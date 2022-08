St.Gallen: Kritik an Beschilderung des Feuerverbots

St.Gallen Trotz 117 Feuerverbotstafeln: Im St.Galler Berneggwald sollen immer wieder Feuer entfacht werden – doch der Revierförster stellt keine Verfehlungen fest Im Stadtmelder hat sich jemand beschwert, im Berneggwald gebe es zu wenige Feuerverbotstafeln. Die Stadt antwortet, sie habe 177 Tafeln aufgestellt und mache anderweitig auf das Feuerverbot aufmerksam. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 16.08.2022, 12.00 Uhr

Das Bräteln von Cervelats ist im Wald ist im Kanton St.Gallen seit dem 27. Juli untersagt. Bild: Oliver Menge

Im Umgang mit Feuer und Raucherwaren ist höchste Vorsicht geboten. Im Wald und im Abstand zum Waldrand von 200 Metern gilt im Kanton St.Gallen seit dem 27. Juli bis auf Widerruf deswegen Folgendes: kein Feuer machen, auch nicht an offiziellen Feuerstellen; keine Raucherwaren und Streichhölzer wegwerfen; kein Feuerwerk entzünden. Der Grund: die Trockenheit.

Es habe im Berneggwald nur zwei oder drei schlecht sichtbare Feuerverbotsplakate. Diese seien weit von den fünf Hauptfeuerstellen entfernt und niemand nehme diese wahr. Es würden immer wieder Feuer gemacht und man müsse die Leute aufs Verbot hinweisen. Das schreibt jemand im Stadtmelder. «Bitte hängt doch bei den wichtigsten Feuerstellen Plakate auf», heisst es weiter. Die Verfasserin oder der Verfasser dieser Meldung bleibt anonym. Gleichwohl gibt die Stadt eine plausible Antwort.

Dass die Hinweise auf das Feuerverbot gesehen würden, sei in der Tat sehr wichtig. Feuerwehr und Zivilschutz St.Gallen (FWZSSG) habe deshalb total 117 Feuerverbotstafeln an neuralgischen Punkten aufgestellt. Diese Punkte seien mit verschiedenen Stellen abgesprochen, heisst es in der Antwort.

Warnungen auch in den sozialen Medien

Patrik Hollenstein, Revierförster bei der Ortsbürgergemeinde St.Gallen Bild: Claudiobaeggli.com / PD

Da FWZSSG nicht an jeder einzelnen Feuerstelle Verbotstafeln aufstellen könne, würden die Tafeln vor allem an Zugängen zu Wäldern und an vordefinierten Orten platziert. Um möglichst flächendeckend auf das Feuerverbot aufmerksam zu machen, seien ausserdem weitere Kanäle genutzt worden. So hätten Kanton, Stadt und diverse andere Stellen mit Medienmitteilungen, einer Meldung auf der Alertswiss-App und Social-Media-Beiträgen informiert.

Revierförster Patrik Hollenstein, auch zuständig für den Berneggwald, sagt auf Anfrage, er habe seit dem Inkrafttreten des Feuerverbots Ende Juli keine Verfehlungen feststellen müssen. Im Fall einer solchen würde immer zuerst das Gespräch gesucht mit den Leuten, die trotz Verbots ein Feuer entfachten oder entfachen wollten. In der Regel seien die Leute einsichtig. Falls nicht, gebe es eine Anzeige bei der Polizei. Zu diesem Mittel habe er aber noch nie greifen müssen, sagte Hollenstein. Er findet, die St.Gallerinnen und St.Galler seien aufgeklärt und hielten sich an Regeln.

