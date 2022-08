Wahlen Einzelkandidatur, Duell, Dreikampf: Diese Wahlen stehen am 25. September in den Regionen St.Gallen und Rorschach an Ende September wird in zahlreichen Gemeinden in den Regionen St.Gallen und Rorschach gewählt – vom Gemeindepräsidium bis zur Geschäftsprüfungskommission. Während es in manchen Gemeinden nur Einerkandidaturen gibt, buhlen in anderen gleich mehrere Frauen und Männer um ein Amt. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Am 25. September wird in der ganzen Schweiz wieder gewählt. In den Regionen St.Gallen und Rorschach stehen auch einige kommunale Wahlen an. Bild: Christian Beutler/KEY

Der letzte Sonntag in diesem September steht ganz im Zeichen von Wahlen und Abstimmungen. Gleich über vier eidgenössische Vorlagen entscheiden die Schweizerinnen und Schweizer. Am 25. September werden in den Regionen St.Gallen und Rorschach aber nicht nur Entscheide auf nationaler, sondern auch auf kommunaler Ebene gefällt.

In mehreren Gemeinden zwischen Gossau und Rorschach werden neue Köpfe für den Rest der Amtsdauer 2021–2024 gewählt – von der Geschäftsprüfungskommission (GPK) über den Schulrat bis zum Gemeindepräsidium. Eine Übersicht zeigt, wer wo für welches Amt kandidiert.

In Rorschacherberg entscheidet sich am 25. September, wer ab 2023 die Geschicke der 7500-Einwohner-Gemeinde lenken wird. Gemeindepräsident Beat Hirs (FDP) tritt nach 14 Jahren zurück. Für seine Nachfolge kandidieren Raphael Frei (FDP) und Patrick Trochsler (Mitte).

Frei – ein gebürtiger Goldacher – arbeitet als Schulleiter in Waldkirch und wohnt seit 2011 in Rorschacherberg. Er sitzt seit 2018 im St.Galler Kantonsrat, seit 2016 präsidiert er zudem die FDP des Kantons St.Gallen. Trochsler ist in Rorschacherberg aufgewachsen und ein politischer Quereinsteiger. Er arbeitet als Geschäftsstellenleiter der UBS Rorschach und engagierte sich unter anderem als Revisor des Gewerbevereins Rorschach und als Kassier der Genossenschaft Alterssiedlung Rorschacherberg.

Beide wollen der nächste Rorschacherberger Gemeindepräsident werden: Raphael Frei (FDP) und Patrick Trochsler (Mitte). Benjamin Manser/PD

Die Rorschacherbergerinnen und Rorschacherberger entscheiden an diesem Sonntag aber nicht nur über das künftige Gemeindeoberhaupt, sondern auch über ein neues Mitglied der GPK. Christian Kern (FDP) tritt nach zehn Jahren aus dem Gremium zurück. Zuvor war er vier Jahre lang in der GPK der damaligen Schulgemeinde Rorschacherberg tätig. Für den frei werdenden Sitz bewirbt sich Stefan Beerli (SVP).

Auch in Berg wird am 25. September entschieden, wer ab 2023 der neue Gemeindepräsident ist – auch wenn es eigentlich schon klar ist. Für die Nachfolge von Sandro Parissenti (Mitte), der nach sechs Jahren zurücktritt, hat sich nämlich nur ein Kandidat beworben: Peter Imthurn. Der Parteilose sass bereits zwischen 2002 und 2015 im Gemeinderat. Der 60-Jährige arbeitet als selbstständiger IT-Unternehmer.

Peter Imthurn kandidiert am 25. September ohne Konkurrenz. Belinda Schmid

Die Berger Stimmbevölkerung wählt am 25. September zudem ein neues GPK-Mitglied. Weil René Etienne (parteilos) Ende September nach knapp zwei Jahren aufhört, wird auch dort ein Sitz frei. Für diesen kandidieren der Berufsschullehrer Arno Bopp sowie der Treuhänder und Landwirt Patrik Würth. Beide sind parteilos.

Auch in Häggenschwil wird ein neues GPK-Mitglied gesucht. Yvonne Züger (parteilos) tritt nach sechs Jahren aus dem Gremium zurück. Für ihre Nachfolge kandidieren gleich zwei Männer und eine Frau. Für die SVP will die kaufmännische Angestellte Karin Lenherr aus Lömmenschwil den Sitz erobern. Auch Werner Peterer aus Häggenschwil möchte in der GPK mitwirken. Er ist als Feinwerkoptiker und Betriebstechniker tätig und Mitglied der Mitte-Partei. Konkurrenz erhalten die beiden von Marco Scarpella-Manetsch (parteilos): Der Treuhänder aus Häggenschwil kandidiert ebenfalls.

In Muolen wird das Schulratspräsidium und damit ein Sitz im Gemeinderat frei. Jasmin Oosthuysen (SVP) tritt Ende September nach knapp zwei Jahren zurück. Die Gemeinde teilte Anfang Mai mit, dass Oosthuysen ihr zweites Kind erwartet. Sie habe sich deshalb aus familiären Gründen dazu entschlossen, ihre Tätigkeit als Schulratspräsidentin und Gemeinderätin aufzugeben, hiess es in der Mitteilung.

