Tettamanti gegen Kurtzemann am Podium um Horner Gemeindepräsidium

Wahlkampf Beim teuren Ticketautomaten für das neue Seebad sind sie sich nicht einig: Horner Kandidierende für das Gemeindepräsidium präsentieren sich an «Tagblatt»- Podium Beide wohnen in Horn und arbeiten in der Stadt St.Gallen, beide lieben den See und engagieren sich im Gemeinderat: Vera Tettamanti (parteilos) und Thierry Kurtzemann (FDP) wollen das Gemeindepräsidium des abtretenden Thomas Fehr übernehmen. Am «Tagblatt»-Podium haben sie am Montag Stellung bezogen zu brisanten Themen. Melissa Müller Jetzt kommentieren 14.02.2023, 15.18 Uhr

Parteilose «Chrampferin» trifft auf sparfreudigen FDP-Mann: Vera Tettamanti und Thierry Kurtzemann bewerben sich um das Horner Gemeindepräsidium. Bilder: Reto Martin (13. Februar 2023)

Volles Haus im evangelischen Kirchgemeindehaus in Horn: 120 Hornerinnen und Horner haben gestern das Tagblatt-Podium zum Wahlkampf um das Gemeindepräsidium verfolgt. Auf der Bühne: Vera Tettamanti, parteilos, und Thierry Kurtzemann, FDP. Beide wollen die Nachfolge von Gemeindepräsident Thomas Fehr (FDP) antreten, der nach 16 Jahren zurücktritt. Die Tagblatt-Redaktoren Judith Schönenberger und Rudolf Hirtl fühlen den beiden den Puls.

Die Thurgauer Enklave Horn ist weit weg von Frauenfeld, aber nahe bei St.Gallen. «Was halten Sie von einem Kantonswechsel? Wollen Sie einen solchen anstossen?», will Hirtl von den Kandidaten wissen, die beide in der Stadt St.Gallen arbeiten. «Sicher nicht», sagt Thierry Kurtzemann, der ein Weiterbildungszentrum für Erwachsene leitet. «Ich fühle mich gut auf der Insel. Die Thurgauer lassen uns in Ruhe. Da bin ich froh.» Auch für seine Konkurrentin kommt ein Kantonswechsel nicht in Frage. «Ich bin gern Thurgauerin. TG bedeutet ‹Tettamanti Graubünden›», scherzt die Bauingenieurin mit Churer Wurzeln. Aus Blaulichtsicht sei es aber eine Katastrophe. Der Feuerwehrstützpunkt von Horn befinde sich in Arbon, dabei wäre Rorschach näher. «Damit bin ich nicht happy.»

120 Hornerinnen und Horner verfolgen die Podiumsdiskussion. Bild: Reto Martin (13. Februar 2023)

Ob es um Finanzen, Energiepolitik oder die geplante Überbauung Arrivée auf dem Raduner-Areal geht: Beide Kandidaten wirken selbstbewusst und dossiersicher. Was wohl auch daran liegt, dass beide im Gemeinderat sind. Ja, beteuern beide, die Mieten in Horn seien teuer, das schrecke Familien ab. Ihre Ansichten sind fast so ähnlich wie das Outfit, in dem sie sich auf der Bühne präsentieren: weisses Hemd, dunkler Blazer, schwarze Hose. Während er sich beim Umweltschutz darauf beschränkt, hin und wieder den Zug statt das Auto zu nehmen, fährt sie konsequent mit dem ÖV zur Arbeit und benutzt den Wasserkocher, um beim Kochen Energie zu sparen.

Die Sache mit dem Ticketautomaten ist noch nicht ausgestanden

Sowohl Tettamanti als auch Kurtzemann sprechen sich gegen eine Einheitsgemeinde aus. Die Schulbehörde mache einen guten Job, da brauche es keine «Zwangsheirat». Es gibt wenig Reibungspunkte, bei denen sich die Konkurrenten in die Haare geraten.

