Gossauer Stadtparlament könnte bald elektronisch abstimmen

Revision Geschäftsregelement Knöpfe statt gelbe Stimmkarten? Bald könnte das Gossauer Stadtparlament elektronisch abstimmen Das Gossauer Stadtparlament revidiert sein Geschäftsreglement. Eine Folge daraus könnte sein, dass die Transparenz erhöht wird: durch eine elektronische Abstimmungsanlage und der Angabe von Interessenbindungen. Michel Burtscher 02.05.2022, 05.00 Uhr

Heute wird an den Parlamentssitzungen im Fürstenlandsaal mit dem gelben Zettel abgestimmt. Bild: Tobias Garcia

Wenn das Gossauer Stadtparlament am Dienstag zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt, diskutiert es zuerst über die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht 2021 und gleich danach über sich selbst. Auf der Traktandenliste steht die Totalrevision des Geschäftsreglements. Dieses regelt den Parlamentsbetrieb, insbesondere die Sitzungsordnung, die Verhandlungen, Abstimmungen, Wahlen und parlamentarische Vorstösse.

Eine Arbeitsgruppe des Präsidiums hat verschiedene Anliegen und Anregungen aus dem Parlament und der Verwaltung beraten und das Reglement überarbeitet, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Nun muss das gesamte Parlament darüber entscheiden. Vorgeschlagen sind kleinere Änderungen und einige grössere. Zu Letzteren gehört der neue Artikel 74: «Elektronische Abstimmungen».

Die gelben Karten gehen in die Höhe

Heute wird im Stadtparlament mit gelben Stimmkarten abgestimmt, die von den Ratsmitgliedern hochgehalten werden. Dann machen sich die Stimmenzähler ans Werk. Es kam auch schon vor, dass eine Abstimmung wiederholt werden musste, weil das Ergebnis nicht plausibel war. Protokolliert wird das Stimmverhalten zudem nur, wenn zehn Ratsmitglieder eine Abstimmung mit Namensaufruf verlangen. Eine hohe Hürde. Die meisten Bürgerinnen und Bürger – alle, die nicht an den Parlamentssitzungen sind – wissen also in den meisten Fällen nicht, wer wie abgestimmt hat.

Florian Kobler, Gossauer Parlamentspräsident. Bild: Benjamin Manser

Das könnte sich bald ändern: Mit dem neuen Artikel solle nun die Möglichkeit geschaffen werden, um künftig elektronisch abstimmen zu können, sagt Parlamentspräsident Florian Kobler. Mehr geschehe noch nicht, betont er, auch wenn das Parlament dem neuen Artikel so zustimmt. Es werde nicht gleich eine Abstimmungsanlage angeschafft. «Darüber müsste das Parlament später in einem separaten Geschäft entscheiden», so Kobler.

«Der Ausgang ist offen.»

Parlament führte Diskussion schon 2019

Es ist nicht das erste Mal, dass das Parlament über dieses Thema diskutiert. Im März 2019 beriet es eine Motion von Pascal Fürer (SVP) und Matthias Ebneter (Flig), die ein elektronisches Abstimmungssystem forderten. Das Parlament versenkte den Vorstoss jedoch ganz knapp mit Stichentscheid des damaligen Präsidenten Gallus Hälg (SVP). Die Gegner argumentierten unter anderem mit den Kosten, die zu hoch seien.

Für Florian Kobler ist indes klar:

«Das Ziel war, ein zeitgemässes Geschäftsreglement zu erarbeiten. Aus Sicht der Arbeitsgruppe gehört dazu die Möglichkeit, elektronisch abzustimmen.»

Er habe auch das Gefühl, dass dieser Schritt mittlerweile mehrheitsfähig sei. Die anderen zwei Stadtparlamente im Kanton – St.Gallen und Wil – haben bereits elektronische Abstimmungsanlagen. Auf der Website ist nach den Sitzungen jeweils ersichtlich, wer wie abgestimmt hat. Das wäre künftig auch in Gossau so. Und es ist wahrscheinlich, dass die Umsetzung schon bald starten würde, wenn die Änderung im Parlament durchkommt.

Mit diesen Geräten wird im St.Galler Stadtparlament abgestimmt. Bild: Donato Caspari (22. März 2022)

Stadtrat unterstützt das elektronische Abstimmen

Der Stadtrat jedenfalls hätte Gefallen an der Neuerung – und drückt aufs Tempo. Er schreibt in seiner Stellungnahme zur Totalrevision explizit, er «begrüsse» den Vorschlag. Und er sei bereit, die Sach- und Personalkosten für die Anschaffung «auf Antrag des Parlaments» – dieses hat das Lead – ab 2023 ins Budget aufzunehmen. Gemäss Offerte der Eotec AG, deren Anlage im Wiler Parlament eingesetzt wird, belaufen sich die Kosten für die Anschaffung auf rund 18’500 Franken.

In Wil werden die Abstimmungsresultate auf einem separaten Beamer angezeigt. Soll das in Gossau auch so sein, müsste für den Fürstenlandsaal ebenfalls ein Beamer und eine Leinwand beschafft werden, wie der Stadtrat ausführt. Kostenpunkt dafür: 800 Franken. Dazu komme der jährlich wiederkehrende Personalaufwand von rund 2500 Franken für den Auf- und Abbau der elektronischen Abstimmungsanlage sowie den IT-Support während der Parlamentssitzungen.

Parlamentarier müssen Interessen offenlegen

Das elektronische Abstimmungssystem ist aber nicht der einzige Punkt in den Revisionsvorschlägen, mit dem die Transparenz des Stadtparlaments erhöht würde. Weiter schlägt das Präsidium vor, dass die Mitglieder der Legislative ihre Interessenbindungen offenlegen müssen. Dazu gehören neben dem Beruf und dem Arbeitgeber auch Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien von Unternehmen, Anstalten und Stiftungen des privaten und öffentlichen Bereichs oder Beratungsfunktionen für wichtige Interessengruppen und Verbände.