Wurde Ende 2020 gewählt, tritt nun Ende September wieder zurück: Muolens Schulratspräsidentin Jasmin Oosthuysen. Ralph Ribi

Für den freien Sitz kandidieren Innendienstleiter und Schulratsvizepräsident Franco Candio (parteilos) sowie die Lehrerin und Schulleiterin Martina Würth (SVP).

In Muolen wird zudem ein weiterer Gemeinderatssitz frei. Bruno Kriech (Mitte) tritt nach 14 Jahren zurück. Für seinen Sitz kandidiert Marcel Meier (Mitte). Er arbeitet als Bereichsleiter Beschaffung und in der Unternehmensentwicklung.

Annamaria Farkas Holdinger kandidiert für den Wittenbacher Gemeinderat. PD

In Wittenbach wird ein Gemeinderatssitz frei, weil Benjamin Gautschi (Mitte) nach sechs Jahren Ende Oktober zurücktritt. Für seine Nachfolge stellt sich einzig Annamaria Farkas Holdinger zur Wahl. Die 45-jährige Katechetin ist Mitglied der Mitte.

In Mörschwil findet am 25. September die Ersatzwahl für je ein Mitglied des Gemeinderates und der Geschäftsprüfungskommission für den Rest der Amtsdauer 2021–2024 statt. Der Sitz im Gemeinderat wird frei, weil Doris Schultz (Mitte) nach 14 Jahren zurücktritt. Aus der GPK tritt nach zwei Jahren Rolf Brunner (parteilos) zurück.

Für den Gemeinderat kandidiert Isabelle Iten-Zahner. Sie ist Lehrerin und Mitglied der Mitte. Für den frei werdenden Sitz in der GPK kandidiert Andreas Bühler. Auch er gehört der Mitte an und ist als Revisor tätig.

Anfang Jahr wurde bekannte, dass Stefan Meier als Rorschacher Stadtrat Ende September zurücktritt. Der Mitte-Politker ist seit knapp zehn Jahren im Stadtrat tätig. Er war zudem in der GPK sowie als Verwaltungsratspräsident der Kirchgemeinde Region Rorschach und als Präsident des Gewerbevereins Rorschach tätig.

Stefan Meier ist noch bis Ende September Rorschacher Stadtrat. PD

«Nach 24 Jahren in öffentlichen Ämtern ist für mich einfach der richtige Zeitpunkt für den Rücktritt gekommen», antwortete Stefan Meier im Februar auf die Frage, weshalb er nun zurücktritt.

Für den frei werdenden Sitz im Rorschacher Stadtrat kandidiert als einziger Christoph Huser. Er ist Verkaufsleiter und wie Stefan Meier Mitglied bei der Mitte-Partei.

In der Hafenstadt steht am 25. September aber auch noch eine Sachabstimmung an. Die Rorschacher Stimmberechtigten entscheiden über einen Kredit für den Umbau eines leer stehenden Wohnhauses an der Promenadenstrasse. Im Gebäude hinter dem Spielplatz Robinson sollen ein zusätzlicher Kindergarten und ein weiterer Standort für die Tagesbetreuung entstehen, weil der Platz an den bisherigen Standorten in der Stadt knapp ist. Zudem wird die Spielgruppe von der baufälligen Villa Seestern neben dem Altersheim ins neue Haus Halden zügeln.

Bei der Abstimmung geht es um einen Kredit von 2,35 Millionen Franken. Darin sind nicht nur die Kosten für den 1,3 Millionen Franken teuren Umbau enthalten, sondern auch 1,05 Millionen Franken für die Überführung der Liegenschaft vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen.

Dieses Gebäude will der Rorschacher Stadtrat umbauen. Im Vordergrund der Spielplatz Robinson. Bild: Michel Burtscher

Anders als in Rorschach kommt es in Thal zu einem Zwei- und Dreikampf. Bedingt durch den Rücktritt von Werner Reifler (Mitte) als Gemeinderat und Boris Bischof (parteilos) als Schulrat, finden dort am 25. September zwei Ersatzwahlen statt.

Für den Gemeinderatssitz kandidieren Philipp Klingler (Mitte) aus Thal und Cornel Rüst (parteilos) aus Staad. Klingler ist Elektroinstallateur, Rüst Cornel arbeitet als Leiter Gebäudeenergielösungen.

Für den freien Schulratssitz interessiert sich Denise Bischof (FDP). Konkurrenz erhält die Kauffrau von Schulsozialarbeiterin Marlen Büttel-Fuchs (Mitte). Und auch Julia Steck kandidiert – sie ist Schulleiterin und Mitglied der Sozialdemokraten. Alle drei Frauen wohnen in Altenrhein.

Während die Gemeinden rundherum über neue Volksvertreterinnen und -vertreter abstimmen, entscheidet die Stadt St.Gallen über die Erneuerung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies. Es geht um einen Kredit in der Höhe von 45,3 Millionen Franken. Bei einem Ja wird das Hallenbad ab Herbst 2025 saniert. Im Herbst 2027 wird es wieder in Betrieb genommen.

Das rund 50 Jahre alte Hallenbad Blumenwies im Osten der Stadt St.Gallen soll saniert werden. Tobias Garcia

