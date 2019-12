Warnungen von SVP und SP nützen nichts: Gossau geht runter mit dem Steuerfuss Das Gossauer Stadtparlament folgt dem Stadtrat und senkt den Steuersatz um fünf Prozentpunkte auf neu 116 Prozent. Michel Burtscher 04.12.2019, 15.17 Uhr

Die Drohung der SVP, wegen des Budgets das Ratsreferendum zu ergreifen, bereitete dem Stadtrat um Stadtpräsident Wolfgang Giella Bauchschmerzen. Urs Bucher

Nachdem sie im Gossauer Stadtparlament schon fast zwei Stunden über das Budget diskutiert haben, herrscht am Dienstag auf einmal grosse Verwirrung unter den Politikern im Fürstenlandsaal. Es geht gerade ums Kapitel Bildung, Thema «Familienergänzende Tagesstrukturen». Der Stadtrat will nächstes Jahr einen vierten Standort eröffnen. Das passt SVP-Parlamentarier Thomas Jung nicht: Er verweist darauf, dass zurzeit nur 22 Prozent des Aufwands für die Tagesstrukturen durch Elternbeiträge gedeckt würden. Das sei zu wenig, sagt er, der Zielwert sei 35 Prozent. Jung fordert den Stadtrat in einem Antrag darum auf, eine neue Tarifordnung vorzulegen, mit der dieser Zielwert erreicht wird. Bis dahin soll der Budgetposten für die Eröffnung des neuen Standortes zurückgestellt werden.