Zu reden gibt aber, dass der Gemeinderat einen Nachtragskredit für das neue Seebad beantragen musste. Allein der Ticketautomat kostet 45'000 Franken mehr als erwartet. «Darüber bin ich sehr erschrocken. Wo ist der Benefit?», will einer aus dem Publikum wissen. Das geht an die Adresse von Tettamanti. Sie leitet als Gemeinderätin die Kommission Neubau Badi Horn, die Badi sei «ein bisschen mein Baby». Die Sache mit dem Automaten habe schon man in der Kommission besprochen, sagt die 43-Jährige. Kurtzemann schaltet sich ein. «Ich widerspreche Frauen nicht gern», sagt er. Und macht klar, dass er das Thema Ticketautomat noch einmal im Gemeinderat besprechen will. «Ich will keine Versprechen machen», sagt sie. «Ich schon», sagt er.

Gratis arbeiten für die Gemeinde?

Der 57-jährige Thierry Kurtzemann arbeitet bereits 100 Prozent und ist Präsident der katholischen Kirchgemeinde Horn. «Und dann kommt also noch das läppische Gemeindepräsidentenamt dazu, ein 20-Prozent-Pensum», meint ein Horner aus dem Publikum. «Herr Kurtzemann, Sie sind für mich nicht wählbar aus diesem Grund.» Der Kritisierte entgegnet, dass er bereits zehn Prozent im Gemeinderat arbeite. «Ich kann den Aufwand abschätzen. Mein Vorgänger konnte es auch schon so managen», sagt er siegesgewiss. Nebenbei verrät er, dass er sein Amt als Kirchgemeindepräsident 2024 abgeben werde. Im Gegensatz zur parteilosen Kandidatin wird der FDP-Mann von seiner Partei, SVP und Mitte zur Wahl empfohlen.

Die Bürgerinnen und Bürger hören aufmerksam zu - und stellen kritische Fragen. Bild: Reto Martin (13. Februar 2023)

Tettamanti preist sich als «Chrampferin» an. Sie sei offen, zugänglich und unkompliziert, habe Menschen gern. Die Projektmanagerin der St.Galler Stadtwerke, bei denen sie ein 70-Prozent-Pensum hat, geht davon aus, dass sie als Gemeindepräsidentin eher über 20 Prozent arbeiten würde. «Aha, Sie arbeiten also gratis?», hakt Moderator Hirtl nach - was Tettamanti indirekt bejaht: «Wenn ich 30 statt 20 Prozent arbeiten würde, wäre es halt so.»

Knausern bei Hallenbädern kommt nicht gut an

Horn ist eine der reichsten Gemeinden im Thurgau und kann auch mit den steuergünstigsten St.Galler Gemeinden in der Region mithalten. Dennoch wird viel gespart im 2900-Seelen-Dorf. Jetzt liege nicht einmal mehr der jährliche Beitrag von 200 Franken an den St.Galler Wildpark Peter und Paul drin, sagt Redaktorin Judith Schönenberger. «Das wirft kein gutes Licht auf Horn. Ist das gesparte Geld einen möglichen Imageschaden wert?»

Die Gemeinde erhalte sehr viele Anfragen, sagt Thierry Kurtzemann. Es seien Einladungen zum Zahlen, aber mitreden dürfe man nicht. «Wir müssen fokussieren – Horn first». Tettamanti schliesst sich dem an. Horn beteiligt sich denn auch nicht am Hallenbad-Verbund. «Hallenbäder sind defizitäre Anlagen. Fässer ohne Boden.» Man habe geholfen, als der Umsatz der Sporthalle Romanshorn 2021 wegbrach. In der Energiekrise wurde man von den Verantwortlichen schon wieder angefragt, ohne Geld drohe der Konkurs. «Ist es unsere Aufgabe, solche Fässer ohne Boden mit Steuergeldern zu finanzieren?», fragt sie rhetorisch.

Er habe mehr erwartet von den zwei Kandidierenden, äussert sich ein Bürger aus dem Publikum. Es sei schwach, dass das reiche Horn überall dabei sein und profitieren wolle, sich aber nicht an der Hallenbäder-Finanzierung beteilige. «Was machen wir für die Region?» Da werde nicht über den Tellerrand geschaut. Kurtzemann kontert: «Es ist legitim zu fragen, ob es etwas braucht. Du wärst der Erste, der sich beschweren würde, wenn die Steuern steigen würden.» Nach der Diskussion wird angestossen: Tettamanti und Kurtzemann laden Bürgerinnen und Bürger zum Apéro ein.

