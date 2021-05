Stadtratswahl Rorschach: Kandidierende über Autoposer und Fusion

Wahlen Autoposer, Steuersenkungen und Fusionsgelüste: Das sind die wichtigsten Erkenntnisse zum «Tagblatt»-Podium zur Ersatzwahl in den Rorschacher Stadtrat Wer wird Nachfolgerin oder Nachfolger von Ronnie Ambauen im Rorschacher Stadtrat? Das zeigt sich bei der Wahl am 13. Juni. Am «Tagblatt»-Podium haben die drei Kandidierenden am Dienstag gesagt, wofür sie sich im Gremium einsetzen würden – und was ihnen in Rorschach «auf den Sack» geht. Michel Burtscher 26.05.2021, 12.22 Uhr

Im Scheinwerferlicht: Moderator Daniel Wirth, Reto Kaelli, Giusi Guerreri, Andreas Kern und Moderator Rudolf Hirtl (v.l.n.r.). Bild: Tobias Garcia

Inhaltsverzeichnis Autoposer

Stadtleben

Tourismus

Fusionsgelüste

Steuerfuss

Publikumsfrage

Fazit

Am 13. Juni kommt es in Rorschach zum Dreikampf um den freien Sitz im Rorschacher Stadtrat. Dieser ist vakant, seit Ronnie Ambauen (FDP) Ende des vergangenen Jahres zurücktrat. In seine Fussstapfen treten wollen Giusi Guerreri (CVP), Reto Kaelli (FDP) und Andreas Kern (parteifrei). Gewinnen kann aber nur eine oder einer. Unter der Leitung der beiden «Tagblatt»-Journalisten Daniel Wirth und Rudolf Hirtl haben die drei Kandidierenden am Dienstagabend die Klingen gekreuzt. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse zu ausgewählten Themen vom «Tagblatt»-Podium in der Kleberei in Rorschach:

Andreas Kern Bild: Tobias Garcia

Bei diesem Punkt sind sich die drei Kandidierenden einig: Die Autoposer, die besonders an schönen Wochenenden lautstark durch die Hafenstadt fahren, sind ein Problem. In einer Stadt werde es zwar immer Verkehr geben, sagt Andreas Kern. Doch den Posern müsse man einen Riegel schieben. Er könnte sich vorstellen, Parkplätze unattraktiver oder gewisse Strassen einspurig zu machen.

Die Autoposer seien leider ein Phänomen, das nicht nur Rorschach betreffe, sagt Giusi Guerreri. Und es werde auch nicht so schnell verschwinden. Die CVP-Kandidatin sagt:

«Wir müssen die Strassen so unattraktiv wie möglich machen.»

Wichtig sei zudem, dass die Stadt im Gespräch mit der Polizei stehe und vermehrt Kontrollen durchgeführt würden.

Reto Kaelli betont, dass die Poser durchaus willkommen wären, wenn sie vernünftig nach Rorschach kämen und die Gastronomie belebten. «Aber sicher nicht, wenn sie siebenmal am gleichen Ort vorbeifahren.» Auch Kaelli spricht sich dafür aus, öfter zu kontrollieren, ob die Autofahrer die Lärm- und Geschwindigkeitsregeln einhalten. «Hier muss man rigoroser durchgreifen.»

Baulich entwickelt sich Rorschach rasant. Doch tut der Stadtrat auch genug fürs gesellschaftliche Leben in der Hafenstadt, will Moderator Rudolf Hirtl von den Kandidierenden wissen. Giusi Guerreri findet, der Stadtrat bemühe sich darum, dass Rorschach attraktiv ist. Das sehe man am Veranstaltungskalender. Sobald es wärmer werde, laufe viel. «Die Mischung macht es, Rorschach sollte für alle etwas bieten», so Guerreri.

Dieser Moment muss festgehalten werden: Ein Besucher des «Tagblatt»-Podiums macht ein Foto. Bild: Tobias Garcia

Auch Reto Kaelli sagt, er habe als langjähriger OK-Präsident des Stadtfestes immer sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Stadt. Die Zusammenarbeit sei unkompliziert gewesen.

«So muss es weitergehen.»

Kaelli ist jedoch wichtig, dass die Stadt dabei nicht nur den See im Auge hat, sondern auch die Innenstadt. Diese könnte belebt mit kleinen Veranstaltungen wie Konzerten, findet er.

Für Andreas Kern ist Rorschach jeweils wie ausgestorben, sobald die Beachtour, die jeweils im August in der Hafenstadt Halt macht, vorbei ist. Doch wie könnte das geändert werden? Der Parteilose schlägt vor, dass die Stadt Plätze zur Bewirtschaftung ausschreibt – so, wie das beispielsweise auch Arbon getan habe. Diese Plätze müssten nicht nur am See, sondern könnten laut Kern auch in der Stadt sein.

Wer am Hafen Rorschach ankomme, ob per Zug oder Schiff, werde von einem grossen Kiesplatz begrüsst, sagt Moderator Daniel Wirth. Das sei nicht gerade eine schöne Visitenkarte. Was die Stadt verbessern könne, will er wissen. Andreas Kern stimmt zu. Der Platz sei nur in den Wochen schön, in denen das Zeltwerk stattfinde oder der Beachevent. Für ihn war ein Fehler, dass das alte Gebäude mit dem Automuseum abgerissen wurde. Man könnte den Platz ausschreiben oder Container aufstellen wie im St.Galler Lattichareal, schlägt er vor. Für Kultur oder Gastronomie. «Das würde den Platz beleben.»

