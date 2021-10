Waldkirch «Haben wir dann auch so eine riesige Dampfwolke?»: Graströchni soll von Arnegg nach Waldkirch zügeln – das stinkt einigen Die Gemeinde Waldkirch hat über die Revision der Ortsplanung informiert und in diesem Rahmen gleich auch das Projekt für die neue Trocknungsanlage neben dem Golfpark vorgestellt. Nicht alle Anwesenden zeigen sich begeistert vom Vorhaben: Die Anwohnenden befürchten noch mehr Verkehrschaos – und Gestank. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Die neue Grastrocknungsanlage soll in Waldkirch neben der Bromag AG gebaut werden. Bild: Andri Vöhringer (28. Oktober 2021)

«Es ist eine langwierige Sache», sagt Gemeindepräsident Aurelio Zaccari. Und meint damit die neue Ortsplanung. Im August 2019 hatte Waldkirch diese als erste Gemeinde in der Region aufgelegt. Am Dienstagabend hat die Gemeinde nun zu einem Infoanlass zur Revision der Ortsplanung eingeladen. Rund 100 Einwohnerinnen und Einwohner nahmen teil.

Nach der öffentlichen Auflage vor rund zwei Jahren gingen mehrere Einsprachen ein. Nachdem der Gemeinderat diese bearbeitet hatte und einige Punkte angepasst wurden, reichte er im April dieses Jahres die Unterlagen dem kantonalen Amt für Raumentwicklung und Geoinformation (Areg) ein.

Im Juni teilte dieses mit, dass für eine Genehmigung noch Korrekturen nötig sind. Zudem habe der Gemeinderat die Anpassungen im Baureglement und Zonenplan nach der ersten öffentlichen Auflage einer erneuten Mitwirkung und öffentlichen Auflage unterstellen müssen. Dies muss die Gemeinde nun noch nachholen. Weiter will sie einige neue Projekte in den Zonenplan aufnehmen, um damit die geforderte Planbeständigkeit sicherzustellen.

Das zweite Mitwirkungsverfahren soll laut Zaccari von Mitte November bis Mitte Dezember stattfinden. Man werde noch im Mitteilungsblatt informieren.

Kleinere Anpassungen waren nötig

Es seien minimale Korrekturen, die nötig gewesen seien nach der Rückmeldung des Kantons, sagt Zaccari. «Aber sie sind eben nötig.» So musste die Gemeinde beispielsweise Begriffe ändern. Statt Parkplätze ist im Baureglement nun von Abstellplätzen die Rede. «Kosmetik», kommentiert Zaccari.

Aurelio Zaccari, Gemeindepräsident Waldkirch. Bild: Urs Bucher

Weiter wurde unter anderem die Gebäudehöhe in der Massbautabelle sowie die Weilerzone in einigen Bereichen angepasst. Zaccari fasst zusammen:

«Es ist ein kompliziertes Verfahren. Da kann man eigentlich fast nur Fehler machen.»

Lehmann will Intensivlandwirtschaftszone erweitern

Der Gemeinderat geht an diesem Abend auch auf zwei neue Projekte ein. Eines betrifft die Intensivlandwirtschaftszone (ILZ) im Schöntal. Die Lehmann Früchte AG will an ihrem Standort in Bernhardzell ihre rund zwei Hektare grosse ILZ um rund vier Hektare erweitern. Die ersten anderthalb Hektare sind Bestandteil des neuen Zonenplans, die restlichen zweieinhalb sollen in einer zweiten Phase im nächsten Richtplan aufgenommen werden.

Für dieses Vorhaben ist ein Sondernutzungsplan nötig. Dieser wird laut Zaccari zeitgleich mit den Änderungen der Ortsplanungsrevision öffentlich aufgelegt.

Graströchni-Standort in Arnegg ist nicht mehr geeignet

Das zweite Projekt interessiert im Mehrzwecksaal deutlich mehr. Die Trocknungsanlage Arnegg AG, die seit 1942 in Arnegg eine Grastrocknungsanlage betreibt, will ihren Standort nach Waldkirch verlegen. Der Neubau soll neben der Käserei Laubbach AG und der Bromag AG, einem Schweinemastbetrieb, an der Lehstrasse gegenüber des Golfparks auf rund 5700 Quadratmeter erstellt werden. In der Graströchni werden Gras, Mais und Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie zu Trockenfutter verarbeitet.

