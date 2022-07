Freie Liste Gossau: Blick in die Vergangenheit und Zukunft

POLITIK «Was von uns kam, wurde konsequent abgelehnt»: Die Freie Liste Gossau, das «enfant terrible» der Gossauer Politik, wird 30 Die Freie Liste Gossau (Flig) feiert dieses Jahr ihren 30. Geburtstag. Ein Gespräch über die Vergangenheit und Zukunft der Lokalpartei. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Sind aus Überzeugung in der Flig: Christian Schlegel, Rita Jud, Alfred Zahner und Parteipräsident Erwin Sutter (von links). Bild: mbu

Da war einmal ein Gossauer Gewerbler, der zahlte 1000 Franken in die Parteikasse der Flig ein. Als Dankeschön für das Engagement der Partei. Aber er hatte eine Bedingung. Niemand durfte wissen, von wem das Geld stammte. In der CVP-Hochburg die Freie Liste Gossau unterstützen? Unsäglich.

Die Anekdote, die der ehemalige, langjährige Flig-Stadtparlamentarier Alfred Zahner erzählt, sagt einiges über den damaligen Stand der Partei aus. Die Freie Liste Gossau wollte die festgewachsenen Strukturen in der christlichbürgerlich geprägten Kleinstadt aufbrechen. Neue Sichtweisen einbringen, eine Gegenmeinung vertreten, «wachrütteln». Und erntete dafür vor allem eines: Widerstand.

Ein Geheimtreffen auf der «Toggi-Terrasse»

Es ist der 21. August 1992, als sich acht Frauen und Männer auf der «Toggi-Terrasse» in Gossau in «höchster Geheimmission» treffen. Sie wollen eine neue politische Gruppierung gründen. Zwei Stunden dauern die Gespräche, dann ist die Flig geboren. Und sollte schon bald zum «enfant terrible» der Gossauer Lokalpolitik heranwachsen. Dieses Jahr feiert die Partei ihren 30. Geburtstag. Sie zählt 70 Mitglieder und ist mit einer vierköpfigen Fraktion im Gossauer Stadtparlament vertreten.

Dass es soweit kommen würde, hätten anno 1992 nicht einmal die Gründungsmitglieder für möglich gehalten. Eines von ihnen ist Rita Jud. Initialzündung für die Parteigründung sei der damals geplante Bau eines Kurztunnels durch Gossau gewesen, erinnert sie sich. Diesen wollten Rita Jud und ihre Gleichgesinnten bekämpfen, denn sie waren überzeugt: Der Tunnel leiste keinen Beitrag zur Lösung des Verkehrsproblems und erzeuge Umfahrungsverkehr. «Man hatte keine Freude an uns», sagt Rita Jud. Die Parteimitglieder seien «ins Rathaus zitiert worden». Dort habe man ihnen erklärt, wie wichtig und richtig der Tunnel sei.

Die Flig überzeugte das nicht. Sie ergriff das Referendum. Und brachte entgegen der Haltung sämtlicher anderer Parteien und Behörden die Mehrheit der Stimmbevölkerung auf ihre Seite. Diese lehnte den Tunnel mit 85 Prozent Nein-Stimmen ab. Das Gossauer Verkehrsproblem ist bis heute zwar nicht gelöst. Dass es mit einem Ja zum Tunnelbau anders gekommen wäre, glaubt Rita Jud aber nicht. Im Gegenteil:

«Mehr Strassen bringen mehr Verkehr.»

Der Sieg im Kampf gegen den Tunnel ist einer der grössten Erfolge der Partei, die sich seit ihren Anfängen schwerpunktmässig mit Umwelt-, Verkehr- und Bildungsthemen beschäftigt. Viele Parteiexponenten sind Lehrpersonen, wie auch Alfred Zahner, dem ein Bauer einmal sagte: «Ihr seid mir zu gescheit.»

Politische Gegner stufen die Partei als «links» ein. Wo die Flig politisch stehe, das lasse sich pauschal nicht beantworten, sagt der heutige Parteipräsident Erwin Sutter. Die zwanghafte Einordnung auf der Links-Rechts-Skala sei ohnehin überholt und somit nicht zukunftstauglich. Er schätze an der Flig, dass man sich Haltungen eben nicht von einer übergeordneten Kantonalpartei diktieren lassen müsse. Dass man im Vorstand oft nicht einer Meinung sei und Themen diskutiere, sei ein wichtiger Prozess.

Christian Schlegel war vor Erwin Sutter Parteipräsident.

«Mich fasziniert, wie die Partei frischen Wind nach Gossau bringt.»

Für ihn ist die Flig eine Brückenbauerin, die versuche, Koalitionen mit links und rechts zu schmieden und die Fäden zusammenzuhalten. Im Jahr 2000 ging die Partei in die ersten Parlamentswahlen von Gossau. Nach der CVP erreichte die Flig damals gar die zweithöchste Stimmenzahl. Heute stellt die Flig gleich viele Parlamentarier wie FDP und SP. Ambitionen für den Sprung in die Exekutive gibt es zwar, der Weg sei aber schwierig, sagt Erwin Sutter. Gossau sei im Stimmverhalten oft konservativ-träge. «Man wählt, wen man kennt.» So brauchte die Partei «viel Schnauf». Alfred Zahner:

«Was von uns kam, wurde konsequent abgelehnt.»

«Weil es aus der falschen Ecke kam.» 2013 zum Beispiel beantragte die Flig eine Verbesserung der Abwasserreinigung in der Kläranlage. Abgelehnt. Einige Jahre später kam die Vorschrift vom Bund. 2011 reichte die Flig eine Initiative für den Bau einer neuen Dreifachturnhalle ein. Zunächst im Parlament abgelehnt, einige Sitzungen später doch noch angenommen. Jahre später entstand daraus die Sportwelt Gossau.

Ans Aufhören denkt niemand

Es gelang der Flig aber durchaus, eigene Anliegen durchzusetzen: Auf ihre Anregung trat die Stadt das Biotop Espel an Pro Natura ab. Der Stadtmelder wurde auf Antrag der Flig eingeführt. Und: Sie erreichte, dass jeder Gossauer Verein einmal im Jahr den Fürstenlandsaal kostenlos nutzen darf. «Das sind vielleicht keine grossen Würfe», sagt Rita Jud. «Aber sie zählen.»

30 Jahre Flig, wie geht es weiter? Ans Aufhören denkt niemand. Neulinge zu finden, sei indes schwierig, für eine lokalgebundene Partei sowieso. Wäre der (noch) parteilose Stadtpräsident Wolfgang Giella ein willkommenes Mitglied? Grundsätzlich findet Erwin Sutter einen parteilosen Stadtpräsidenten gut. «Wir würden uns über einen Eintritt aber natürlich freuen», sagt er und lacht. «Das würde nicht zuletzt die Parteikasse aufbessern.» Und heute dürfte man auch wissen, von wem der Beitrag stammt.