Das Zeltwerk beim Hafenplatz. Bild: Jolanda Riedener

Giusi Guerreri findet, schon kleine Sachen könnten viel bewirken. Sie wünscht sich etwa eine digitale Anzeigetafel für die Schiffabfahrten. Die Visitenkarte der Stadt müsse gestärkt werden. Dabei dürfe man auch die Velofahrer nicht vergessen. «Es braucht niederschwellige Möglichkeiten zum Verweilen wie die Gelateria Bongusto vor dem Pavillon.» Die Leute sollen nicht einfach an Rorschach vorbeifahren, sondern hier bleiben.

Reto Kaelli könnte sich vorstellen, auf dem Platz grosse farbige Wegweiser aufzustellen für die Touristen.

«So könnten wir zeigen, was es in Rorschach ausser dem Hafen sonst noch gibt.»

Sonst hätten die Besucher keine Ahnung, was sie hier überhaupt unternehmen können.



2014 wurde letztmals über eine Stadt am See abgestimmt, also über eine Fusion von Rorschach, Rorschacherberg und Goldach. Daraus wurde jedoch nichts – was nicht an Rorschach lag, sondern an der Ablehnung in den anderen Gemeinden. Trotzdem kommen die Kandidierenden wieder auf das Thema zu sprechen, als es am Podium über die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden beim Tourismus geht.



Reto Kaelli. Bild: Tobias Garcia

Er sei ein starker Befürworter einer verstärkten Zusammenarbeit der Gemeinden, sagt Reto Kaelli, und zwar über den Tourismus hinaus. Im Fokus stehen für ihn dabei vor allem Rorschach und Rorschacherberg. «Ich kann mir gut vorstellen, dass in Zukunft auch eine Fusion wieder zum Thema wird», betont er. Sicher mit Rorschacherberg, vielleicht auch mit Goldach.

Für Andreas Kern ist ganz klar, dass es «früher oder später» eine Stadt am See geben wird. Die Zusammenarbeit zwischen Rorschach und Rorschacherberg sei schon weit fortgeschritten, auch mit Goldach gebe es Schnittmengen. Kern sagt:

«Eigentlich sind wir schon eine grosse Stadt.»

In naher Zukunft müsse man sicher weiter zusammenarbeiten und Projekte – wo möglich – gemeinsam anpacken.

Weniger verbindlich zu einer Fusion äussert sich Giusi Guerreri. Sie sagt, man müsse genau abwägen, wo eine Zusammenarbeit Sinn ergebe. Gleichzeitig fordert sie, dass sich die Nachbargemeinden mehr an den Zentrumslasten Rorschachs beteiligen. «Immerhin profitieren sie auch von Rorschach.»

Mit einem Steuerfuss von 129 Prozent ist die Steuerbelastung in Rorschach derzeit deutlich höher als in den Nachbargemeinden. Welchen Stellenwert sie diesem Thema beimessen würden, fragt Moderator Daniel Wirth. Ihm sei bewusst, dass man den Steuerfuss so schnell nicht senken könne, sagt Reto Kaelli. Spielraum gebe es, wenn man es schaffe, durch die neuen Projekte neue Steuerzahler anzuziehen. «Wir müssen so wachsen, dass wir Steuererträge erhöhen können.»

Giusi Guerreri Bild: Tobias Garcia

Giusi Guerreri sagt, der Steuerfuss sei natürlich ein Kriterium für die Attraktivität der Hafenstadt. Das müsse man darum im Auge haben.

«Wichtig ist für mich jedoch auch, wie lebenswert Rorschach ist, was die Stadt zu bieten hat, auch als Arbeitsplatz.»

Für Andreas Kern steht der Steuerfuss nicht an erster Stelle. «Für mich ist wichtig, dass sich die Leute, die in Rorschach wohnen, wohlfühlen.» Er habe einige Kollegen, die aus der Hafenstadt weggezogen seien – der Grund dafür sei aber nie der Steuerfuss gewesen. «Man muss den Leuten zeigen, dass Rorschach schön ist. Das sehen viele von aussen nicht.» Je mehr Leute in der Hafenstadt wohnten, so Kern, desto eher sinke der Steuerfuss.



Gegen Ende des Podiums kommt eine Frage aus dem Publikum. Was den Kandidierenden am meisten «auf den Sack» gehe in Rorschach, will jemand wissen. Ihn störe, sagt Andreas Kern, dass die Stadt zu wenig aus den Plätzen mache. Giusi Guerreri fordert eine transparentere Kommunikation, damit sich etwa Neuzuzüger schneller zurechtfänden. Und Reto Kaelli kritisiert die Website der Stadt. «Dort ist man verloren, wenn man sich über ein bestimmtes Thema schlaumachen will.»

Die beste Falle an diesem Abend macht FDP-Kandidat Reto Kaelli. Er glänzt mit Wissen, präzisen Antworten und ist den beiden anderen Kandidierenden vor allem rhetorisch deutlich überlegen. Doch das muss nichts heissen: Am Ende entscheiden die Stimmberechtigten, wer die neue Stadträtin oder der neue Stadtrat wird. Wer in der Bevölkerung die grösste Unterstützung geniesst, zeigt sich am 13. Juni.