Der heutige Standort in Arnegg sei suboptimal, sagt Xaver Popp von der Trocknungsanlage Arnegg AG. Die Graströchni befinde sich mitten im Wohngebiet. Über die Jahre sei das Dorf immer näher an die Anlage gekommen. Und in den kommenden Jahren entsteht in unmittelbarer Nähe auch noch die Zentrumsüberbauung Arnegg. Popp sagt:

«Eine Entwicklung ist für uns am jetzigen Standort nicht mehr möglich.»

Die Grastrocknungsanlage in Arnegg befindet sich an der Stationsstrasse und ist dank der Dampfwolke jeweils schon von weitem zu sehen. Bild: Urs Bucher (26. September 2017

Strassen verlegen und verbreitern

Geplant ist ein 11,5 Meter hohes Doppelgiebel-Gebäude, verkleidet mit Holz und Aluminium. Im Rahmen des geplanten Neubaus ist vorgesehen, die Frommhusenstrasse zu verlegen. Heute führt die Strasse zwischen den beiden Betrieben der Käserei Laubbauch und der Bromag AG hindurch. Künftig soll die Strasse zwischen der Bromag AG und der Graströchni verlaufen.

Weiter soll die Lehstrasse ab der Bischofszellerstrasse bis zur Einfahrt des Trocknungsbetriebs auf sechs Meter verbreitert werden, damit die Traktoren gut aneinander vorbeifahren können. Damit werde die gesamte Verkehrssituation auf jener Strasse verbessert.

Zaccari betont mehrmals, dass es heute noch nicht um das konkrete Projekt gehe. Bei diesem müssten noch viele Fragen geklärt werden, bevor ein konkretes Baugesuch eingereicht und öffentlich aufgelegt werden könne. Zuerst müsse die Fläche der Graströchni in den Zonenplan aufgenommen und das Areal in die Arbeitszone umgezont werden.

Angst vor Staub, Lärm und Gestank

Nicht alle Anwesenden zeigen sich begeistert von den Plänen im Laubbach. Einige befürchten Lärm, Gestank und Staub. Die Waldkircherinnen und Waldkircher kennen die Graströchni in Arnegg. Diese ist dank der Dampfwolke jeweils schon von weitem zu erkennen. Einigen Arneggerinnen und Arneggern stinkt die Anlage – wortwörtlich. Eine Frau fragt:

«Haben wir dann auch so eine riesige Dampfwolke?»

Xaver Popp versucht, die Anwesenden zu beruhigen. Die Anlage in Arnegg sei 35 Jahre alt. Die neue Anlage in Waldkirch hingegen wäre auf dem neusten Stand und würde somit deutlich weniger Staub und Geruch freisetzen und auch weniger Lärm verursachen. «Riechen würde man so gut wie nichts mehr.» Einzig die Wasserdampfwolke bleibe.

Waldkirch soll entschädigt werden

Auch aus verkehrstechnischen Gründen sind einige Anwohnerinnen und Anwohner besorgt. Auf der Lehstrasse herrsche heute bereits wegen der Lastwagen, die zur Käserei fahren, und wegen des Verkehrs des Golfparks ein Chaos, lautet der Tenor. Die Situation sei oft unübersichtlich und gefährlich. Eine Frau sorgt sich vor allem um die Sicherheit der Schulkinder.

Xaver Popp entgegnet, dass vier Fünftel der Fahrzeuge von der Bischofszellerstrasse und nicht von Waldkirch her kommen würden. Durchschnittlich zähle man insgesamt jeweils 40 Fahrzeuge pro Tag. Ein Anwohner schlägt vor, die Zufahrt von Waldkirch her zu verbieten. Das sei nicht möglich und nicht verhältnismässig, entgegnet Zaccari.

Ein Bürger will wissen, was die Trocknungsanlage Arnegg AG denn mit dem Areal in Arnegg vorhat. Dieses könne man sicher gut verkaufen. Das Grundstück könne man verkaufen, bestätigt Xaver Popp. «Also ihr macht Geschäfte und wir haben den Dreck», entgegnet der Mann. «Da wäre doch eine Entschädigung für die Gemeinde Waldkirch angebracht. Auch wenn es nur eine halbe Million ist.» Lautes Lachen im Saal, verhaltenes Schmunzeln bei Xaver Popp.

