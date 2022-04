Präsidentschaftswahlen Frankreich: Auch in St.Gallen wird gewählt

Wahlen in Frankreich Wegen einer Zufallsbekanntschaft: Hunderte Auslandsfranzosen wählten am Sonntag in einer St.Galler Privatschule ihre Präsidentin oder ihren Präsidenten Le Pen, Macron oder ein anderer der zwölf Kandidierenden? Diese Frage beschäftigte am Sonntag auch in St.Gallen. Rund 600 Auslandsfranzösinnen und -franzosen aus der Ostschweiz und Liechtenstein wurden in Rotmonten erwartet, um dort ihre Stimme abzugeben. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 10.04.2022, 16.45 Uhr

Am Tag der französischen Präsidentschaftswahl muss alles stimmen: Michelangelo de Lisi, der Präsident des Wahllokals, mit zwei Helferinnen im Schulhaus der Neuen Stadtschulen St.Gallen. Bild: Michel Canonica (10. April 2022)

Sie haben es getan. In Kongresszentren, Schulen und in einer Turnhalle. Frankreich hat gewählt, nicht nur in Frankreich, sondern auf der ganzen Welt. Am meisten Auslandfranzösinnen und -franzosen leben in der Schweiz. 174'820 waren 2021 hier registriert. Jene, die wählen wollten, mussten das persönlich tun oder im Vorfeld eine Vertretung bestimmen. Briefwahl ist bei französischen Wahlen nicht möglich.

Darum ist die Briefwahl nicht möglich Französinnen und Franzosen können seit 1975 nicht mehr brieflich wählen. Damals wurde auf Korsika eine Wahlmanipulation aufgedeckt. Infolgedessen wurde und danach die Briefwahl abgeschafft. Sie wurde als zu unsicher eingestuft, da etwa Wahlbeobachtungen schwieriger sind als bei der Urnenwahl. Wer nicht persönlich wählen gehen kann, hat die Möglichkeit, eine Person seines Vertrauens zu bestimmen. Dazu muss ein entsprechendes Formular ausgefüllt und behördlich bestätigt werden. (mha)

Daher standen am Sonntag in der Romandie 16 Wahlzentren mit insgesamt über 100 Wahllokalen zur Verfügung. In der Deutschschweiz waren es sechs Wahllokale. Eines davon in St.Gallen, genauer in den Neuen Stadtschulen. Auslandfranzösinnen und -franzosen aus Liechtenstein, dem Appenzellerland sowie den Kantonen Thurgau und St.Gallen reisten gestern zur Privatschule in Rotmonten, um ihre Präsidentin oder ihren Präsidenten zu bestimmen. Insgesamt konnten rund 1000 Personen wählen, 600 Wählerinnen und Wähler wurden zwischen 8 und 19 Uhr erwartet. Bis Redaktionsschluss stand noch nicht fest, wie viele Personen tatsächlich kamen.

«Ein Anruf aus dem Nichts»

Michael Hasler, Leiter der Neuen Stadtschulen. Bild: Benjamin Manser

Für Michael Hasler kam «der Anruf wie aus dem Nichts». Plötzlich hatte der Schulleiter der Neuen Stadtschulen den französischen Botschafter am Telefon. Und verstand erst mal nur Bahnhof – nicht wegen der Sprache, sondern wegen all der technischen Details, die eine Präsidentschaftswahl mit sich bringt.

Doch warum wurde die Privatschule als Wahllokal auserkoren? Für die Ostschweiz und Liechtenstein organisiert dieses Jahr zum ersten Mal der 25-jährige Michelangelo de Lisi die Wahl. Das französische Generalkonsulat in Zürich hatte ihn angefragt, ob er diese Aufgabe übernehmen könne. Die bisherigen Organisatoren waren verhindert.

Michelangelo de Lisi, Präsident des Wahllokals in St.Gallen. Bild: Michel Canonica

De Lisi sagte zu und darf sich nun «président de bureau de vote» nennen (Präsident des Wahllokals). Vergangenen Sommer begann die Arbeit. Bisher war das Wahllokal jeweils im Hotel Walhalla untergebracht. Das Generalkonsulat bat Michelangelo de Lisi, ein neues zu suchen. Seine Schwester hatte einst die Neuen Stadtschulen besucht. De Lisi erinnerte sich an den «schönen Saal» der Schule. Ein Saal, der einer französischen Wahl würdig sei.

«Ich fühlte mich sehr geehrt», sagt der gebürtige Franzose. Die Präsidentschaftswahlen sind die allerwichtigsten Wahlen in Frankreich, eine grosse Verantwortung. Doch de Lisi ist voller Selbstvertrauen:

«Sie hätten in St.Gallen niemand besseres auswählen können.»

Das Schulhaus der Neuen Stadtschulen St.Gallen verwandelt sich am Sonntag in ein Wahlbüro für die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Bild: Michel Canonica (10. April 2022)

Für die Verpflegung gab es ein Schülercafé

Er lebte zwei Jahre in Walzenhausen und wohnt nun in St.Gallen – wobei er derzeit in Strassburg arbeitet. Sein Ziel: Diplomat werden. De Lisi hat in Genf Politik studiert und in Brügge Internationale Beziehungen. Er erzählt das und schiebt nach, im Prinzip könnte jede und jeder die Wahl organisieren. Der Prozess sei sehr gut organisiert, alles strikt geregelt und vorgegeben. So schwierig sei die Organisation also nicht. Und doch muss am Wahltag alles stimmen.

Fragen der Sicherheit und der Abläufe mussten im Vorfeld geklärt werden. Stauraum für die Wahlunterlagen war nötig, ein Kopierer und eine sichere Internetleitung. Und Verpflegung für die Helferinnen und Helfer sowie die Wählerinnen und Wähler. Für diese waren am Sonntag Schülerinnen und Schüler der Neuen Stadtschulen zuständig. Eine gute Gelegenheit für einen Testlauf, wie Schulleiter Hasler sagt. Im Mai möchten die Schülerinnen und Schüler mit einem öffentlichen Café starten, das ab dann einmal im Monat öffnet.

Die Kinder seien fasziniert, sagt Schulleiter Hasler. «Wenn auf einmal ein Auto mit Diplomatenkennzeichen und Chauffeur vor der Schule hält.» Vergangenen Dienstag wurden die Unterlagen geliefert und «hoch offiziell» im Sekretariatsbüro eingeschlossen. Zehn Kisten Material, darunter Couverts und Wahlzettel.

In Rotmonten wird noch einige Male gewählt

Am Samstagmorgen begann der Aufbau. Mit genügend Puffer, falls die Technik streiken sollte. Für die Neuen Stadtschulen, die den Raum gratis zur Verfügung stellen, hält sich der Aufwand aber in Grenzen. Die Hausabwartin war am Samstag vor Ort und hat nun nach dem Wahlsonntag einen etwas grösseren Putzaufwand. Klar, nachdem mehrere hundert Personen durchs Haus sind. Hasler: «Für uns ist es eine coole Sache, Gastgeber zu sein.» Die Schule sei grundsätzlich offen für Anlässe.

Vor der Wahl klingelte in den Neuen Stadtschulen öfters das Telefon. Personen, die sich nach dem Anfahrtsweg oder dem richtigen Bus erkundigten. Dieses Jahr stehen drei weitere Wahltermine an. Am 24. April kommt es zur Stichwahl ums Präsidentenamt. Im Juni werden die 577 Abgeordneten der Nationalversammlung bestimmt, dem Unterhaus des französischen Parlaments. Dann wird einigen Auslandfranzösinnen und -franzosen der Weg nach Rotmonten bereits bekannt sein.

