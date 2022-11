Nicolas Weyermann: jüngster Kandidat für Waldkircher Gemeinderat

Wahlkampf Er mag Hühner, Trompeten und Politik: Der jüngste Gemeinderatskandidat von Waldkirch stellt sich vor Nicolas Weyermann, 27, ist der jüngste Kandidat im Dreikampf um den Waldkircher Gemeinderatssitz. Zwei Männer und eine Frau wollen am 27. November gewählt werden. Melissa Müller Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Nicolas Weyermann erholt sich bei seinen Hühnern und Kaninchen. Bild: Melissa Müller

Nicolas Weyermann, der jüngste der drei Kandidaten für den Waldkircher Gemeinderat, hat Hühner, die blaue Eier legen. «Ich fand Hühner schon immer cool», sagt der 27-Jährige vor seinem Hühnerstall, den er selbst gezimmert hat. Weyermann wohnt neben dem Golfpark Waldkirch, umgeben von Wiesen und Obstbäumen.

«Just for fun» hält er ein paar Wachteln. Auch Kaninchen hoppeln im Gehege, in friedlicher Koexistenz mit dem Federvieh. Einige Langohren landen im Backofen des gelernten Kochs, der nach seiner Lehre in der Küche des Kantonsspitals im Restaurant Hohfirst in Waldkirch als Truppenkoch der Rekrutenschule und in einem Bergrestaurant in Valbella tätig war.

Seit seiner Jugend interessiert er sich nicht nur für Kleintiere, sondern auch für Politik und wirtschaftliche Zusammenhänge: «Als ich 18 wurde, konnte ich es kaum erwarten, wählen zu gehen.» Jetzt will der FDPler Gemeinderat werden, um dem Dorf, in dem er aufgewachsen ist, etwas zurückzugeben:

«Ich will die Jungen vertreten und den Vereinen gut schauen.»

In der Gemeinde Waldkirch-Bernhardzell kommt es am 27. November zu einem Dreikampf. So wollen neben Weyermann Arbeitsinspektoratsleiter Beat Bachmann und Kauffrau Brigitte Sommer einen Gemeinderatssitz erobern.

Einverstanden mit Schulhaus-Verkauf

Das Volk entscheidet dann auch, ob die Gemeinde das Schulhaus Steig für 1,4 Millionen Franken an die Adasgo Immobilien AG verkaufen kann. «Ich befürworte eine Neuerung: Das Gebäude soll Wohnungen generieren, womit Bauland gespart werden kann», sagt Weyermann. Der Charakter des Gebäudes und die damit verbundenen Erinnerungen an die Kindergartenzeit würden erhalten bleiben.

Der Hobby-Trompetenspieler ist es sich gewohnt, vor Leuten zu stehen: Er leitet als Co-Präsident den Musikverein Waldkirch, hat auch schon ein dreitägiges Musikfest mit auf die Beine gestellt. Seit kurzem spielt er Schwyzerörgeli. Wenn er Ruhe braucht, wandert er allein durch den Alpstein. Und fordert sich auch mal mit einer elfstündigen Tour, «um zu schauen, wo meine Limite ist».

Ein Töff zum 18. Geburtstag

In den Ferien zieht es ihn oft nach Skandinavien, zu Norwegens Bergen und Fjorden. Seine Wohnung ist geschmückt mit einem Elch aus Plüsch und Fotos von Landschaften in Norwegen. Er war dort schon mit seinem Töff, einer blauen Yamaha R6, «mein Geschenk an mich selbst zum 18. Geburtstag».

Der Lebensmittelingenieur spricht fliessend Norwegisch – und reist gern nach Skandinavien. Bild: Melissa Müller

Die Küche glänzt und ist perfekt aufgeräumt. «Kochen ist meine Leidenschaft.» Hier bereitet er etwa einen Kaninchenbraten aus eigener Zucht mit Polenta und Zucchetti aus dem eigenen Garten zu. Als Koch, sein Lehrberuf, arbeitet Weyermann aber schon lange nicht mehr. Der Beruf sei wegen der Arbeitszeiten am Abend nicht vereinbar mit dem Privatleben und seinem Engagement im Musikverein.

Um sich auf die Kandidatur für den Gemeinderat einzustellen, habe er sich mit dem abtretenden Gemeinderat Christof Wirth ausgetauscht. «Ich könnte es mir einteilen», sagt der Lebensmittelingenieur – trotz seines 100-Prozent-Pensums als Leiter Qualität bei der Firma Ceposa in Kreuzlingen, die Antipasti herstellt. Zuvor war er Teamleiter in der Produktion bei der Bina in Bischofszell, wo auch seine Freundin arbeitet, und war verantwortlich für die Zubereitung von Salaten und Müesli.

Nach zwei Jahren bei der Bina zog es ihn zum nächsten Karriereschritt. Er wolle vorwärtsgehen, sich ein Netzwerk aufbauen – auch in der Lokalpolitik.

