Pop-up-Store in St.Gallen bietet Stadtwald zum Innehalten

Es ist Weihnachten, logisch, dass man da auch Weihnachtsbäume kaufen kann. Nicht so in der Neugasse 40: Der Pop-up-Store in St.Gallen steht voller Bäume, doch kaufen kann man nichts. Ausgeben kann man auch nichts. Was man bekommt: Stille. Und die Illusion eines Waldes.

Julia Nehmiz 15.12.2021, 12.00 Uhr