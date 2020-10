«Warum dürfen wir nicht an Corona sterben?» Auf der Facebookseite des Wittenbacher Gemeindeblatts tummeln sich wirre Köpfe – die Gemeinde sagt: «Das ist nicht unser Bier» Alexander Fürer, der das Wittenbacher Gemeindeblatt «Gemeindepuls» herausgibt und auch für dessen Facebookseite zuständig ist, postet Beiträge rund um Corona. Darunter auch ein Video des umstrittenen Verschwörungstheoretikers Daniele Ganser. Gemeindepräsident Oliver Gröble betont, dass die Gemeinde nichts mit diesen Inhalten zu tun habe. Melissa Müller 23.10.2020, 12.54 Uhr

Screenshot: Facebook

«Warum dürfen wir nicht an Corona sterben??!!??», postete ein junger Mann kürzlich auf der Facebookseite des Wittenbacher «Gemeindepuls». Darunter eine unbeholfene, kindlich wirkende Bleistifzeichnung eines Mädchens mit Maske. Dazu stehen Sätze wie: «Vor lauter Angst zu sterben lassen sie uns nicht mehr leben! 80 Prozent falsche Tests!» Oder:

«Ich habe geniest! Ich habe Angst, dass mich die Polizei holt!»

Ein weiterer seltsamer Beitrag kursiert auf dem Wittenbacher Kanal: Ein Vortrag des umstrittenen Basler Historikers Daniele Ganser, der Fans in der rechten und antisemitischen Szene hat. So trat er zum Beispiel schon an einer Konferenz des Appenzeller Sektengurus Ivo Sasek auf.

Ein Elefant springt von der Klippe

Ganser vertritt in seiner Rede die Haltung, Corona sei «nicht so gefährlich, wie ursprünglich angenommen». Obschon noch keine Kinder daran gestorben seien, laufe man Gefahr, durch die Massnahmen ganze Generationen zu traumatisieren. Man drohe zu reagieren wie ein Elefant, der einer Katze angegriffen wird und darob so erschreckt, dass er versehentlich von einer Klippe springt.

Verschwörungstheoretiker Daniele Ganser: Seine akademische Bilderbuchkarriere hörte abrupt auf, nachdem er fragwürdige Thesen zu den Terroranschlägen des 11. September 2001 verbreitete. Bild: Mareycke Frehner (St.Gallen, 7. September 2018)



Diesen Youtube-Film gepostet hat Alexander Fürer, der den «Gemeindepuls» seit fast 20 Jahren als Zeitung im Auftrag der Gemeinde Wittenbach herausgibt. Die Gemeinde hat die Zusammenarbeit jedoch gekündet und den Auftrag an die Gossauer Cavelti AG vergeben – eine Beschwerde Fürers beim Verwaltungsgericht verhinderte bisher eine Vertragsunterzeichnung.

Alexander Fürer, Inhaber der Maxsolution GmbH, gibt den Wittenbacher «Gemeindepuls» seit fast 20 Jahren heraus. Bild: PD

Historiker Daniele Ganser sei intelligent, lobt Fürer auf Facebook und empfiehlt, dessen Beitrag «auch in der Familie anzusehen oder zu hören». Gerade das Ende des Vortrags sei «brillant».

Teilt die Gemeinde subversive Haltungen?

Heikel ist, dass Fürer den Vortrag des Verschwörungstheoretikers im Namen des «Gemeindepuls» verbreitet. Das erweckt den Eindruck, dass die Gemeinde ihn gut findet und seine Haltung teilt. Der Wittenbacher Gemeindepräsident Oliver Gröble distanziert sich jedoch von jeglichen solchen Inhalten. Er sagt:

«Der Facebookkanal des ‹Gemeindepuls› hat nichts mit der Gemeinde zu tun.»

Es sei ein Instrument, das von der Agentur Maxsolution und somit von Privaten bewirtschaftet werde. «Das ist nicht unser Bier.»

Gemeindepräsident Oliver Gröble Bild: Urs Bucher (13. Februar 2020)

Die Pandemie sei ein ausserordentliches Ereignis. Es sei wichtig, dass Bund, Kantone und Gemeinden abgestimmte Massnahmen mit gebündelten Kräften umsetzen. Dabei sei eine neutrale Grundhaltung gefragt.

Was hält Gröble davon, dass einzelne Beiträge des Gemeindepuls die Coronamassnahmen infrage stellen? Gröble sagt:

«Das ist Meinungsfreiheit.»

Hat er keine Bedenken, dass der Kanal unter dem Label «Gemeindepuls» amtlichen Charakter haben könnte? «Facebook hat keinen Behördencharakter», sagt Gröble.

Agenturchef wusste nichts von Gansers zweifelhaften Thesen

Alexander Fürer, Inhaber der Agentur Maxsolution, ist erstaunt. Es sei zufällig auf den Vortrag von Daniele Ganser gestossen, ein Arzt habe ihm diesen empfohlen. Er habe Ganser nicht gekannt und nicht gewusst, dass es sich um eine umstrittene Person handle.

«Dass tut mir leid, es ist unglücklich gelaufen. Ich wollte denn auch nicht Ganser als Person, sondern seine Informationen portieren.»

Der Historiker erkläre die Corona-Problematik treffend: «Er sagt, dass man lernen muss, mit Informationen richtig umzugehen, um sich ein Urteil zu bilden.»

Die Beiträge von anderen Nutzern, die auf der «Gemeindepuls»-Seite weiterverbreitet werden, wähle jeweils eine Mitarbeiterin aus. Etwa die Kinderzeichnung mit der Maske oder eine Karikatur einer Krankenschwester, die einem Monstervirus den Mittelfinger zeigt.

Screenshot: Facebook

«Die Sachen werden nach bestem Wissen und Gewissen geprüft», sagt Fürer. Aus einem Impuls heraus könne auch einmal etwas in die Hose gehen.

«Ich will den Ball flach halten und niemanden diffamieren.»

Er versuche, sachlich zu informieren. Zu diesen Versuchen passt ein Zitat von Schriftsteller Max Frisch, das Fürer auf der Facebookseite von Maxsolution gepostet hat: «Eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.»