Waldkirch muss Liegenschaften für 10 bis 15 Millionen sanieren

WALDKIRCH «Das ist eine finanzielle Herausforderung»: Sanierung von Liegenschaften kostet die Gemeinde Waldkirch in den nächsten Jahren bis zu 15 Millionen Franken Bis zu zehn Millionen für die Mehrzweckhalle Bünt, bis zu 1,5 Millionen für die Mehrzweckhalle und das Schulhaus Bernhardzell: Auf die Gemeinde Waldkirch kommen in den nächsten Jahren grosse Sanierungen zu. Gemeindepräsident Aurelio Zaccari erklärt, wie man die Investitionen finanzieren will. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 25.11.2021, 19.00 Uhr

Mehrere Gebäude in Waldkirch müssen saniert oder sogar neu gebaut werden. Dazu gehört die Mehrzweckhalle Bünt (Bildmitte). Bild: Ralph Ribi (27. März 2020)



Das kommende Jahrzehnt wird ein teures für Waldkirch: Gleich mehrere Liegenschaften der Gemeinde müssen saniert – oder vielleicht sogar neu gebaut – werden. Kostenpunkt insgesamt: 10 bis 15 Millionen Franken. Gemeindepräsident Aurelio Zaccari spricht von einem «riesigen Investitionsvolumen» in den nächsten fünf bis zehn Jahren und fügt an:

«Das ist eine finanzielle Herausforderung für uns.»

Aber der Reihe nach: In den letzten eineinhalb Jahren hat die Gemeinde ihre Liegenschaften untersucht und geschaut, was saniert werden muss. Dabei zeigte sich: einiges. Der grösste Brocken ist die Mehrzweckhalle Bünt. Dort ist der Sanierungsbedarf «enorm». Der alte Teil des Gebäudes wurde 1977 gebaut, der dritte Hallenteil kam 1995 dazu.

Pinselsanierung oder Gesamtsanierung?

Gerade im neuen Teil ist die Statik der Dachkonstruktion schlecht und muss verstärkt werden. Doch nicht nur dort gibt es Handlungsbedarf: Auch die Gebäudehülle sowie die elektrischen und sanitären Installationen müssen saniert werden. Zudem braucht es neue Hallentrennwände sowie eine Schadstoff- und Flachdachsanierung. Unter anderem.

Aurelio Zaccari, Gemeindepräsident von Waldkirch. Bild: Urs Bucher

Das ist nicht günstig. Im Raum stehen für die Mehrzweckhalle Bünt vier Sanierungsvarianten, die zwischen 2,7 und 7,5 Millionen Franken kosten. Das Spektrum reicht laut Zaccari von einer oberflächlichen Pinselsanierung, bei der man in einem ersten Schritt nur die dringlichsten Mängel behebt, bis hin zu einer Gesamtsanierung.

Ein Neubau steht zur Debatte

Doch bei einer Pinselsanierung wäre der Rest nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. «Allgemein stellt sich die Frage, ob sich das lohnt», sagt Zaccari. Oder ob man nicht gleich ein neues Mehrzweckgebäude bauen solle. Kostenpunkt: rund zehn Millionen Franken. Welche Variante die schlauste sei, wolle man nun mit einer Machbarkeitsstudie herausfinden.

Grössere Investitionen fallen auch beim Mehrzweckgebäude (Baujahr 1984) und beim Schulhaus in Bernhardzell (1950) an. Da geht es unter anderem um eine energetische Gesamtsanierung, die Erneuerung der Haustechnik oder die Behebung von Fassadenschäden. Das dürfte je zwischen 1 und 1,5 Millionen Franken kosten.

Der Steuerfuss soll nicht erhöht werden

Handlungsbedarf gibt es zudem beim Oberstufenzentrum Bünt, beim Werkhof und Feuerwehrdepot in Waldkirch sowie beim Gemeindehaus. Dort sind die Kosten nicht ganz so hoch, liegen voraussichtlich aber trotzdem zwischen 150'000 und 995'000 Franken. Wie will die Gemeinde das alles finanzieren? Für Aurelio Zaccari ist eines klar:

«Unser Ziel ist es, die Investitionen ohne eine Steuerfusserhöhung stemmen zu können.»

Man habe in den vergangenen Jahren sechs Millionen Franken in die Ausgleichsreserve gelegt. Zwar nicht explizit für solche Sanierungen, man wolle das Geld nun aber für Aufwandüberschüsse und den Ausgleich von Budgetdefiziten in den kommenden Jahren einsetzen, sagt er. Die Gemeinde hat zudem eine Liegenschaftenstrategie ausgearbeitet, um Sanierungs- und Unterhaltskosten zu reduzieren.

Verkauf nur mit Auflagen

Einige Liegenschaften, die keine strategische Bedeutung mehr haben, sollen verkauft werden. Das habe zwei Vorteile, sagt Zaccari: Einerseits spült der Verkauf Geld in die Kasse, das man wiederum in die Reserve legen könne. Gleichzeitig werden Investitionen eingespart, die sonst auch bei diesen Gebäuden in den nächsten Jahren fällig würden.

Dabei handelt es sich unter anderem um die Liegenschaft Steig in Waldkirch oder das Mehrfamilienhaus an der St.Gallerstrasse in Bernhardzell, das die Gemeinde damals für die Unterbringung von Asylsuchenden gekauft hatte. Man erachte es nicht als Aufgabe der Gemeinde, solche Liegenschaften zu unterhalten.

Nicht einfach abreissen

Gleichzeitig ist Zaccari wichtig zu betonen, dass der Verkauf mit Auflagen verbunden sei. So darf das ehemalige Schulhaus Steig nicht einfach abgebrochen werden. «Das Gebäude im Dorfzentrum ist wichtig für Waldkirch», sagt er. Vielmehr wird ein Käufer gesucht, der die Liegenschaft saniert und allenfalls ausbaut.

