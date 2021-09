Komitee Simon Diezi lässt die Masken fallen

Wahlkampf Anonyme Unterstützer lassen die Masken fallen: Das Komitee «Simon Diezi» in Thal outet sich Das Komitee «Simon Diezi» hat bisher im Verborgenen operiert. Nun lassen die vier Komiteemitglieder die Katze aus dem Sack. Vier engagierte Senioren aus dem Dorf, die mit dem Vorgehen der Findungskommission nicht einverstanden sind, stecken dahinter. Rudolf Hirtl 01.09.2021, 15.32 Uhr

Seit heute Mittwoch ist bekannt, wer sich hinter dem Komitee verbirgt, das Simon Diezi als Kandidat für das Thaler Gemeindepräsidium unterstützt. Bild: Andri Vöhringer

Zuletzt hatte ein populistischer Flyer des Komitees pro Simon Diezi in Thal für Aufregung gesorgt. Auch am Podium vom Montagabend wurde der Flyer scharf kritisiert, der über Thal schwarze Wolken hängen sieht. Von einer Schlammschlacht, die beschämend sei für die Gemeinde, sprach einer der Votanten.

Vom Vorgehen der Findungskommission enttäuscht

Nun ziehen die Komiteemitglieder die Reissleine und wenden sich aufgrund der entstandenen Diskussionen mit einer Stellungnahme an die Bevölkerung: «Wir waren und sind über das Vorgehen der Findungskommission und das Ergebnis ihrer Arbeit enttäuscht. Die Präsentation eines einzigen Wahlvorschlags entspricht nicht unserem Demokratieverständnis. In der Praxis wäre es so, dass die vier Mitglieder der Fiko den neuen Gemeindepräsidenten bestimmt hätten und Wählerinnen und Wähler dazu nichts zu sagen hätten.»



Vier engagierte Senioren stehen dahinter

Felix Rüst war bis 2016 Präsident des FC Staad. Bild: PD

Nachdem die Kandidatur Simon Diezi aus für das Komitee unverständlichen Gründen von der Fiko abgelehnt worden sei, hätten sich Bruno Koller, Buechen, Felix Rüst, Buechen, Roger Schuttanner, Altenrhein und Robert Willi sen., Staad, entschlossen, ihn als Komitee bei seinem Wahlkampf zu unterstützen. «Er bringt nach unserer Auffassung alle notwendigen Voraussetzungen mit, das verantwortungsvolle Amt in den nächsten Jahren erfolgreich auszuüben.» Mittlerweile werde die Kandidatur von Diezi von Sympathisantinnen und Sympathisanten aus sämtlichen Bevölkerungsgruppen getragen, zeigt sich das Komitee überzeugt. (rtl)