Gemeinderatswahlen Steinach: Es kommt zu einem zweiten Wahlgang

Wahlen Kein Kandidat erreicht das absolute Mehr: In Steinach kommt es zum zweiten Wahlgang um den frei werdenden Sitz im Gemeinderat Dominik Aliesch, Diego Müggler oder Andreas Graf? Wer in den Steinacher Gemeinderat einzieht, ist nach dem ersten Wahlgang noch nicht klar. Keiner der drei Kandidaten hat das absolute Mehr erreicht. Damit kommt es im Februar zu einem zweiten Wahlgang, bei dem alle nochmals antreten wollen. Michel Burtscher 28.11.2021, 14.37 Uhr

Dominik Aliesch liegt nach dem ersten Wahlgang knapp vorne. Bild: Michel Burtscher

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Bei der Ersatzwahl für den frei werdenden Sitz im Steinacher Gemeinderat hat der 38-jährige SVP-Kandidat Dominik Aliesch am Sonntag 527 Stimmen geholt. Dicht hinter ihm folgt Diego Müggler mit 515 Stimmen. Ein Achtungserfolg für den 18-Jährigen, der als Parteiloser angetreten war. Abgeschlagen auf dem dritten Platz liegt Andreas Graf (parteilos) mit 220 Stimmen. 58 Stimmen entfielen auf Vereinzelte.

Das absolute Mehr von 661 Stimmen hat Aliesch jedoch verpasst. Damit kommt es am 13. Februar 2022 zu einem zweiten Wahlgang. Auf Anfrage sagt Aliesch, er sei zufrieden mit dem Resultat. «Natürlich wäre es schön gewesen, wenn es schon im ersten Wahlgang geklappt hätte.» Aber enttäuscht sei er deswegen nicht. Und er kündigt an, im zweiten Wahlgang nochmals zu kandidieren.

Auch die anderen beiden Kandidaten treten nochmals an

Dort wird er wieder auf Diego Müggler treffen, der auch nochmals antreten will. «Ich bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis», sagt er. Wobei er erstaunt sei, wie knapp es am Ende gewesen sei zwischen ihm und Dominik Aliesch. «Das Resultat zeigt, dass Steinach bereit ist für mehr Junge in der Lokalpolitik», betont Müggler.

Auch Andreas Graf sagt auf Anfrage, er werde «selbstverständlich» wieder kandidieren im Februar. «Damit die aufrichtigen Bürgerinnen und Bürger von Steinach, die mir ihre Stimme gegeben haben, nicht einen anderen Kandidaten wählen müssen.»

Wahlvorschläge für den zweiten Wahlgang müssen bis am 20. Dezember 2021 um 17 Uhr eingereicht werden. Nötig ist die Ersatzwahl für den Rest der laufenden Amtsdauer 2021 bis 2024, weil Gemeinderat Roland Etter (parteilos) seinen Rücktritt per Ende Jahr eingereicht hat.