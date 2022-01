Wahlen «Das ist einmalig»: In Gaiserwald buhlen sieben Frauen und Männer um einen freien Sitz im Schulrat Die Gaiserwalder Stimmberechtigten haben bei der Schulratswahl vom 13. Februar eine ungewöhnlich grosse Auswahl. Gleich sieben Kandidierende wollen in den Schulrat. Darüber ist nicht nur Gemeindepräsident Boris Tschirky erstaunt, sondern auch der St.Galler Politologe Silvano Moeckli. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Sieben Frauen und Männer wollen mitreden, wenn es um die Schule Gaiserwald geht. Im Bild ist die Schule Ebnet in Abtwil zu sehen. Ralph Ribi (22. Dezember 2020)

Eigentlich wäre die Ersatzwahl vom 13. Februar nichts Spektakuläres. Weil Renato Forlin (parteilos) Ende 2021 nach 13 Jahren aus dem Gaiserwalder Schulrat zurückgetreten ist, ist derzeit ein Sitz im siebenköpfigen Gremium vakant. An sich nichts Besonderes. Erstaunlich ist aber die ungewöhnlich hohe Anzahl Kandidierender. Denn nicht weniger als sieben Kandidatinnen und Kandidaten wollen in den Schulrat: Fünf Frauen und zwei Männer kandidieren für den einen freien Sitz. Sechs Kandidierende werden also leer ausgehen.

Die hohe Anzahl Interessierter erstaunt deshalb, weil sich in anderen Gemeinden oft ein anderes Bild zeigt. Manche Gemeinden sind teilweise froh, überhaupt Kandidatinnen und Kandidaten für Ämter wie den Gemeinderat, den Schulrat oder die Geschäftsprüfungskommission zu finden.

In Gaiserwald mangelt es nicht an Kandidierenden

Boris Tschirky, Gemeindepräsident Gaiserwald. Tobias Garcia

In Gaiserwald sei es keine Seltenheit, dass sich mehr Kandidierende zur Wahl stellen, als Sitze in den verschiedenen Gremien zu vergeben seien, sagt Gemeindepräsident Boris Tschirky. «Dass sich aber gleich sieben Frauen und Männer um einen freien Schulratssitz bewerben, ist doch einmalig.» Einen speziellen Grund für die zahlreichen Kandidaturen kenne er nicht, sagt Boris Tschirky.

«Aber es ist natürlich erfreulich, wenn so viele Personen interessiert sind, sich für die Öffentlichkeit zu engagieren.»

Generell sei Gaiserwald in der glücklichen Lage, dass nach wie vor viele Leute eine Kandidatur einreichen und sich somit für ein öffentliches Amt zur Verfügung stellen.

Auffallend viele Frauen und Parteilose kandidieren

Dass für einen freien Schulratssitz gleich sieben Kandidaturen eingehen, findet auch der St.Galler Politologe Silvano Moeckli interessant und aussergewöhnlich. Es komme eher vor, dass die Ortsparteien Mühe haben, Kandidierende zu finden, sagt er. Oft fänden Lokalwahlen ohne eine Auswahl statt. Auslöser für eine so ungewöhnlich hohe Anzahl an Kandidatinnen und Kandidaten seien gewöhnlich Konflikte, so Silvano Moeckli. «Emotion führt zu Aktion, eben der Kandidatur.»

Silvano Moeckli, Politologe. PD

Es könne sein, dass bestehende Konflikte – in Gaiserwald konkret im Schulrat, in der Schule oder in einem Schulhaus– viele Personen zu einer Kandidatur motivieren. Das grosse Interesse könne aber auch schlicht Zufall sein, so der Politikwissenschafter. In Gaiserwald waren es offenbar individuelle Motive, die zu den zahlreichen Kandidaturen führten.

Auffallend ist auch, dass mehrheitlich Frauen und Parteilose kandidieren. Nur zwei Kandidatinnen sind Mitglied einer Partei. Die Zahl der Parteilosen wachse, sagt Silvano Moeckli. Und gerade bei Schulratswahlen sei es üblich, dass tendenziell mehr Frauen sich zur Wahl stellen. Insbesondere Frauen, die selbst schulpflichtige Kinder haben. Das passt auch auf die Kandidierenden in Gaiserwald. Alle von ihnen sind Eltern – viele von Kindern, die derzeit noch in die Schule gehen.

«Es ist schön, dass die Wählerinnen und Wähler eine Auswahl haben» – ein Satz, der im Vorfeld von Wahlen oft zu hören ist. Aber kann eine Auswahl mit sieben Kandidierenden auch zu gross sein? In einer so kleinen Gemeinde wie Gaiserwald sei die Lage überschaubar, sagt Silvano Moeckli. Bei so vielen Kandidatinnen und Kandidaten sei ein zweiter Wahlgang mit weniger Kandidierenden zudem wahrscheinlich.

«Damit hat wohl niemand gerechnet»

Erstaunt über die vielen Kandidierenden, die sich für die Ersatzwahl zur Verfügung stellen, war auch die FDP Gaiserwald, die mit Silvia Steiner selber eine Kandidatin ins Schulratsrennen schickt. «Damit hat wohl niemand gerechnet», sagt Parteipräsident Alex Uhler. Es sei schön zu sehen, dass das Interesse, sich aktiv in die Politik einzubringen, auf grosses Interesse stosse.

«Für die Wählerinnen und Wähler ist es natürlich attraktiv, wenn sie eine Auswahl haben.»

Die FDP schätze sich glücklich, mit einer motivierten und geeigneten Kandidatin antreten zu können. Der Partei sei es wichtig, in den Räten der politischen Gemeinde aktiv vertreten zu sein.

Auch SVP-Ortsparteipräsident Philipp Köppel begrüsst es, wenn sich so viele Kandidatinnen und Kandidaten für so ein Amt interessieren. Er sagt:

«Das zeigt, dass Bildung für viele ein zentrales und wichtiges Thema ist in unserer Gemeinde.»

SVP hofft auf Stimmen von Mitte und FDP

Philipp Köppel hofft, dass die Gaiserwalder Bevölkerung SVP-Kandidatin Diana Rothe ihre Stimme geben werden – und dass die Wählerinnen und Wähler der Mitte und der FDP einsehen, «dass alle im Schulrat vertreten sein sollten». Der Schulrat Gaiserwald besteht aktuell aus vier Männern und zwei Frauen. Drei Mitglieder gehören der Mitte-Partei an, ein Mitglied der FDP, zwei Mitglieder sind parteilos.

Philipp Köppel, Präsident SVP Gaiserwald. PD

«Die SVP hat in unserer Gemeinde leider immer einen etwas schweren Stand», sagt Philipp Köppel. Die Mitte und die FDP seien stark vertreten und verwurzelt in Gaiserwald. «In der Regel unterstützen sich diese zwei Parteien gegenseitig. Dabei ist eine gute Durchmischung in allen Gremien nur von Vorteil.» Insofern sehe er es als sehr wichtig an, dass die Bevölkerung Diana Rothe eine Chance gebe. Sie wäre die erste SVP-Schulrätin in Gaiserwald.

Wem die Wählerinnen und Wähler schliesslich ihre Stimme geben werden, zeigt sich am 13. Februar. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 15. Mai statt.

