Wahlen Der Vormarsch der Parteilosen: Darum verzichten immer mehr Politikerinnen und Politiker in den Regionen Rorschach und St.Gallen auf eine Partei im Rücken Die Zahl der Parteilosen in den Exekutiven steigt. In der ganzen Deutschschweiz hat sie sich in den letzten 30 Jahren ungefähr verdoppelt. Wie sieht es in den Regionen Rorschach und St.Gallen aus? Was sind die Gründe für den Vormarsch der Parteilosen? Und welche Folgen hat diese Entwicklung? Michel Burtscher 20.05.2021, 05.00 Uhr

Wer macht das Rennen? Wahlplakate der drei Kandidierenden für den Rorschacher Stadtrat beim Marktplatz. Andreas Kern auf dem Plakat in der Mitte ist parteilos. Bild: Michel Burtscher (19. Mai 2021)

Bei den Wahlen für den freien Sitz im Rorschacher Stadtrat und die Nachfolge von Ronnie Ambauen (FDP) kommt es am 13. Juni zum Dreikampf zwischen Giusi Guerreri von der CVP, Reto Kaelli von der FDP und dem parteilosen Andreas Kern. Zur Verfügung stellen sich also zwei Kandidierende von etablierten Traditionsparteien und ein Kandidat ohne Partei im Rücken. Hat Kern bei dieser Ausgangslage überhaupt eine Chance? «Klar», sagt er. «Sonst wäre ich nicht angetreten.»

Andreas Kern, Stadtratskandidat. Bild: Rudolf Hirtl





Natürlich habe es Vorteile, wenn man Mitglied einer Partei sei. «Es ist sicher einfacher, einen Wahlkampf zu führen, gerade auch aus finanzieller Sicht.» Trotzdem sei er bewusst als Parteiloser – oder Parteifreier, wie er sich selber nennt – angetreten. Denn es gebe keine Partei, mit der er sich vollständig identifizieren könne, sagt Kern. Und so gehe es vielen Wählerinnen und Wählern auch. Darum ist er zuversichtlich:

«Die Parteilosen bilden die grösste Partei.»

Seit 1951 erst zwei parteilose Gemeinderäte

Würde Kern gewinnen, wäre er gemäss Statistik erst der dritte Rorschacher Stadtrat seit 1951, der keiner Partei angehört. Die letzten und einzigen parteilosen Stadträte waren demnach Paul Müller (2005–2008) und Peter Fuchs (2005–2012). Wirft man indes einen Blick auf die aktuelle Zusammensetzung aller Stadt- und Gemeinderäte in den Regionen Rorschach und St.Gallen, dann zeigt sich: Ein Einzelfall wäre Kern als parteiloses Exekutivmitglied nicht – ganz im Gegenteil.

Derzeit gibt es in den 19 Gemeinden 35 parteilose Frauen und Männer in der Exekutive. Damit halten sie knapp einen Drittel aller Sitze. Danach kommen die CVP mit 30 und die FDP mit 24 Vertretern, abgeschlagen die SVP und SP mit 10 beziehungsweise 9. Die Zahl der Parteilosen in den kommunalen Exekutiven habe sich in den letzten 20 bis 30 Jahren in der Deutschschweiz ungefähr verdoppelt, sagt Lineo Devecchi, Co-Leiter des Zentrums für Gemeinden an der Fachhochschule Ost (siehe unten). Wobei es je nach Gemeinde Unterschiede gebe.

Der Trend in der Deutschschweiz ist klar

Das zeigen auch die Zahlen aus den Regionen St.Gallen und Rorschach. So sind beispielsweise die Gemeinderäte in Gaiserwald oder Andwil noch immer fest in der Hand von Parteien, während in der Tübacher oder Häggenschwiler Exekutive fast nur Parteilose sitzen. Und in Gossau oder Wittenbach sind Stadt- beziehungsweise Gemeindepräsident parteilos, obwohl die Parteien sonst im Gemeinderat den Ton angeben. Gesamthaft gesehen ist der Trend jedoch klar: Die Parteilosen sind auf dem Vormarsch.

Raffael Gemperle, Gemeindepräsident von Häggenschwil. Bild: Tobias Garcia

Zu ihnen gehört auch Raffael Gemperle. Er sitzt seit 2010 im Häggenschwiler Gemeinderat und wurde im vergangenen Jahr zum Gemeindepräsidenten gewählt. Anders als sein Vorgänger Hans-Peter Eisenring, der der CVP angehörte, ist Gemperle parteilos. Damit ist er in der Häggenschwiler Exekutive in guter Gesellschaft: Vier der fünf Mitglieder gehören derzeit keiner Partei an. Einzige Ausnahme ist Pieder Flepp (CVP).

Die Parteien haben sich zurückgezogen

Seine Parteilosigkeit sei kein Nachteil, betont Gemperle. Er sei freier und unabhängiger, wenn er nicht eine Parteilinie vertreten müsse.

«Wir machen Sachpolitik, die Partei steht nicht im Vordergrund.»

Zwar sympathisiere er politisch mit der FDP, doch die existiere auf kommunaler Ebene in Häggenschwil gar nicht. In Häggenschwil hätten die Parteien heute kein grosses Gewicht mehr, sagt Gemperle. Gleichzeitig betont er, dass diese durchaus einen wichtigen Beitrag zur Meinungsbildung leisten könnten und auch bei der Suche nach Ratsmitgliedern eine wichtige Funktion einnähmen.

Michael Götte, Gemeindepräsident von Tübach. Bild: Ralph Ribi

Michael Götte ist seit 2006 Gemeindepräsident von Tübach und bekanntermassen nicht parteilos, sondern SVP-Mitglied. Sonst gehörten aber seit seinem Amtsantritt alle seine Kolleginnen und Kollegen in der Exekutive keiner Partei an. Er habe bis heute trotzdem alle einer politischen Gesinnung zuordnen können, so habe sich auch die Zusammenarbeit vereinfacht. Zudem würden nebst den persönlichen Meinungen auch Überlegungen von einzelnen Interessengruppen wie Kirchen, Quartieren und Vereinen in den Gemeinderat eingebracht.

Dass Parteilose unabhängiger seien, verneint Götte. Er habe in seiner politischen Karriere noch nie eine kommunale Politikerin oder einen kommunalen Politiker kennen gelernt, die oder der mit dem Parteibuch politisiert habe.

Der Gemeinderat tappt im Dunkeln

In Tübach gebe es seit über 20 Jahren keine Ortsparteien mehr, sagt Götte. «Diese Entwicklung finde ich tragisch.» Die Parteien würden eine wichtige Rolle spielen im Schweizer Staatssystem. Und wenn die fehlten, gehe etwas verloren. Das merkt Götte auch im Alltag. Er betont:

«Bei gewissen Themen ist es für den Gemeinderat manchmal schwierig zu erkennen, wie die Bevölkerung dazu steht, weil sich niemand äussert.»

Da könnten Parteien Abhilfe schaffen. Vielfach seien es sie, die sich grundsätzlich Gedanken zu den Geschäften machten und so zur Meinungsbildung beitragen könnten. «Wenn das allgemeine politische Interesse fehlt, melden sich meistens nur Leute, die bei einem bestimmten Thema Partikularinteressen vertreten.»