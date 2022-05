Der älteste Gewerbeverein der Schweiz wählt Frau an die Spitze

Wahlen Corina Hirzel kandidiert: Erstmals eine Frau an der Spitze des ältesten Gewerbevereins der Schweiz Nächstes Jahr feiert das Gewerbe Region Rorschach sein 325-Jahr-Jubiläum. Präsidiert wird die Vereinigung dann von Corina Hirzel. Ihre Wahl am 27. Juni ist nämlich nur noch Formsache, denn sie ist nicht nur die ausgewählte, sondern auch die einzige Kandidatin, die sich an der Mitgliederversammlung zur Verfügung stellt. Rudolf Hirtl 18.05.2022, 14.20 Uhr

Corina Hirzel, Inhaberin des Blumengeschäfts «Vergiss mein nicht» im Rorschacherberg, freut sich auf die neue Aufgabe. Bild: Rudolf Hirtl

Nötig wird die Neuwahl laut Interimspräsident Stefan Meier, da der Vereinigungspräsident André Eberhard im Dezember gesundheitsbedingt sein Amt zur Verfügung stellte. Eine Crew des ehemaligen Gewerbevereins Rorschach mit Ruth Lanter, Debora Angehrn und Stefan Meier übernahm sodann interimistisch gemeinsam mit dem gewählten Vorstand die Geschäfte des Vereins.

Ziel war es, das Präsidentenamt bis zur Mitgliederversammlung vom 27. Juni dieses Jahres neu zu besetzen. «Die Suche nach einer neuen Führung war keine leichte Aufgabe», sagt Stefan Meier dazu. Gespräche mit möglichen Kandidierenden hätten ebenso nicht zum Erfolg geführt, wie mehrere Aufrufe im ganzen Verein. So habe der Vorstand im Mai ein letztes Mal eine breite Anfragekampagne gestartet und könne nach diversen Gesprächen nun Corina Hirzel als Kandidatin für das Amt präsentieren.

Zusammenhalt besonders in Krisenzeiten enorm wichtig

Corina Hirzel, Inhaberin des Blumengeschäfts «Vergiss mein nicht» im Rorschacherberg, freut sich auf die neue Aufgabe. Sie betont die Wichtigkeit des Gewerbes für die Region. «Ohne das Zutun des Gewerbes finden viele Veranstaltungen nicht mehr statt und es sorgt für Arbeits- und Lehrstellen», sagt die designierte Präsidentin und betont:

«Es ist wichtig, dass der Gewerbeverein weiter besteht und auch eine hörbare Stimme nach aussen hat.»

Gerade die Coronapandemie habe gezeigt, dass der Zusammenhalt innerhalb des Gewerbes sehr wichtig sei. «Ich werde nach meinem Amtsantritt nicht gleich alles auf den Kopf stellen. Ich werde aber sicher aktiv mit neuen Ideen frisches Leben in den Verein bringen.»

Mit Corina Hirzel wird erstmals eine Frau an der Spitze des Gewerbevereins stehen, der nächstes Jahr immerhin das 325-Jahr-Jubiläum feiert. Damit ist er der älteste Gewerbeverein der Schweiz.

Nicht nur der Vorstand, auch die Mitglieder sollen sich einbringen

Stefan Meier, Gewerbe Region Rorschach. Bild: PD

Stefan Meier ist zufrieden, dass eine geeignete Kandidatur für das Amt gefunden werden konnte. «In den vergangenen Monaten durfte ich einen enorm engagierten und motivierten Vorstand erleben, dass dieser nun durch eine fähige Präsidentin ergänzt wird, freut mich besonders.» Ruth Lanter, Debora Angehrn und er stünden der neuen Präsidentin selbstverständlich weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. Stefan Meier mahnt aber:

«Ein Verein lebt dadurch, dass alle ihre Fähigkeiten einbringen. Das erwarte ich auch von den Gwerblern. Sie sollen die neue Crew mit ihren Möglichkeiten unterstützen.»

Corina Hirzel, die seit 20 Jahren im Gewerbe Region Rorschach aktiv ist und bereits im Vorstand der Gruppe Handel wirkte, kann auf einen Vorstand zählen, dessen Durchschnittsalter noch nie so tief war. Man darf also gespannt sein, was die erste Frau an der Spitze mit ihrer jungen Truppe auf die Beine stellen wird. «Zugegeben, es hat etwas gedauert, es ist nun aber umso schöner, dass wir erstmals eine Präsidentin haben werden», sagt Stefan Meier mit einem Schmunzeln.