Wahlen Mitarbeiten statt motzen ist ihr Motto: Die 28-jährige Sanja Bezinarevic will in den Wittenbacher Gemeinderat Im Februar wählen die Wittenbacherinnen und Wittenbacher ein neues Gemeinderatsmitglied. Die SP-Ortspartei schickt Sanja Bezinarevic ins Rennen. «Die Möglichkeit, das Leben in Wittenbach mitzugestalten, reizt mich», sagt die Jungpolitikerin. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 30.12.2021, 12.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sanja Bezinarevic vor dem Schloss Dottenwil, einem ihrer Lieblingsorte in Wittenbach. Bild: PD

Politik habe sie zwar schon immer interessiert, sagt Sanja Bezinarevic. Deshalb sei sie auch schon seit einigen Jahren Mitglied der SP. Aber dass die Ortspartei sie angefragt habe, ob sie Interesse daran hätte, für den Wittenbacher Gemeinderat zu kandidieren, sei doch eine grosse Überraschung gewesen. Sie hat sich das gut überlegt, gerade auch wegen des Zeitaufwands. Am Schluss sagte sie zu:

«Die Möglichkeit, das Leben in Wittenbach mitzugestalten, reizt mich.»

Sie freue sich, dass sie die SP mit ihrem Potenzial habe überzeugen können und ihre Qualifikationen für das Amt eine gute Grundlage seien, sagt die 28-Jährige. Nach dem Rücktritt von Silvia Schlegel (SP) wird im Wittenbacher Gemeinderat ein Sitz frei. Neben Bezinarevic kandidiert Michel Klein von der Freien Liste Wohl-Wirtschaft Wittenbach. Der erste Wahlgang findet am 13. Februar statt, ein allfälliger zweiter am 3. April.

Nahe an der Stadt und am See

Sanja Bezinarevic ist in Wittenbach aufgewachsen, wo sie sich auch heute noch sehr wohl fühlt. Wittenbach habe viele Vorzüge, findet sie: Man sei nahe an der Stadt St.Gallen, relativ nahe am See. «Wir haben eine tolle Mischung zwischen Urbanem und Ländlichem, zwischen verschiedenen Kulturen.»

Was ist ihr Lieblingsplatz in der Gemeinde? Sie überlegt kurz und sagt: «Mir gefällt es auf Schloss Dottenwil mit der tollen Aussicht.» Dann fügt sie mit einem Schmunzeln an: «Oder bei meiner Mutter zu Hause bei einem feinen Essen.»

Wittenbach soll keine «Beton-City» werden

Auf die Frage, seit wann sie sich für Politik interessiere, antwortet Bezinarevic: «Ich habe schon immer die Medien verfolgt, um zu verstehen, was läuft.» Erstmals so richtig in ein kommunales Thema vertieft hat sie sich beim Gemeindeentwicklungskonzept, das derzeit erarbeitet wird. Dort hat sie mitgeholfen bei der Stellungnahme ihrer Partei. «Ich wollte mitbestimmen können, was in Wittenbach in den nächsten 10 bis 20 Jahren passiert», so die Neo-Politikerin.

Mitarbeiten statt nachher über das Ergebnis zu motzen, das sei auch sonst ihr Motto. Die Entwicklung der Gemeinde liege ihr am Herzen. Vor zwei Jahren sei sie mit ihrem Partner in eine Eigentumswohnung gezogen, darum sei ihr das Thema auch persönlich wichtig.

«Ich will, dass sich Wittenbach weiterhin gesund entwickelt.»

Die Gemeinde solle keine «Beton-City» werden, sondern auch künftig noch grüne Oasen haben.

Soziale Themen sind ihr wichtig

Wo sieht die potenzielle Gemeinderätin noch Verbesserungspotenzial? Sie wünsche sich mehr Begegnungsorte für junge Leute, sagt Bezinarevic. «Alle gehen in die Stadt, das ist schade.» Schön fände sie auch Treffpunkte, wo sich Menschen verschiedenen Alters, aus verschiedenen Schichten und mit verschiedenen kulturellen Hintergründen austauschen können.

«Ich bin Feuer und Flamme für soziale Themen», betont sie. Ihr sei das Allgemeinwohl wichtig. «Ich will, dass es allen gut geht und auch Menschen eine Stimme bekommen, die sonst keine haben.» Sorgen macht ihr, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr öffnet. Sich selber beschreibt sie als «sehr sozial und hilfsbereit».

Die Arbeit mit dem Nachwuchs macht ihr Spass

Der Beruf habe sie diesbezüglich sicher auch geprägt. Bezinarevic hat am Kantonsspital St.Gallen eine Ausbildung zur Fachperson Pflege absolviert. Später studierte sie Pflegewissenschaften an der Ostschweizer Fachhochschule. Heute arbeitet sie in der Orthopädie des Kantonsspitals, 40 Prozent der Zeit legt sie immer noch selber Hand an in der Pflege, 60 Prozent ist sie als Ausbildnerin tätig.

«Mir macht es Spass, mit den jungen Leuten zu arbeiten. Ihren Entwicklungsprozess zu sehen, wie sie aufblühen im Job.»

In ihrer Freizeit malt sie gerne oder liest. Klassische Literatur, Dostojewski und Schiller. «Bücher, die man Jugendliche normalerweise in der Schule zwingen muss, damit sie sie lesen», sagt Bezinarevic. Doch sie hätten diese Bücher gepackt – und bis heute nicht mehr losgelassen. «Die Literatur hilft mir, abzuschalten und für eine gewisse Zeit in eine andere Welt einzutauchen.»

Wie tief sie künftig in die Welt der Kommunalpolitik eintauchen wird, zeigt sich nach den Wahlen im kommenden Jahr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen