Gossau: Tingel-Tangel-Varieté begeistert mit neuer Show

Walter-Zoo Gossau Schwindelerregende Akrobatik und ein Hase auf der «Titanic»: Das Tingel-Tangel-Varieté begeistert mit der Premiere von «Zwischen Dampf und Träumen» Nach monatelangen Vorbereitungen feierte am Donnerstagabend das Tingel-Tangel-Varieté «Zwischen Dampf und Träumen» im Walter-Zoo in Gossau Premiere. Das Team rund um das Mutter-Tochter-Duo Gabi Federer und Jeannine Gleichmann-Federer schafft es erneut, das Publikum in eine andere Welt zu entführen. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 11.11.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Tingel-Tangel-Varieté bietet auch in diesem Jahr eine bunte, abwechslungsreiche und unterhaltsame Dinnershow. Bild: Michel Canonica (10. November 2022)

«Alle einsteigen bitte, der Tingel-Tangel-Express fährt in wenigen Minuten ab», ruft der Bahnhofsvorsteher mit kräftiger Stimme. «Willkommen am Bahnhof der Träume.» Die Gäste lassen sich nicht zwei Mal bitten und nehmen an einem der dekorierten Tische im Spiegelzelt Platz. Allein das Zelt ist Grund genug, das Tingel-Tangel-Varieté des Walter-Zoos in Gossau zu besuchen.

Für das neue Stück «Zwischen Dampf und Träumen» wurde das Spiegelzelt in einen alten Bahnhof in Steampunk-Optik verwandelt. Hier tummeln sich Gleisarbeiter, Putzfrau, Bistrodame und Mechanikerin. Eine grosse Bahnhofsuhr zeigt die Zeit an, der Kioskverkäufer verkauft Zeitungen, an einer Litfasssäule hängen bunte Plakate. Und natürlich gibt's auch ein Fundbüro. Zwischen den Tischen geht eine Artistin mit einem Servierwagen hin und her. «Minibar! Wer will das von der Minibar?»

Das Steampunk-Motto zieht sich wie ein roter Faden durch die Dekoration. Zahnräder und Zifferblätter in Gold, Metall, Silber und Kupfer, wohin man schaut. Stickereien komplementieren das Ganze und hauchen dem Mechanischen etwas Weiches ein. Schmucke Kronleuchter sorgen für ein schummriges Ambiente. Auch die Kostüme sind ein Hingucker: Zahnräder, verrückte Brillen, Rüschen, Spitze und Korsetts. Der Retrolook lässt einen in einer früheren Zeitepisode wähnen.

Unzählige Freiwillige halfen dem Team rund um Gabi Federer und Jeannine Gleichmann-Federer in den vergangenen Monaten, die aufwendige Bühnenkulisse herzustellen. Am Donnerstagabend feierte «Zwischen Dampf und Träumen» nun Premiere. Und die ist auf allen Ebenen gelungen.

Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022) Michel Canonica (10. November 2022)

Hula-Hoop und Akrobatik unter der Zeltdecke

Das Tingel-Tangel-Varieté, das sich in den vergangenen 19 Jahren zu einer Erfolgsgeschichte gemausert hat, überzeugt erneut mit einer unterhaltsamen Dinnershow. Mal lässt sie das Publikum staunen. Etwa dann, wenn die Artistin Danimisima sich wie eine Schlange am Boden verbiegt, so viele Hula-Hoop-Reifen um ihren Körper schwingt, dass man gar nicht mehr nachzählen kann, oder sie mit dem Artisten Jakob einen eleganten akrobatischen Tanz hinlegt. Die zahlreichen Spiegel an den Wänden reflektieren eindrucksvoll die farbigen Lichter und das Geschehen auf der Bühne.

Artistin Danimisima beeindruckt mit ihrer Hula-Hoop-Nummer. Michel Canonica (10. November 2022)

Die Show lässt die Gäste aber auch zittern. Beispielsweise wenn Artist Salim einen Handstand auf sechs übereinandergestapelten Stühlen zum Besten gibt. Als er am Schluss fast die Zeltdecke berührt, wackelt der Turm bedrohlich. Und natürlich gibt es auch viel zu lachen. Etwa dann, wenn das Duo Musa hoch oben am Trapez turnt. Das chaotische und tollpatschige Paar ist sich zwar nicht immer ganz einig in der Luft. Am Schluss gelingen die Kunststücke aber einwandfrei.

Für zahlreiche Lacher verantwortlich ist auch das Duo Comedia Zap. Nur mit ihren Händen zeigen die beiden einen Kurzfilm. Eine – sagen wir – Neuinterpretation von «Titanic». Jack und Rose sind zwar wieder an Bord, die Hauptrolle spielt aber ein Hase. «Das ist das erste Mal, dass ich ‹Titanic› fertig geschaut habe», sagt ein Zuschauer am Ende des Lichtspiels.

Katzen gegen mechanischen Hund eingetauscht

Ein Höhepunkt ist auch der Moment, als die selbst gebaute Dampflok mit blauem Licht und Rauch auf die Bühne fährt und die Künstlerinnen und Künstler aussteigen. Die Dampflokomotive ist auch eine Steilvorlage für die Musikauswahl: So formieren sich die Artistinnen und Artisten einmal zu einer Liveband und geben mit Sängerin Monika Romer «Locomotive Breath» der britischen Rockband Jethro Tull zum Besten.

Jeannine Gleichmann-Federer hat extra dafür Schlagzeug gelernt. Ihr ist die Freude an diesem Abend besonders anzusehen. Einmal düst sie mit einem Motorrad auf die Bühne, um danach das Publikum mit einer raffinierten Jongliernummer zu verzücken.

Jeannine Gleichmann-Federer bei ihrer Jongliernummer. Michel Canonica (10. November 2022)

Und natürlich steht auch ihre Mutter Gabi Federer, die als Ticketdame vor der Show alle Gäste persönlich begrüsst hat, wieder auf der Bühne. Anders als in den vergangenen Jahren tritt sie nicht mehr mit ihren Katzen auf. Sie hat sie durch einen anderen Vierbeiner ersetzt, einen mechanischen und ferngesteuerten Hund auf vier Rollen, der aussergewöhnliche Tricks auf Lager hat.

Nahtloser Übergang von der Bühne in den Service

Im Spiegelzelt wird aber auch gespeist. Das 4-Gänge-Menu wird von den Artistinnen und Artisten serviert. Kaum ist die Show auf der Bühne zu Ende, schwirren sie zwischen den Tischen umher und bedienen die Gäste mit Witz und Charme.

Das Menu, welches das Zoo-Küchenteam gezaubert hat, überzeugt. Auch hier wird perfektionistisch auf Details geachtet. Das Passionsfruchtdressing für den Kräuterblattsalat serviert Mechanikerin Jeannine Gleichmann-Federer in kleinen Ölkannen («frisch aus ihrer Werkstatt»).

Die Apfel-Riesling-Suppe wird dank Trockeneis umgeben von Dampf serviert, die Hauptspeise ist auf einer Schaufel angerichtet und das Zwetschgensorbet ist mit einem essbaren Zifferblatt verziert. Das Essen wird jeweils von Pianist Oliver Buchmann musikalisch begleitet.

Im Tingel-Tangel-Varieté werden die Gäste von den Künstlerinnen und Künstlern bedient. Michel Canonica (10. November 2022)

Nach viereinhalb Stunden ist das Spektakel vorbei. Das Publikum belohnt die Artistinnen und Artisten sowie das Küchenteam mit einem langen Applaus. Eine strahlende Gabi Federer verabschiedet die Gäste in die kalte Winternacht. Verschnaufen ist für sie und ihr Team aber noch lange nicht angesagt. Bis zum 28. Januar stehen nun 41 Shows an. Rund 90 Prozent der Tickets sind bereits weg.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen