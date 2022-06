Gossau: Ehemaliger Stadtschreiber Toni Inauen wandert in Türkei

Wanderung 2500 Kilometer mit 62 Jahren: Der ehemalige Gossauer Stadtschreiber ist zu Fuss in die Türkei spaziert Toni Inauen, ehemaliger Stadtschreiber von Gossau, ist während dreier Monate in die Türkei gewandert. Das Endziel Jerusalem wird er in einer zweiten Etappe absolvieren. Er ist dankbar für alles, was er erleben durfte. Auf eine Erfahrung jedoch hätte er gut verzichten können. Rita Bolt Jetzt kommentieren 26.06.2022, 17.00 Uhr

Toni Inauen legte alleine 2500 Kilometer zurück, dabei hatte er nur einen Rucksack. Bild: Benjamin Manser

«Das sind die besten Sportschuhe, die ich je hatte», sagt Toni Inauen. Er dreht sie um, und niemand käme beim Anblick darauf, dass die Sportschuhe 2500 Kilometer auf dem «Buckel» haben. In diesen Schuhen ist Inauen im März von seinem Einfamilienhaus in der Rosenau in Gossau aufgebrochen und auf den Jerusalemweg eingebogen.

Der Jerusalem Way, wie er auch heisst, ist der längste Friedensweg und der längste Pilgerweg der Welt. Das Wegenetz verbindet verschiedenste Routen. So führen nicht nur verschiedene Wege nach Rom, sondern auch unterschiedliche Wege nach Jerusalem. Der 62-jährige Gossauer ist über Österreich, Ungarn, Kroatien, Serbien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Griechenland in die Türkei gewandert.

«Am Mittelmeer angekommen, wurde es mir zu heiss.»

Bei Temperaturen über 30 Grad könne er nicht mehr tagelang gehen, sagt Inauen. In der Türkei unterbrach Inauen also wie geplant seine Wanderung und reiste mit dem Zug zurück nach Gossau. Die Etappe durch die Türkei und Jordanien nach Jerusalem, der Hauptstadt Israels – das sind nochmals etwa 2000 Kilometer – ist vertagt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Er werde sie noch unter seine Schuhe nehmen.

Inauen lernte seine Frau in Jerusalem kennen

Warum ist Jerusalem so wichtig für den Vater von drei erwachsenen Kindern? Er habe seine Frau 1989 in Jerusalem kennen gelernt, antwortet Inauen und erzählt: Es sei Schicksal gewesen, dass sie sich damals getroffen hätten. Er sei mit seiner Reisegruppe an zwei Tagen am gleichen Ort gewesen, wie sie mit ihrer Frauengruppe.

In Tiberias am Westufer des Sees Genezareth habe alles angefangen. 1991 haben der Gossauer und die Koreanerin geheiratet. Sie verstarb nach schwerer Krankheit im September 2020. Die Wanderung auf dem Jerusalemweg sei ihr gewidmet. Sie fehle ihm sehr.

Mehr als zehn Kilogramm darf der Rucksack nicht wiegen

Toni Inauen war schon immer ein Rucksacktourist. «Wenn man auf langen Touren zu Fuss unterwegs ist, muss das Gepäck gut eingeteilt werden.» Der Rucksack dürfe höchstens zehn Kilogramm wiegen. «Immer dabei habe ich Wasser, Äpfel und Schoggiriegel.» Da bleibe nicht viel für anderes; das heisst konkret: wenig Platz für Kleider. «Diese müssen jeden Abend ausgewaschen werden.» Das war auch auf dem Weg in die Türkei so.

Inauen übernachtete jeweils in einfachen Hotels und ass in Restaurants.

«Ich bin nicht mehr der Typ, der draussen schläft oder in billigen Absteigen übernachtet.»

Auf dem Jerusalemweg hat er geschätzt zwischen 30 und 70 Euro am Tag gebraucht. «Je nach Unterkunft.» Jeden Morgen brach er mit Freude auf und legte täglich zwischen 30 und 50 Kilometer zurück. Vor der Reise hat Inauen einen serbischen Sprachkurs belegt. «Mir war es wichtig, dass ich die wichtigsten Worte und Redewendungen kenne. So habe ich mein Essen und mein tägliches Glas Wein auch in den kleinsten Dörfern bestellen können.»

Wegen wilder Hunde gestürzt

Toni Inauen ist vor wenigen Tagen von seinem Jerusalem-Trip zurückgekommen. Mit vielen guten Eindrücken und Begegnungen, aber auch einem schlechten Erlebnis. «Im ganzen Balkan, speziell in Griechenland, leben Hunde wild in Schutthalden oder im Wald und belästigen die Pilger», erzählt Inauen.

«Sie sind sehr angsteinflössend.»

Eingangs Skopje in Nordmazedonien erschreckten ihn zwei aggressive Hunde zu Tode. Inauen stürzte auf den Rücken und die Hand. Der Arzt in Gossau stellte dann fest, dass er den Mittelhandknochen gebrochen hatte. Dieses Erlebnis habe ihn gelernt, immer einen Stock oder einen Schirm als Schutzschild mitzutragen, sagt Inauen.

Die Hand ist noch nicht ganz verheilt und trotzdem wird Inauen am 1. Juli seine Arbeit auf der Stadtverwaltung wieder aufnehmen. Er hat dort ein 50-Prozent-Pensum in der Stadtentwicklung. «Ich bin dankbar, dass mir die Stadt Gossau diesen schrittweisen Rückzug aus der Arbeitswelt ermöglicht», sagt der frühere Stadtschreiber.

Für 2023 stehen 1400 Kilometer in Japan auf dem Programm

Vor etwa zehn Jahren hat Toni Inauen seine Leidenschaft für Langstrecken-Wanderungen entdeckt. «Früher bin ich sehr oft auf den Säntis und im Alpstein gewandert», erzählt der 62-Jährige. Heute zieht es in weiter weg, nach England beispielsweise, um den 1000 Kilometer langen South West Coast Path zu laufen.

«Zudem bin ich ein grosser Japan-Fan, liebe die Landschaft, die Menschen mit ihrer Freundlichkeit und das Essen.» Bereits geplant für nächstes Jahr ist deshalb der Shikoku-Pilgerweg mit seinen 88 Tempeln. Inauen rechnet für die 1400 Kilometer etwa zwei Monate Wanderzeit. Eigens für diese Reise lernt Inauen jetzt Japanisch.

Der Tempel Ryōzen-ji ist der erste auf dem japanischen Shikoku-Pilgerweg. Bild: PD

Eine Herzensangelegenheit ist Inauen die Reise nach Korea, die ebenfalls für nächstes Jahr geplant ist. Er werde nach Korea fliegen und dort auf dem Olle-Weg die Insel Jeju-do umlaufen, den er noch zusammen mit seiner Frau begonnen habe.

