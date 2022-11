Gossau: Noch immer keine Nachfolge für Schloss Oberberg

Wahrzeichen Das Schloss Oberberg in Gossau schliesst: Das sagen die Pächter zu den Gründen Für das Wahrzeichen von Gossau konnte bis jetzt keine Nachfolgeregelung gefunden werden. Der Förderverein sucht weiter. Rita Bolt Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Brigitte und Daniel Schneider schmückten das Schloss Oberberg ein letztes Mal. Marius Eckert

Brigitte und Daniel Schneider haben das 750 Jahre alte Schloss Oberberg nochmals so richtig zum Strahlen gebracht, bevor sie am 31. Dezember die Lichter löschen und die Schlosstüren schliessen. Es ist zum vorläufig letzten Mal im Innern weihnachtlich dekoriert: Die Fenster des Restaurants sind behangen mit goldigen Kugeln, Sternen, Tannzapfen, Bändern und Glitzerketten, auf den Simsen stehen goldene Engel, die Tische sind mit kleinen und grösseren Tannenbäumen sowie Adventskränzen und Kugeln geschmückt, und mitten im Raum hängt von der Decke eine Astlandschaft mit Blättern und glitzernden Kugeln. Auch die übrigen Schlossräume sind üppig dekoriert.

«Wir bekommen auch dieses Jahr wieder viele Komplimente von Gästen für unsere Dekoration», sagt Gastronomin Brigitte Schneider. Zwei Wochen habe sie mit Hilfe ihres Mannes das Schloss geschmückt. «Der Herzschmerz war da. Wir sind dabei wehmütig geworden», sagen die beiden. Wehmütig auch deshalb, weil bis heute keine Nachfolger gefunden werden konnten. «Das Schloss Oberberg ist unser Lebensherzenswerk», sagt Daniel Schneider. Und trotzdem hat sich das Ehepaar entschlossen, den Pachtvertrag mit dem Förderverein Schloss Oberberg als Eigentümer nicht mehr zu verlängern. Schneiders verlassen das Schloss nach zwölf Jahren auf Ende dieses Jahres. Einer der Gründe:

«Wir wollen wieder mehr Zeit für uns haben und man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist.»

Am Wochenende 500 bis 600 Gäste bedient

Dominik Eisenegger, Präsident des Fördervereins des Schlosses Oberberg, bestätigt, dass bis jetzt kein Nachfolger für den Restaurationsbetrieb des Schlosses gefunden werden konnte. «Wir sprechen dann von einem Nachfolger, wenn der Pachtvertrag unterschrieben ist. Wir sind weiterhin intensiv am Suchen.» Bewerbungsdossiers könnten immer noch beim Förderverein angefordert werden; der Verein sichert den Fortbestand des historischen Bauwerks.

Die Details bei der Dekoration machen es aus im Schloss Oberberg. Marius Eckert

Eisenegger hoffe, baldmöglichst eine Anschlusslösung präsentieren zu können, denn die Pachtkonditionen seien interessant, das sei ihm schon von anderen Gastronomen bestätigt worden. Zudem müsse ein Nachfolger nicht das gleiche Konzept wie Schneiders umsetzen, auch nicht die gleichen Öffnungszeiten haben. «Der Förderverein ist offen für neue Lösungen.» Eisenegger verhehlt nicht, dass viele Interessierte Respekt vor dem Betrieb in einem Schloss hätten. Schneiders haben nicht nur das Restaurant geführt, sondern auch viele Events durchgeführt.

Am vergangenen Wochenende beispielsweise haben Schlossführungen, der «Frauezmorge» und verschiedene Weihnachtsessen stattgefunden. «Wir haben zwischen 500 und 600 Gäste verpflegt», sagt Brigitte Schneider. Und es gehe bis Ende Dezember so weiter.

«Wir sind sehr gut gebucht. Nicht zuletzt darum, weil sich die Gäste das geschmückte Schloss anschauen und sich nochmals kulinarisch verwöhnen lassen wollen.»

Der krönende Abschluss sei am 31. Dezember mit einem Sechs-Gang-Silvester-Gala-Dinner. «An Mitternacht stossen wir auf der Terrasse mit unseren Mitarbeitenden und Gästen auf das neue Jahr an und vermutlich wird es auch Tränen geben», sagt die Schlossherrschaft. Danach werden die Lichter im Wahrzeichen von Gossau vorläufig gelöscht. Schneiders haben 14 Mitarbeitende und zehn Aushilfen beschäftigt.

Team übernimmt «Rubens» in der Stadt St.Gallen Ein Nachwuchsförderungsprojekt Schlossherr Daniel Schneider, Schloss-Küchenchef Mario Feistauer, seine Ehefrau Sarah sowie Schloss-Mitarbeiterin Geraldine Vonwiller werden als Team den Gastrobetrieb «Rubens» am roten Platz im Herzen von St.Gallen übernehmen. Das «Rubens» ist seit längerer Zeit geschlossen, soll aber wieder zum Leben erweckt werden: als Tagesbistro, Apérobar, Take-away und Café. Die Eröffnung wird im Februar sein. Zuerst werde jetzt die Schloss-Geschichte fertig geschrieben, dann werde die Eröffnung im «Rubens» vorbereitet. Warum doch wieder ein Gastrobetrieb? «Wir sehen es als Nachwuchsförderungsprojekt», sagt Daniel Schneider. «Zudem brauche ich Begegnungen und Menschen.» Und sollte Not an der Frau sein, wird Brigitte Schneider einspringen. «Ich bin der Notnagel», sagt sie lachend. (rb)

Im Januar wird das Schloss dann leergeräumt. «Wir müssen es dem Förderverein geräumt übergeben», sagen Schneiders. «Das Inventar gehört uns.» Es sei in der Gastro-Branche üblich, dass der Pächter mit seinem Inventar einziehe, erklärt Eisenegger. Um dieses nicht abtransportieren und einlagern zu müssen, machen Brigitte und Daniel Schneider im Januar einen Inventar-Verkauf auf dem Schloss. Ihre Schloss-Wohnung im Dachgeschoss ist bereits gezügelt, sie haben das neue Zuhause in Walzenhausen bereits bezogen. Brigitte Schneider wird ihren Deko-Laden «Verzauberte-Momente» in Rorschach von Walzenhausen aus betreiben.

Es finden weiterhin Trauungen statt

Dass seit 1927 dem eidgenössischen Denkmalschutz unterstellte Schloss dient auch immer wieder gerne als Kulisse für romantische Hochzeiten. Im zweiten Stock neben dem historischen Gerichtssaal mit der angrenzenden Folterkammer und der Bot-Künzle-Stube befindet sich das offizielle Trauzimmer der Stadt Gossau für zivile Trauungen. Kirchlich kann in der kleinen Schlosskapelle mit etwa 70 Sitzplätzen geheiratet werden. «Es kann nach wie vor im Schloss geheiratet werden», sagt Dominik Eisenegger. Die Stadt sei auf Vereinbarungsbasis Nutzerin von Räumlichkeiten für Ziviltrauungen, schreibt die Stadt. «Es finden weiterhin – mit Unterbruch im Januar 2023 – Ziviltrauungen im Schloss statt.»

Abschied bereitet Herzschmerz: Brigitte Schneider im Speisesaal. Marius Eckert

Für das nächste Jahr seien bislang 19 Trauungen im Schloss angemeldet. Der Zugang für das Zivilstandsamt werde mit dem Förderverein organisiert. Und die Feier nach dem Jawort? «Die Organisation von Apéros war schon bislang und bleibt Sache der Brautpaare in Absprache mit dem Pächter.» Eine Übergangslösung bis zum Antritt eines neuen Pächters sei noch nicht fixiert. «Wir haben in Gossau gute Caterer, welche bestimmt gerne Apéros ausrichten werden, wenn dies gewünscht ist», sagt der Präsident des Fördervereins.

