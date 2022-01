Wahlen Ökonomin, Jurist, Pädagogin, Polizist: Das sind die sieben Kandidierenden für den freien Schulratssitz in Gaiserwald Am 13. Februar wählen die Gaiserwalder Stimmberechtigten eine neue Schulrätin oder einen neuen Schulrat. Die Auswahl ist ungewöhnlich gross: Fünf Frauen und zwei Männer kandidieren für das Amt. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie wohnen in Abtwil oder Engelburg, haben unterschiedliche Berufe, dafür aber ein gemeinsames Ziel. Sieben Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich am 13. Februar für den freien Schulratssitz in Gaiserwald. Nebst der hohen Anzahl Kandidierender fällt auf, dass sich mehrheitlich Frauen und Parteilose zur Wahl stellen. Die Gaiserwalder Stimmbevölkerung hat in ein paar Wochen die berühmte Qual der Wahl.

Die 41-Jährige ist in Rorschacherberg aufgewachsen und wohnt heute mit ihrem Partner und den gemeinsamen Töchtern in Engelburg. Die Parteilose ist Ökonomin und Wirtschaftspädagogin sowie als School Managerin und Lehrbeauftragte an der Universität St.Gallen tätig.

Seraina Buob PD

Als Schulrätin wolle sie ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen für die Weiterentwicklung der Schule sowie für eine chancenreiche und zukunftsorientierte Bildung einsetzen. Seraina Buob sagt: «Die Schülerinnen und Schüler sollen die Schule Gaiserwald als einen für die Zukunft prägenden und unvergesslichen Lernort erleben.»

Der 33-Jährige ist in Abtwil aufgewachsen, wo er auch heute noch gemeinsam mit seiner Partnerin und der kleinen Tochter lebt. Im Schulrat würde sich der Parteilose dafür einsetzen, dass die Interessen der Kinder wieder vermehrt ins Zentrum gestellt werden. Die Schule solle kein Ort von politischen Machtspielen sein, sondern ein Ort des Lernens.

Pascal Koller PD

«Durch meine duale berufliche Tätigkeit als Jurist an der HSG sowie als Lehrer an einer Berufsfachschule bin ich am Puls der Zeit», sagt Koller. «Ich sehe und spüre, welche Bedürfnisse an unsere Schulen gestellt werden und wo Verbesserungspotenzial besteht.»

«Jede und jeder hat ein Recht auf Bildung – und zwar auf gute Bildung», sagt Silvia Steiner. Der 42-jährigen Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern ist es wichtig, dass die Schule fortschrittlich ist. Im Zentrum sollen der einzelne Schüler und die einzelne Schülerin stehen.

Silvia Steiner PD

Aufgewachsen im Baselbiet, wohnt sie seit 15 Jahren in der Ostschweiz und seit vier Jahren mit ihrer Familie in Engelburg. Nach der Banklehre mit Berufsmatura unternahm die FDP-Frau einen Ausflug in die Schweizer Hotellerie. Danach ging es zurück ins Büro mit Ausbildungsverantwortung. Später arbeitete sie als Direktionsassistentin.

Der gebürtige Stadtsanktgaller wohnt seit 1993 in Abtwil, wo er zeitweise auch gearbeitet hat. Nach einer Lehre zog es den heute 55-jährigen Vater zweier Töchter zur Kantonspolizei. Er arbeitete zunächst auf der Polizeistation in Abtwil, bevor er vor einigen Jahren nach Gossau wechselte.

Peter Schaffert PD

Er interessiere sich stets dafür, was in der Gemeinde passiere, sagt Schaffert. «Gerne möchte ich meine vielschichtige Lebenserfahrung im Schulrat einbringen. Die Schule soll sich in gesundem Mass weiterentwickeln.» Besonders wichtig ist dem parteilosen Polizist die Kommunikation mit den Familien und der Lehrerschaft.

Die 40-jährige Abtwilerin möchte ihr langjähriges Wissen als Lehrerin und Heilpädagogin sowie ihre Erfahrungen als Mutter zweier schulpflichtiger Mädchen in den Schulrat einbringen. «Ich möchte die Schule von Morgen aktiv mitgestalten und für ein glückliches Miteinander einstehen», sagt die Parteilose.

Franziska Frei PD

Von Bedeutung dabei sei unter anderem eine wertschätzende und ressourcenorientierte Beziehung zwischen allen Beteiligten. Der Erhalt und Ausbau der Tagesstrukturen, die Förderung der Chancengleichheit und das Thema Inklusion sind ebenfalls Themen, die Franziska Frei am Herzen liegen.

Fünf Jahre lang hat die 44-Jährige in Gaiserwald als Spielgruppenleiterin gearbeitet und ist dabei mit verschiedenen Anliegen der Kinder und der Eltern konfrontiert worden. Dieses Wissen möchte sie nun im Schulrat einbringen, sagt Diana Rothe, die auf einem Bauernhof in Abtwil aufgewachsen ist. Heute lebt die SVP-Frau mit ihrem Mann und den zwei schulpflichtigen Kindern in Engelburg.

Diana Rothe PD

«Es ist mir wichtig, den Wünschen der Kinder und ihrer Eltern Gehör zu verschaffen, damit diese auch ernst genommen und wo möglich umgesetzt werden», sagt die gelernte Bankkauffrau, die seit 2021 Mitglied der GPK ist.

Die 43-Jährige zog es vor zwölf Jahren von ihrer Heimat im thurgauischen Tobel in ihr neues Zuhause in Abtwil, wo die Parteilose auch heute noch mit ihrem Mann und den zwei Kindern lebt. Die gelernte Kindergärtnerin arbeitet derzeit in einem Teilpensum in Uzwil – und wirkte als Lehrervertretung bereits einmal in einem Schulrat mit. «Diesen Blick hinter die Kulissen fand ich spannend», sagt Walpen-Gerber.

Jasmin Walpen-Gerber PD

Ihr liege es am Herzen, dass der Gaiserwalder Schulrat ein Mitglied erhalte, das pädagogisches Wissen einbringen könne und bereit sei, die vielfältigen Themen in der Schullandschaft anzupacken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen