Woche wurden insgesamt 40 Männer zu einem kurzen Wiederholungskurs aufgeboten. Keller sagt:

«Es geht darum, Sie für einen Einsatz in Alters- und Pflegeheimen fit zu machen.»

Die Männer hören ihm aufmerksam zu. Es sind Handwerker, Banker, Pädagogen. Donato Waltersperger, Kommandant der Betreuungskompanie, gibt Erklärungen ab allgemein zu Covid-19 und speziell zu den Hygienemassnahmen, die die Zivilschutzangehörigen zu beachten haben – aktuell im Wiederholungskurs oder bei einem allfälligen Coronaeinsatz in den Alters- und Pflegeheimen der Region. Der Kommandant sagt den Männern, ihr dürft ungeniert mitteilen: «Stopp, das kann ich nicht.»

Schon wenige Stunden nach der Einführung machen sich die Zivilschutzangehörigen im «Lindenhof» nützlich. Benjamin Manser

Pflege bleibt Kernaufgabe der Fachleute in den Heimen

Niemand verlange, dass die Zivilschützer das machten, was Berufsfachleute könnten. Die Pflege bleibe die Kernaufgabe des Personals in den Heimen. «Aber wir können es unterstützen.» Beispielsweise beim Transport der Heimbewohner, beim Spazieren mit ihnen mit dem Rollator, beim Jassen oder beim Essen. Waltensperger betont:

«Achtung: Wir haben die Privatsphäre der betagten Menschen zu akzeptieren!»

Fragen gibt es keine. Die Männer verschieben in kleinen Gruppen in die Heime. Das nächstgelegene ist das Alters- und Pflegeheim Lindenhof in St.Gallen. Matthias Luterbacher, Vorsitzender der Geschäftsleitung, nimmt die Angehörigen der Zivilschutzorganisation freundlich in Empfang. Er sagt, sofort eingewilligt zu haben, als die Anfrage des Führungsstabes kam für eine Übung vor Ort. Und:

«Dieser Tag gibt uns und den Angehörigen der Zivilschutzorganisation im Ernstfall Sicherheit.»

Wie reagieren die alten Menschen auf die uniformierten Männer? Luterbacher erinnert sich an einen WK von Spitalsoldaten im Heim: «Plötzlich haben Männer, die sonst kaum sprachen, wieder geredet.»

Matthias Luterbacher ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der Alters- und Pflegheime Lindenhof und Notkerianum. Benjamin Manser

In der ersten Coronawelle hatte der «Lindenhof» drei Ausfälle in der Küche. Ersatz kam von Restaurants, die im Lockdown geschlossen bleiben mussten.

Beide Seiten profitieren gleichermassen

Einer der 40 Männer, die ihren kurzen WK diese Woche absolvierten, ist Philipp Bättig, Sozialpädagoge aus St.Gallen. Er sagt: «Der Wiederholungskurs ist sinnvoll. Wir lernen eins zu eins, was wir im Ernstfall tun müssen.» Altersheim-CEO Luterbacher spricht von einer Win-win-Situation.

Er sagt es, und schon sind die Zivischutzangehörigen unter Anleitung der «Lindenhof»-Ausbildungschefin daran, Kontakt mit den Betagten zu knüpfen. Das geschieht, als kannten sich Helfer und Bedürftige schon eine Ewigkeit; keine Berührungsängste, keine Hemmungen, dafür lachende, zufriedene Gesichter.

Philipp Bättig sagt, der Wiederholungskurs im Alters- und Pflegeheim sei sinnvoll. Benjamin Manser

Felix Keller sagt, wenn es in einem Altersheim in der zweiten Welle zu Coronafällen beim Personal komme, könne unmittelbar ein Engpass entstehen. Dann sei der Zivilschutz bereit. Um das gehe es in diesem Wiederholungskurs. Derweil begleitet ein Zivilschutzangehöriger einen Heimbewohner im Rollstuhl zum Essen. Er tut es schon fast so gekonnt wie ein Fachmann Betreuung.