Wahlen «Ich würde dem Stadtrat guttun»: Darum kandidiert CVP-Politikerin Giusi Guerreri für den freien Sitz in der Rorschacher Exekutive Sie will den Schritt machen von der Schulrätin zur Stadträtin: Die 46-jährige Giusi Guerreri (CVP) bewirbt sich um den freien Sitz im Rorschacher Stadtrat. Ihre Herkunft als Seconda lasse sie vieles verstehen. Und sie findet, die Stadt müsse die Bevölkerung noch besser informieren. Michel Burtscher 11.05.2021, 05.00 Uhr

Stadtratskandidatin Giusi Guerreri an ihrem Lieblingsplatz in Rorschach, zwischen Würth Haus und See. Bild: Michel Canonica (9. Mai 2021)

Giusi Guerreri steht hinter dem Würth-Haus in Rorschach und zeigt zum Gebäude, dann zum See und zum Grillplatz. Hier komme sie oft hin, hier gefalle es ihr, sagt sie. Sie hat diesen Ort für das Treffen ausgewählt, weil er ihr Lieblingsort ist in der Hafenstadt. Hier kämen verschiedene Stärken der Stadt zusammen, findet Guerreri: Rorschach als Verkehrsknotenpunkt mit dem Bahnhof und der See als «grösstes Kapital für Freizeit, Erholung und Tourismus». Der Ort sei ein Schauplatz verschiedener kultureller Aktivitäten wie den Strandfestwochen oder dem Sommercafé Mare Mio.

Rund 900 Meter westlich befindet sich das Rorschacher Rathaus. Dort will Guerreri künftig mitdiskutieren, wenn über die Zukunft der Stadt entschieden wird. Die CVP-Politikerin kandidiert am 13. Juni für den Sitz im Stadtrat, der durch den Rücktritt des langjährigen Mitglieds Ronnie Ambauen (FDP) frei wurde. Ein Spaziergang wird der Weg dorthin aber nicht, immerhin hat sie zwei Konkurrenten (siehe Kasten).

Einstieg in die Politik war eher zufällig

Politisch ist Guerreri in Rorschach keine Unbekannte. Seit 2017 sitzt sie im Schulrat, vergangenes Jahr wurde sie mit dem besten Resultat aller Kandidierenden wiedergewählt.

«Das hat mich ein bisschen überrascht, aber vor allem gefreut und ermutigt.»

Es ist ihr erstes politisches Amt. Zur Politik fand die heute 46-Jährige eher spät im Leben und eher zufällig, wie sie erzählt. Sie habe zehn Jahre lang bei der Pro Senectute Italienisch unterrichtet. Ein Kursteilnehmer, der aktiv ist in der CVP, habe sie 2016 gefragt, ob sie sich eine Schulratskandidatur vorstellen könne. Nach Gesprächen mit der Partei hat sie zugesagt.

Nun möchte Guerreri den Schritt machen von der Schulrätin zur Stadträtin. Ist ihr schon langweilig geworden im Schulrat? «Keineswegs», sagt sie. Die Arbeit sei sehr spannend. Ihr mache es Spass, über Themen zu diskutieren und die Dinge zu hinterfragen. Man habe die Behörde in den letzten Jahren auf den Kopf gestellt beispielsweise die Aufgabenteilung zwischen Schulrat und Schulleiter neu geregelt. Gerade diese Arbeit war es, die sie neugierig gemacht und die Lust geweckt habe nach mehr. Sich nicht nur für die Schule zu engagieren, sondern für die ganze Stadt.

Alle sollen die gleichen Möglichkeiten haben

In ihrer Freizeit macht Guerreri gerne Yoga und liest viel: Krimis, Romane oder Biografien, etwa jene von Michelle Obama. Guerreris eigene Biografie beginnt in Thal, wo sie 1974 geboren wird. Ihre Eltern waren Anfang der 1960er-Jahre aus Italien ins Rheintal ausgewandert. Der Vater stammt aus Sizilien, die Mutter aus Apulien. Auf Guerreris Website steht:

«Meine Herkunft als Seconda lässt mich vieles verstehen.»

Was sie damit meint: Sie könne nachvollziehen, sagt sie, wie es Menschen gehe, die hier ankämen aus einem anderen Land. Integration sei wichtig. Wichtig sei aber auch, dass alle die gleichen Möglichkeiten hätten.

Giusi Guerreri will den Sprung schaffen von der Schulrätin zur Stadträtin. Bild: Michel Canonica (9. Mai 2021)

Guerreri wächst in Rheineck auf. Sie absolviert eine KV-Lehre und später eine Ausbildung als Sprachkursleiterin. Heute arbeitet die Erwachsenenbildnerin als Standortleiterin einer Sprachschule in Heerbrugg. In Rorschach wohnt sie seit mittlerweile über 20 Jahren mit ihrem Mann Salva, selbstständiger Unternehmer mit einer Firma für Baustoffprüfungen, sowie einem 21-jährigen Sohn und einer 16-jährigen Tochter. «Mir gefällt es in Rorschach, die Stadt liegt mir am Herzen», sagt Guerreri. Sie habe viel zu bieten, etwa kulturell oder bei der Verkehrsinfrastruktur. «Wie viele Städte in dieser Grösse haben schon drei Bahnhöfe?»

Die Bevölkerung müsse besser informiert werden, findet Guerreri

Ronnie Ambauen war im Stadtrat für das Ressort Kultur, Sport und Tourismus zuständig. Ob seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger das gleiche Ressort übernimmt, ist noch nicht klar. Die Ressorts könnten auch neu verteilt werden. Trotzdem sagt Guerreri:

«Das Ressort Kultur, Sport und Tourismus ist attraktiv.»

Es spreche viele Menschen an. Sie würde sich freuen, wenn sie künftig in diesen Bereichen wirken könnte, betont die Politikerin. Sie sei aber auch offen für ein anderes Ressort.

Wofür würde sie sich einsetzen, sollte sie tatsächlich gewählt werden? «Ich wünsche mir ein attraktives Rorschach mit einer guten Lebensqualität, mit guten Möglichkeiten zur Begegnung und guten Rahmenbedingungen für Unternehmen.» Wichtig ist ihr auch die Kommunikation, diesen Punkt erwähnt sie mehrmals. Die Stadt müsse die Bevölkerung noch besser informieren und mehr mit ihr kommunizieren. Umliegende Gemeinden hätten dafür ein Mitteilungsblatt. Längerfristig müsse sich Rorschach überlegen, sagt Guerreri, auch ein solches Organ zu schaffen.

Bevor sie ihre Ideen im Stadtrat einbringen kann, muss sie aber noch gewählt werden. Sie rechne sich durchaus gute Chancen aus, sagt Guerreri. Als verheiratete Familienfrau und Erwachsenenbildnerin bringe sie eine «reichhaltige Erfahrung» mit für das Amt als Stadträtin. Eines ist für sie jedenfalls klar:

«Ich würde dem Stadtrat guttun. Mit einer zweiten Frau würde auch die Bevölkerung besser repräsentiert.»