Waldkirch: Beat Bachmann kandidiert für Gemeinderat

Waldkirch Leiter des kantonalen Arbeitsinspektorats will Gemeinderat werden und einiges ändern: «Die Bürgernähe ist in unserer Gemeinde verloren gegangen» Sicherheitsexperte Beat Bachmann, 53, ist einer von drei Kandidaten für den Gemeinderatssitz. Der Leiter des kantonalen Arbeitsinspektorats würde einiges anders machen als der jetzige Gemeinderat. Etwa beim Konflikt um die Grüngutsammelstellen. Er stellt auch den Verkauf des alten Schulhauses Steig in Frage. Melissa Müller 12.11.2022, 05.00 Uhr

Gemeinderatskandidat Beat Bachmann in seinem Daheim in Waldkirch. Bild: Melissa Müller

Sein Einfamilienhaus beim Kreisel im Waldkircher Quartier Leimat leuchtet in knalligem Blau. «Die Farbe war schon da, als wir das Haus kauften», sagt Beat Bachmann - und lädt an den massiven Eichentisch, den er bei einem Schreiner beim Kloster Fischingen hat anfertigen lassen. Die Liebe zu einer Andwiler Bauerntochter ist der Grund, dass der Berner vor sieben Jahren nach Waldkirch zog. Seit 2016 leitet er das kantonale Arbeitsinspektorat mit acht Angestellten in St.Gallen.

Im Raum Zürich, wo er zuvor lebte, sei er nie richtig heimisch geworden. In Waldkirch hingegen schon. Der 53-Jährige schwärmt von seinen Joggingstrecken auf den Tannenberg sowie rund um den Golfplatz und von der Feuerstelle am Hasenbergweiher, wo er mit seinen beiden Töchtern, acht und zehn Jahre alt, gern Würste brät.

Nun sei er motiviert, «meine Freizeit herzugeben», für das Amt des Gemeinderats. Dass gleich drei Leute für die Wahl am 27. November kandidieren, sei ein Glücksfall für Waldkirch. Neben Bachmann buhlen Lebensmittelingenieur Nicolas Weyermann (FDP) und Kauffrau Brigitte Sommer (Die Mitte) um den Gemeinderatssitz. «Völlig cool, dass drei Kandidaten wollen», sagt der Parteilose. «So haben Bürgerinnen und Bürger eine Auswahl.»

Der parteilose Beat Bachmann sympathisiert mit der SVP und fände Parteipräsident Albert Rösti einen guten Bundesrat. Bild: Melissa Müller

Das Volk entscheidet am 27. November auch, ob die Gemeinde das seit drei Jahren leer stehende Schulhaus Steig für 1,4 Millionen Franken an die Adasgo Immobilien AG verkaufen darf. Diese will Wohnungen einbauen und einen Pavillon anbauen. Beat Bachmann ist dagegen: «Das alte Schulhaus ist doch ein super Objekt.» Vielleicht neige man in der Gemeinde zu Betriebsblindheit, dass man ein solche zentrales Gebäude direkt neben der Kirche aus der Hand geben will.

Unterlagen zu spät verschickt

Die Gemeinde will sich nach dem Verkauf wieder einmieten. Derweil miete sie teure dezentrale Räume für Kita, Mittagstisch und Elternberatung. «Würde es nicht Sinn machen, alle diese Einrichtungen im alten Schulhaus unterzubringen?», fragt sich Bachmann. Dazu könnte die Gemeinde auch ein paar weitere Wohnungen und Büros im ehemaligen Schulhaus selber vermieten. Der Aufwand wäre vertretbar, findet der Kandidat. Und wundert sich, dass die Behörde die Unterlagen zum Schulhaus Steig erst eine Woche nach der Infoveranstaltung am 26. Oktober verschickt hat. «Das sollte man doch schon vorher machen.»

Auch beim Grüngut-Konflikt sollten die Volksvertreter geschickter agieren, findet Bachmann. «Die Bürgernähe ist verloren gegangen.» Der Gemeinderat will die Sammelstellen für Grüngüt Anfang 2023 schliessen. Dagegen wehrten sich Waldkircher und Bernhardzellerinnen mit einer Petition, 1024 Personen haben unterschrieben. «Statt die Leute mit der Schliessung vor vollendete Tatsachen zu stellen, hätte ich zuerst die Meinung der Bevölkerung abgeholt», sagt er. «Ich würde mehrere Lösungsvarianten mit Vor- und Nachteilen ausarbeiten und dann das Volk entscheiden lassen.»

Im Militär war er Hauptmann

Beim Abschied hilft Bachmann der Journalistin in den Mantel, ganz alte Schule. Das rühre von der Armee her. «Das Militär hat mir Spass gemacht», sagt der einstige Hauptmann. «Im Militär kommen alle Gesellschaftsschichten zusammen, vom Hilfsarbeiter bis zum Professor.»

Mit allen sozialen Schichten hat er auch als Leiter des Arbeitsinspektorats zu tun. Mit seinem Team prüft er Sicherheitssysteme in Firmen - vor allem in Branchen mit Risiko, wie der Forstwirtschaft. Bachmann und seine Mitarbeiter setzen sich etwa dafür ein, dass Metallarbeiter Schutzbrillen tragen, Bauarbeiter nicht mit nacktem Oberkörper arbeiten - Stichwort UV-Belastung -, dass Dachdecker gesichert aufs Dach steigen oder Pflegerinnen Patienten rückenschonend lagern.

Kürzlich hat er von seinem Bürofenster aus eine Putzfrau beobachtet, die vis-a-vis beim Lagerhaus auf dem Fensterbrett stand, um ein Fenster zu putzen – ungesichert in acht Meter Höhe. Er intervenierte sofort: «Das ist lebensmüde. Für diese Arbeit braucht es zwingend eine Hebebühne.»

Der Berner ist parteilos, sympathisiert aber mit der SVP. «Ueli Maurer war ein guter Bundesrat - haushälterisch mit den Finanzen.» Darauf würde auch Bachmann Wert legen, sollte er gewählt werden. Anders als ein National- oder Ständerat sei der Gemeinderat in ständigem Kontakt mit der Bevölkerung. «Das ist direkte Demokratie.» Er habe Lust auf dieses Amt: «Es hat eine Sinnhaftigkeit.» Sein Anliegen: «Die Nähe zu den Bürgern wieder herstellen.»